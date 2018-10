Není to podraz, reaguje na Vokřála a Babiše kandidátka ODS na primátorku Brna

Kandidátka ODS na primátorku Markéta Vaňková odmítá obvinění šéfa ANO Andreje Babiše a brněnského primátora za ANO Petra Vokřála, že by se dopustila při povolebních jednáních podrazu. Nadále trvá na tom, že hledala nejlepší řešení pro Brňany, které podle ní spočívá v koalici ODS, KDU-ČSL, ČSSD a piráti.

Brno - Podobně jako v úterý i ve středu se před novináři objevili zástupci čtyř stran, které mají největší šanci vytvořit v Brně koalici bez vítězného hnutí ANO. A stejně jako v úterý měla hlavní slovo jediná žena, kandidátka ODS na primátorku Markéta Vaňková.

"Chtěla bych vás informovat o dalším vývoji našich povolebních jednání. Pokročili jsme v přípravě tezí programového prohlášení budoucí rady města," začala Vaňková s proslovem, v němž popsala, co všechno má budoucí vedení v plánu, včetně strategických projektů.

"Jedná se nám zejména o vznik nové multifunkční haly u brněnského Výstaviště, dále o vznik velodromu a atletické haly. Poté je to výstavba Janáčkova kulturního centra, dále rozvoj areálu výstaviště, v oblasti dopravy je to podpora klíčových dopravních staveb, zejména velkého městského okruhu a obchvatu městských částí," pokračovala. Vaňková zároveň vyzvala nynější vedení města, aby posunulo zahájení druhé fáze rezidenčního parkování z letošního listopadu na duben příštího roku.

V této chvíli je však nejpodstatnější, zda nová koalice skutečně vznikne. Ne zcela jasný je zejména postup pirátů, kteří budou hlasovat o koaliční dohodě ve stranickém referendu. "Pevně věřím, že koaliční smlouva bude schválená všemi stranickými orgány všech účastníků," prohlásila Vaňková. Kdy bude smlouva podepsaná, zatím neřekla.

Lídr pirátů Tomáš Koláčný sdělil, že vyjednávací tým má mandát k nynějším jednáním. "Pokud jde o koaliční smlouvu, tak dokud není podepsaná a není finální text, tak je poměrně těžké to nějak komentovat. Ale my všechny kroky a postup vyjednávání společně diskutujeme. Všechny kroky, které z naší strany proběhly v rámci jednání, jsou vydiskutované s členskou základnou a cítím podporu," řekl Koláčný.

Už teď je však jasné, že dvojce pirátské kandidátky Markétě Gregorové se nová koalici nelíbí. "Tento názor zastávala od začátku a zastává ho stále. Nicméně je to asi jediná výjimka," potvrdil Koláčný.

Markéta Vaňková reagovala i na ostrou kritiku, která se týkala jejího postupu při koaličním vyjednávání. Původně totiž jednala s hnutím ANO a podle lídra kandidátky ANO a současného primátora Petra Vokřála byli s ODS ještě v úterý dopoledne předběžně domluveni na společném vládnutí. Odpoledne však Vaňková oznámila dohodu s KDU-ČSL, ČSSD a piráty, načež Vokřál označil jednání Vaňkové za podraz. Ještě kritičtější byl předseda ANO premiér Andrej Babiš - podle něj je to megapodraz, který bude znamenat návrat kmotrů do Brna.

"Osobně to za žádný podraz nepovažuji. My jsme hledali to nejlepší řešení pro Brno a Brňany a jako ODS jsme se snažili dostát i slibu voličům. Jsem přesvědčená, že jsme našli tu nejlepší cestu," reagovala Vaňková.

"Neobešli jsme vítěze, snažili jsme se najít shodu, ale vzhledem k tomu, že tady stojíme - tyto čtyři strany, tak je zřejmé, že s ANO většinová shoda nebyla nalezena a nebyla to pouze věc ODS, ale i ostatních stran," podotkla.

Na dotaz, proč Vokřálovi neřekla přímo, že vyjednávání s ANO považuje za ukončené, odpověděla, že jednání s dalšími stranami probíhala do poslední chvíle před ohlášeným vystoupením. "Oznámili jsme to hnutí ANO těsně před touto tiskovou konferencí. To pro mě bylo zásadní - aby se to nedozvěděli z médií," poznamenala Vaňková.