Při pohledu na armádní mise v zahraničí zazní oprávněná připomínka: doma to vypadá jinak. Je to pravda. Řečeno nicméně slovy jejího velitele Aleše Opaty: "Role těch doma je stejně důležitá, jako těch venku." Ať již proto, že se na riskantní misi připravují, anebo pracují na ty, kteří jsou v Afghánistánu, Mali či na Sinaji a ještě přitom plní navíc "běžné provozní úkoly". A jsou také mnohem hůře honorováni a vybaveni. A třebaže jsou se zahraničními misemi armády spojeny nemalé problémy, nelze popřít, že významně zvyšují úroveň českého vojska. To platí rovněž o několika stovkách vojáků speciálních sil. Elita totiž vždy nastavuje laťku. Nahlédněme proto dnes do historie misí české armády.