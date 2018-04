Rodiče i děti v nejistotě, v přijímačkách na gymnázia je chyba. Je to průšvih, říká ministr

AKTUALIZOVÁNO před 22 minutami

V klíči řešení uváděl Cermat u jedné z otázek z češtiny jako správnou odpověď variantu B, teď však zjistil, že správně mohla být i varianta C. Komise, které testy ověřovaly, na chybu nepřišly.

Praha - Jednotné přijímací zkoušky na střední školy řeší vážný problém. Jejich organizátor Cermat zjistil, že v jedné z úloh testu z češtiny pro přijetí na osmiletá gymnázia je chyba.

V klíči řešení uváděl Cermat u dvanácté otázky testu pro druhý termín jako správnou odpověď B, teď však zjistil, že správně mohla být i varianta C. Poslal proto ředitelům škol mail, ať zatím nevyhlašují výsledky.

"Uvedenou chybu neodhalily ani validační komise CZVV (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, pozn. red.) ani nezávislá odborná komise CZVV. V současné chvíli provádíme analýzu dopadu na vyhlášení výsledků přijímacího řízení," napsal ředitelům šéf Cermatu Jiří Zíka.

Pro Aktuálně.cz upřesnil, že v jedné úloze jsou možná dvě řešení a nikdo z řešitelů si toho nevšiml. Až dnes v poledne. "Nemusí se to dotknout velkého počtu žáků a už vůbec se to nemusí dotknout rozhodování o přijetí vzhledem k tomu, že se jedná o víceletá gymnázia, kde je velký převis," uvedl Zíka.

Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) nicméně má za to, že je to "průšvih", i kdyby jeho dopad nebyl tak velký. "Štve mě to ze systémového hlediska. K tomu prostě dojít nemá. Tam jsou kontrolní mechanismy a celý systém jednotných přijímaček a státních maturit má být o systémovém řešení, o systému, který chyby dokáže odhalit," řekl Plaga Aktuálně.cz.

Ministerstvo nyní řeší, jaké právní dopady může chyba v přijímačkách způsobit a k jakému poškození práv uchazečů by mohlo dojít. Cermatu se bude ptát na příčinu.

"Pokud já mám správné informace, působí tam tři validační komise. Není mi úplně jasné, jak je možné, že může dojít k tomu, že se tam tam chyba objeví, případně není odhalena včas," dodal. Až se vše vyšetří, chce Plaga posoudit, zda nebude potřeba udělat změny v přijímacích zkouškách či předčasně odvolat ředitele Zíku. "Všechny varianty jsou možné," poznamenal. Zíka končí v úřadu letos v prosinci, nahradit ho má Michaela Kleňhová.

Zíka požádal ředitele, ať počkají, než Cermat zanalyzuje, jaké může mít chyba dopady. "Prosíme vás, abyste do doby, než vám zašleme podrobnější informace o konkrétních dopadech pro vaši školu, nevyhlašovali výsledky přijímacího řízení do oborů osmiletého gymnázia," píše se v dopise.