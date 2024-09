Bývalému předsedovi fotbalové asociace Peltovi navrhuje obžaloba šest let vězení

Státní zástupce navrhl pro bývalého předsedu Fotbalové asociace Miroslava Peltu šest let vězení, pětimilionový peněžitý trest a pětiletý zákaz činnosti ve vedení korporací. Pro někdejší náměstkyni ministerstva školství Simonu Kratochvílovou žádá 6,5 roku za mřížemi, dvoumilionový trest a šestiletý zákaz funkcí ve veřejné správě. Oba obžalovaní vinu odmítají.

Obžaloba tvrdí, že tehdejší milenci Pelta s Kratochvílovou ovlivnili v roce 2017 přidělení peněz 18 konkrétním žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů. Vychází mimo jiné z policejních odposlechů z bytu, kde se dvojice scházela. "Ještě předtím, než proběhlo hodnocení členy hodnotící komise, si obžalovaní určili z vybraných žádostí ty, které mají uspět," popsal státní zástupce Ondřej Trčka. Podle něj upřednostnili subjekty, s nimiž chtěl mít Pelta dobré vztahy.

Pražský městský soud se případem zabývá už potřetí. Odvolací soud totiž v červnu zrušil jeho rozsudek, který Peltovi s Kratochvílovou uložil totožné tresty, jaké pro ně nyní Trčka navrhl znovu. Ve dvou ze tří částí obžaloby navíc tehdy vrchní soud dvojici pravomocně zprostil viny.

Oba obžalovaní vinu odmítají - Kratochvílová už v minulosti řekla, že v bytě "plácali páté přes deváté", Pelta zase uvedl, že na ovlivnění dotací byl "malý pán". Exnáměstkyně v pondělí v jednací síni uvedla, že doložila řadu důkazů, nikdy soudu nelhala a a nikoho nemanipulovala. "Celou moji rodinu to úplně zruinovalo a já už bych potřebovala, aby to skončilo, protože já už prostě nemůžu," řekla.

Také Pelta zdůraznil, že kauza se řeší únavně dlouho. Ohradil se také proti požadavku ministerstva školství, aby společně s Kratochvílovou hradil údajnou škodu 1,1 miliardy korun. "Není možné, aby tohle někdo myslel vážně. Ovlivňuje to jakékoliv možnosti podnikání a přístup bank vůči nám. I sám stát ví, že je to nereálné a nesmysl. Beru to jako podpásovku, naprosto nekorektní a nefér," prohlásil.

Podle obžaloby se Pelta s Kratochvílovou pokusili o zneužití pravomoci, o porušení povinnosti při správě cizího majetku a o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, přičemž fotbalový funkcionář náměstkyni navedl. Za tyto trestné činy hrozí pět až 12 let vězení. Ve stadiu pokusu zůstaly činy z toho důvodu, že ministerstvo po zatčení Kratochvílové vyplácení dotací pozastavilo, příslušné dotační programy zrušilo a následně je vyhlásilo znovu.

Soudní senát se v pondělí v doplnění dokazování zaměřil na výslech znalce z oboru ekonomiky Vladimíra Smejkala, který vypracoval posudek na žádost obhajoby a podle nějž bylo bodování žádostí o dotace v pořádku. Státní zástupce zpochybnil, že znalec měl dostatečné podklady, odbornost a znalost sportovního prostředí. Soudkyně Lenka Cihlářová také zmínila, že Smejkal zkoumal jen bodové ohodnocení 18 sporných žádostí, ačkoliv věcně posuzovaných žádostí bylo zhruba 800. Nevycházel navíc z oficiální metodiky zveřejněné ministerstvem školství.

Obžaloba původně tvrdila i to, že Kratochvílová ovlivnila na ministerstvu v roce 2017 výši sportovních dotací ve prospěch FAČR a České unie sportu a že jejich představitelům vynášela informace. Na lavici obžalovaných kvůli tomu dříve usedl i šéf ČUS Miroslav Jansta, sekretář unie Jan Boháč a bývalý šéf ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza. Podle justice se tyto popsané skutky sice staly, ale nebyly trestnými činy. Obžalovaní se proto dočkali pravomocného osvobození. Nejvyšší státní zastupitelství však v pondělí informovalo o tom, že v neprospěch všech obžalovaných podalo dovolání.

Pelta i Kratochvílová skončili v roce 2017 po svém zatčení ve vazbě. Peltu soud propustil po měsíci, a to poté, co muž rezignoval na svou funkci šéfa asociace. Kratochvílová strávila v cele téměř čtvrt roku. Kauza zmanipulování státních sportovních dotací stála místo nejen Peltu a Kratochvílovou - rezignovala kvůli ní i tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Video: To je přesně ten váš svaz, jedna velká zlodějna! křičel Čtvrtníček na Peltu (3. 5. 2017)