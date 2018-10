Nevěděl jsem, že krátké škrcení může vést k smrti, hájil se muž. Dostal 19 let vězení

Pražský vrchní soud potvrdil bývalému novináři Martinu Chloubovi trest devatenácti let odnětí svobody za vraždu čtrnáctileté dívky a pokus o vraždu její starší kamarádky.

Praha - Martin Chlouba si za vraždu čtrnáctileté dívky a pokus o vraždu její starší kamarádky odpyká devatenáct let ve vězení. Pražský vrchní soud ve středu zamítl jeho odvolání, kterým se muž domáhal snížení trestu a překvalifikování skutků na zabití a nedbalostní ublížení na zdraví.

Chlouba loni obě dívky škrtil v pronajatém domě v Doubici na Děčínsku, starší z nich podle znalců přežila jen náhodou.

Chlouba napadl dívky narozené v letech 2001 a 2003 loni v noci na 24. září. Se starší z kamarádek měl sexuální poměr. Na chalupě nejprve škrtil právě ji, dívka při tom ztratila vědomí. Když se mladší kamarádka vrátila z procházky se psem a uviděla jeho počínání, muž ji ochromil elektrickým paralyzérem. Svázanou ji pak přesouval do různých částí domu a nakonec ji uškrtil provazem. Její tělo poté schoval ve sklepě pod podlahu. Starší dívku naložil do auta a zraněnou ji vysadil o dvacet kilometrů dál.

Chlouba, který podle expertů netrpí žádnou duševní chorobou ani sexuální deviací, označil uškrcení dívky za nehodu. "Z toho, že jsem je chtěl svázat, nelze dovozovat, že jsem je chtěl i usmrtit," uvedl v středu při obsáhlém odvolání. "Nemohl jsem předvídat, že krátkodobým škrcením můžu způsobit smrt," pokračoval.

Tvrzení o erotických hrátkách soud neuvěřil

Soud jeho argumenty smetl ze stolu po netradičně krátké poradě senátu, která trvala necelou čtvrthodinu. "Každé malé dítě ví, že pokud někomu obmotáte provaz kolem krku a škrtíte ho, tak ho prostě uškrtit můžete," konstatoval předseda senátu Jiří Lněnička. "Výpovědi obžalovaného se vyznačují snahou odůvodnit něco, co vlastně ani odůvodnitelné není. Nevysvětlil, proč si do svého domu pozve čtrnáctiletou a šestnáctiletou holku, které tam svazuje a škrtí. Snažit se soudu vsugerovat, že šlo o nějaké erotické hrátky a vlastně to byla legrace, to prostě není možné," podotkl soudce.

Lněnička dodal, že uložený trest rozhodně není příliš přísný, ba naopak spíše nepřiměřeně mírný. Vrchní soud by podle něj v tomto případě souhlasil i s uložením trestu výjimečného, tedy nad dvacet let. Krajský státní zástupce se však proti rozsudku neodvolal, takže zvýšení trestu Chloubovi nehrozilo.