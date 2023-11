Nova živě vysílala rozsudek nad Ferim včetně jmen obětí. Sprosté, reaguje advokátka

Televize Nova na svých webových stránkách odvysílala přímý přenos rozsudku, ve kterém Obvodní soud pro Prahu 3 nepravomocně uložil bývalému poslanci Dominiku Ferimu tříleté vězení za znásilnění. Rozsudek přitom obsahoval údaje o poškozených, jejichž zveřejnění zakazuje zákon. Soudkyně Lenka Hájková dovolila pořízení pouze obrazového či zvukového záznamu, přímý přenos z jednací síně nepovolila.

30 sekund: Feri má jít na tři roky do vězení, rozhodl soud | Video: Aktuálně.cz, ČTK

Obvodní soud ve čtvrtek Feriho uznal vinným ze dvou znásilnění a pokusu o znásilnění, nepravomocně ho potrestal třemi roky vězení. Na vyhlášení rozsudku vydával kvůli velkému zájmu médií vstupenky, vstup také povolil na základě losování třem kameramanům. Ti ale měli povoleno natáčet pouze záznam, živé přenášení předsedkyně trestního senátu nepovolila.

Mluvčí Novy Barbora Dlabáčková uvedla, že televize po celou dobu trvání procesu chránila soukromí obětí a respektovala pokyny předsedkyně senátu "podle svého nejlepšího vědomí a svědomí". "V případě, že nebylo umožněno přenášení či nahrávání, nic z toho jsme neprováděli. Rozsudek je ze zákona vždy vyhlašován veřejně. Předsedkyně senátu povolila i přítomnost kamer," uvedla Dlabáčková.

V trestním řádu je ale výslovně zakázáno zveřejnění obrazových a zvukových záznamů nebo jiných informací o průběhu hlavního líčení, které by umožnily zjištění totožnosti poškozeného, proti kterému byl spáchán trestný čin znásilnění či další, přesně vyjmenované trestné činy. Obrazové záznamy a přenosy navíc musí povolit předseda senátu, bez povolení lze pořizovat pouze zvukový záznam. I o tom je ale nutné soudce informovat.

‼ TV Nova po celou dobu trvání procesu chránila soukromí obětí. Vždy také respektovala pokyny předsedkyně senátu dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. V případě, že nebylo umožněno přenášení či nahrávání, nic z toho jsme neprováděli. Rozsudek je ze zákona vždy vyhlašován… — TN.cz (@televizninoviny) November 2, 2023

Dlabáčková ve vyjádření dále uvedla, že televize nemohla předjímat, co bude obsahem rozsudku. Součástí vyneseného rozsudku, ať odsuzujícího, či zprošťujícího, jsou ale vždy i osobní údaje poškozených.

"Přenos z TN Live se nikde nearchivuje a není možné se k němu zpětně dostat. V dalším zpravodajském pokrytí se žádné osobní údaje samozřejmě neobjeví, i nadále plně respektujeme soukromí obětí," doplnila Dlabáčková.

Zmocněnkyně poškozených dívek Adéla Hořejší po vynesení rozsudku novinářům řekla, že odvysílání přenosu považuje za vrchol nevkusu, zatím neví, jak bude postupovat. "Nejsem vůbec rozhodnutá, připadá mi to jako nehorázně sprosté a nevím, jací novináři tohle mohli udělat. A neměli k tomu svolení soudu," řekla advokátka.

Ředitel zpravodajství a publicistiky Novy Kamil Houska se na sociální síti X vyjádřil i ke způsobu výběru médií, která mohla do soudní síně. "Feriho soud je věcí veřejného zájmu, proto mi přijde hodně divné, že do soudní síně mohou jen některá media. Losovalo se. Nova sice měla štěstí, ale i tak to považuji za krajně nevhodné," konstatoval Houska. Doplnil, že vzhledem k uvedenému se televize rozhodla materiál poskytnout všem médiím, která o něj projeví zájem.