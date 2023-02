O víkendu se výrazně ochladí, teploty spadnou k nule a bude sněžit

Bulharsko by mohlo vstoupit do eurozóny v lednu 2025, pokud splní všechna kritéria pro zavedení jednotné evropské měny. Uvedl to dnes místopředseda Evropské komise (EK) Valdis Dombrovskis. Bulharsko minulý týden oznámilo, že se vzdalo cíle přijmout euro v lednu příštího roku, protože se mu nepodařilo splnit některé podmínky.

Bulharsko je nejchudší členskou zemí Evropské unie a doufá, že přijetí eura mu pomůže přilákat více investic. Země se však potýká s politickými problémy a v dubnu ji čekají už páté parlamentní volby za poslední dva roky.

Bulharská ministryně financí Rosica Velkovová-Želevová minulý týden uvedla, že Bulharsko neplní podmínky týkající se inflace a neprovedlo některé právní změny nezbytné pro přijetí eura. Dodala nicméně, že Bulharsko by se stále mohlo pokusit o zavedení eura od poloviny příštího roku.

Dombrovskis však upozornil, že země do eurozóny obvykle vstupují na začátku roku, což je podle něj praktičtější. Uvedl také, že vzhledem k vysoké inflaci by nemělo Bulharsko se vstupem do eurozóny spěchat. "Leden 2025 by mohl být jedním z možných termínů," dodal.