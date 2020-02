Není důvod k panice, tvrdí Vojtěch. Plošné testování Česko zatím neplánuje

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po schůzce Ústřední epidemiologické komise vyzval, aby lidé k nepropadali panice. Doposud bylo v Česku otestováno 135 lidí, ale všechny vzorky byly negativní. Česko nebude měnit současný režim, kdy testuje pouze pacienty, kteří mají příznaky a současně navštívili jednu z rizikových oblastí. Podle ministra má nemoc u většiny pacientů klidný průběh.

"Všechny orgány veřejného zdraví jsou v pohotovosti a jsou připraveny jednat," ubezpečil Vojtěch. Podle ministra jsou aktuálně tři problémové země - Írán, Jižní Korea a Itálie. "To jsou oblasti, kde dochází ke komunitní nákaze," popsal ministr.

Vojtěch připomněl, že se nadále budou testovat na koronavirus pouze lidé s příznaky nemoci, kteří zároveň navštívili jednu z rizikových oblastí. "Nebudeme testovat každého, kdo se objevil v Itálii," řekl Vojtěch. Ministr zároveň vyzval občany vracející se ze zahraničí, aby v následujících 14 dnech sledovali svůj zdravotní stav.

"Ani když by tu byl první případ, což nemůžeme vyloučit, není to důvod k panice, ani ke skupování potravin. Byla by to cestovatelská anamnéza, nemocný by byl izolován a léčen," řekl ministr.

Důvod podle něj není ani nakupovat potraviny. "Nepředpokládá se žádná izolace většího rozsahu, ale i kdyby došlo k izolaci jednoho či dvou měst, tak máme systém krizového zásobování potravinami, které by rozváželi hasiči," řekl náměstek ministra Roman Prymula.

Pro zdravého jedince podle Vojtěcha není nemoc nebezpečná. "Pro většinu populace nemoc není nebezpečná," potvrdil Vojtěch s tím, že u nich nemá dramatický průběh. Nemoc je riziková hlavně pro seniory.

Inkubační doba je podle Prymuly nejčastěji mezi třemi a pěti dny, úřady počítají preventivně s karanténou na 14 dní. "Typický je suchý kašel a teplota. Zápal plic, který je nejčastější komplikací, se vyvíjí někdy kolem osmého devátého dne," dodal.

Lečí se jen příznaky

Léčit lze podle něj zatím jen příznaky. "Řeší se to, jestli je pacient dehydrovaný, na bolesti analgetika a pokud je dechová nedostatečnost, tak přístroj na saturaci kyslíkem," uvedl. Proti příčině zatím léčba není, v březnu by měly být první výsledky studie. Vakcíny se zatím vyvíjejí, případné testy by trvaly asi 18 měsíců.

Pro státní nemocnice chce ministerstvo prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv nakoupit respirátory v řádu týdnů, investuje asi 30 milionů korun. "Diskutovali jsme s výrobci, aby produkce šla přednostně pro české zdravotnictví," uvedl Prymula. Respirátorů by mohly být podle jednání s výrobci desetitisíce, ministerstvo je dá i praktickým lékařům. Ministerstvo ve středu poslalo všem lékařům dopisy, jak postupovat v případě kontaktu s pacientem s rizikem nakažení koronavirem.

Státní zdravotní ústav do pátečního poledne vyšetřil 135 vzorků a žádný z nich nebyl pozitivní.