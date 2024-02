Penta v nové čtvrti chystá poctu generálu Kutlvašrovi, vyhlásila soutěž na pomník

Společnost Penta Real Estate vyhlásila soutěž na podobu pomníku generála Karla Kutlvašra, který bude umístěn ve veřejném prostranství rezidenční čtvrti v areálu bývalého Nuselského pivovaru. Soutěž proběhne v několika fázích, včetně výběru konceptů a jejich následného rozpracování do detailů, přičemž vítězný návrh bude zveřejněn v červnu 2024.

Generál Karel Kutlvašr, významný člen Československých legií v Rusku a později velitel Pražského povstání, se po událostech roku 1948 stal obětí komunistického režimu. Prožil období věznění až do amnestie v roce 1960 a na konci svého života pracoval v Nuselském pivovaru jako hlídač a noční vrátný. Cílem pomníku, jehož podoba bude vybrána prostřednictvím umělecké soutěže, je důstojně připomenout generálův odkaz, zejména jeho hrdinství a lidskost.

"Zeptejte se svých dětí, jestli jim ve škole vyprávěli o generálu Kutlvašrovi. Jde o jednu z klíčových osobností českých dějin ve 20. století. Výrazně se zasloužil o to, že žijeme ve svobodné zemi, a jeho jméno nesmí být zapomenuto, podobně jako v případě hokejistů vězněných komunistickým režimem, po nichž jsme nedávno pojmenovali nové ulice na Nové Waltrovce," říká zástupce generálního ředitele společnosti Penta Real Estate David Musil.

Soutěžní porota je složená ze zástupců zadavatele, městské části Praha 4, hlavního města a autorů revitalizace pivovaru ze CMC Architects, ale i odborníků z řad umělců architektů. Předsedkyní poroty se stala kurátorka Marie Foltýnová z Galerie hlavního města Prahy.

Soutěž bude dvoufázová, zájemci o účast musí podat své koncepty pomníku do 18. dubna. Následně porota vybere až sedm konceptů, které autoři rozpracují ve druhé fázi do podrobnějšího návrhu. Finální podoba pomníku by měla být známa v červnu, kdy porota vybere vítěze soutěže. Dokončení díla se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2025.

Revitalizace bývalého Nuselského pivovaru, jehož součástí bude nová rezidenční čtvrť, je součástí rozsáhlého projektu Penta Real Estate. Pomník generála Kutlvašra bude umístěn na centrálním náměstí, které se stane významným prvkem veřejného života nového obytného komplexu.