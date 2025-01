Přehledně: Češi mají dostat více volna v práci. Kolik dnů a komu vláda "rozdá"?

Možností vzít si v práci volno z takzvaných objektivních důvodů zřejmě přibude. Vedle přiznání dvou dnů volna pro stejnopohlavní páry vstupující do partnerství vláda navrhuje uzákonit i pět dalších dnů neplaceného volna při úmrtí blízkých. Změnit se mají také pravidla pro lidi ve výpovědní lhůtě. Aktuálně.cz přináší stručný přehled navrhovaných změn.

Svatba a uzavření partnerství

Z hlediska pracovního práva má být uzavírání partnerství stejnopohlavních párů postaveno na roveň svatby. Pro obě varianty svazku tedy bude lidem náležet nárok na dva dny volna s tím, že náhrada mzdy vždy přísluší pouze za jeden den. Navíc, pokud se obřad koná v den státního svátku nebo o víkendu, nárok by měl být pouze na jeden den volna. Při uzavření sňatku či partnerství se tedy vyplatí stanovit termín obřadu na všední den.

"V souladu se zásadou zákazu diskriminace je nutné poskytnout v oblasti jiných důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance stejnou úroveň práv partnerům jako manželům," píše se ve vládním návrhu.

Úmrtí v rodině

Na pět dnů neplaceného volna by měli mít zaměstnanci nově právo v případě úmrtí manžela, manželky, partnera, partnerky, druha, družky, dítěte, vnuka, rodiče, prarodiče nebo sourozence. V současnosti je to tak, že lidé mají nárok na dva dny volna s náhradou mzdy pouze při úmrtí manžela, manželky, druha, družky nebo dítěte a další den k účasti na pohřbu.

"Vyrovnat se se ztrátou takto blízkých osob není pro většinu zaměstnanců jednoduché. Dosavadní rozsah pracovního volna či jeho úplná absence vytváří sociálně necitlivý stav, kdy je pozůstalý zaměstnanec nucen buď nastoupit do práce, nebo si např. na období bezprostředního truchlení žádat o dovolenou," argumentuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Čas na hledání nového zaměstnání

Pro lidi ve výpovědní době by do budoucna mělo být jednodušší také hledání nové práce. Nově by jim totiž měly náležet až dva dny "doplňkového" neplaceného volna pro využití služeb úřadu práce. To vše nad rámec čtyř placených volných dnů ve dvouměsíční výpovědní lhůtě. V případě výpovědi kvůli porušení pracovních povinností se bude jednat o dny dva, a to neplacené. Když zaměstnanec skončí sám nebo se dohodne se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru, bude mít nárok na čtyři neplacené dny volna.

"Má to potenciál zkrátit či plně eliminovat dobu nezaměstnanosti," píše v návrhu ministerstvo práce. S tím, že lidé mohou už před ztrátou zaměstnání hledat jiné nebo se poohlédnout po rekvalifikačním kurzu.

Větší vstřícnost k handicapovaným

Co se týče překážek při cestě do práce pro těžce zdravotně postižené lidi, navrhuje vláda spíše formální změny, které ale mohou mít pro znevýhodněné lidi podstatný dopad. Jedná se především o doplnění výčtu překážek k již platným povětrnostním vlivům. V návrhu ministerstvo práce zmiňuje například požáry, záplavy, průmyslové havárie a podobné krizové situace. Ty by totiž při striktním výkladu současných zákonů nemusely spadat do kategorie překážek v práci.

Návrh změn je aktuálně v meziresortním připomínkovém řízení, kde se jednotlivé parametry ještě mohou změnit. Po schválení vládou by ale uvedeným novinkám nemělo nic stát v cestě, v platnost by tak mohla nová pravidla vstoupit už během letošního roku.