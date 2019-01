před 1 hodinou

Dnes byl od rána na Klinice nával větší jak v pražských nemocnicích po Silvestru. Autonomní centrum dnes dle soudního rozhodnutí měl vyklidit exekutor, avšak aktivisté, kteří z chátrající budovy během pěti let utvořili sociální centrum, odmítali odejít. Jak to probíhalo a dopadlo, na to se podívejte v galerii.