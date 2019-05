Nepsal jsem si to pro sebe, hájí Hnilička vznik Národní sportovní agentury

Poslanec ANO Milan Hnilička v pátek v Senátu potvrdil, že bude kandidovat do čela Národní sportovní agentury, která má místo ministerstva školství rozhodovat o dotacích do sportu. Současně odmítl výtky senátorů, že si poslanecký návrh o vzniku a pravidla vzniku agentury psal sobě na míru. Senátoři budou rozhodovat o novele o podpoře sportu, podle které má Národní sportovní agentura převzít sportovní agendu včetně dotací.

"Ano, budu kandidovat. Nepsal jsem si to pro sebe," uvedl poslanec vládního hnutí a bývalý hokejový brankář. Reagoval tak na dotaz senátora Marka Hilšera z klubu Starostů, který se podobně jako další senátoři obával rozsáhlých kompetencí předsedy agentury. "Mám strach z toho, že se stanete jakýmsi (premiérem Andrejem) Babišem českého sportu," uvedl Hilšer.

Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) označil za "husarský kousek, že si poslanec napsal zákon pro sebe". Dotázal se, zda si Hnilička jako šéf agentury sníží ministerský plat na dvě pětiny, jak to Sněmovna navrhla u placených obecních a krajských zastupitelů, kteří jsou členy Parlamentu nebo vlády.

Předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil poukázal na to, že předseda agentury si podle navrženého zákona bude moci vybrat sám dva místopředsedy podle své vůle a jmenovat 15 členů Národní rady pro sport jako svého poradního orgánu.

Předseda agentury bude také podle Vystrčila schvalovat bez jakékoli kontroly nebo kontrasignace statut agentury a etický kodex. "Je to nebezpečné a zvrácené," dodal Vystrčil. Při projednávání také zákon označil za "atentát" na sport.

"Není to zákon na podporu sportu, je to atentát na sport," uvedl mimo jiné při projednávání návrhu, který zřizuje Národní sportovní agenturu, senátor @Vystrcil_Milos. Sledujte #SchuzeSenatu online: https://t.co/briLqfdg6J. pic.twitter.com/c1sGsF9fuH — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) May 3, 2019

Navrhovaný model vedení agentury označil za "zcela nevhodný" také senátor STAN a rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Poukázal na to, že fungující grantové agentury nejsou řízeny monokraticky a obstarávají doplňkové financování v oblasti vědy a výzkumu.

Národní sportovní agentura by měla rozhodovat o dotacích do sportu, pro který je letos vyčleněno sedm miliard korun. Agentura má mít částečně parametry samostatného ministerstva. Agentura by měla mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství.

Očekává se, že Senát v souladu s doporučením svých výborů vznik nového úřadu nepodpoří. Jeho veto ale zřejmě přehlasuje Sněmovna, která v březnu zákon schválila většinou poslanců zejména z ANO, ČSSD, KSČM a KDU-ČSL.