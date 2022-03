Zemřelých bylo loni nejvíce od druhé světové války, obyvatel přibylo jen díky migraci

Loni zemřelo v Česku 139 900 lidí, nejvíce od konce druhé světové války a proti roku 2020, tedy prvnímu roku epidemie koronaviru, o 10 600 více. Počet zemřelých převýšil počet narozených o 28 100. Šlo o nejhlubší přirozený úbytek populace v historii Česka od roku 1918, informoval Český statistický úřad. Díky migraci podle něj ale obyvatel Česka loni přibylo o 21 900 na 10,516 milionu.

Loni v březnu Český statistický úřad oznámil, že počet obyvatel Česka se v roce 2020 zvýšil o 7838 na 10,702 milionu. Jan Dehner z krajské správy Českého statistického úřadu v Ostravě řekl, že úřad udělal zpětně administrativní úpravu počtu obyvatel k 1. lednu 2021 tak, aby byl v souladu s výsledky loňského sčítání lidu. Tato úprava statistik se dělá vždy jednou za deset let.

"Příčinou populačního růstu během roku 2021 bylo pouze kladné saldo zahraničního stěhování, když počet přistěhovalých převýšil počet vystěhovalých o 50 tisíc," uvedla vedoucí oddělení demografické statistiky Terezie Štyglerová.

Loni se v Česku narodilo 111 800 dětí, meziročně o 1600 více. K nárůstu přispěl vyšší počet druhorozených dětí, zatímco prvorozených a dětí třetího či vyššího pořadí bylo proti roku 2020 méně. Plodnost žen byla podle statistiků loni nejvyšší za 30 let. Podle jejich předběžných výsledků dosáhla 1,83 dítěte na jednu ženu v reprodukční věku od 15 do 49 let, tedy nejvíce od roku 1992.

"Je to ukazatel, který udává průměrný počet narozených dětí na jednu ženu v reprodukčním věku při zachování situace z loňského roku," doplnila Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky.

Počet zemřelých loni v porovnání s průměrem let 2015 až 2019 stoupl podle statistiků o čtvrtinu. Výrazný meziroční nárůst tak byl podruhé v řadě, když v roce 2021 se zvýšil o osm procent, uvedli statistici. Nejvíce úmrtí podle nich bylo loni v březnu a lednu a s ohledem na věkové kategorie nejvíce lidí zemřelo ve skupině 75 až 79 let.

Opět klesla naděje na dožití, při narození v roce 2021 se podle předběžných výsledků snížila na 74,1 let u mužů a 80,5 let u žen. "Za uplynulé dva roky s pandemií covidu-19 tak klesla již o 2,2, respektive 1,6 roku," doplnili statistici.

Do Česka se loni přistěhovalo ze zahraničí 69 200 lidí, naopak 19 200 lidí se ze země odstěhovalo. Zahraniční stěhování tak skončilo kladnou bilancí ve výši 50 tisíc lidí, která byla podle statistiků meziročně vyšší o 23 tisíc a nejvyšší od roku 2009.