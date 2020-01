Nenechám si kazit jméno. Šéf dopravního podniku hrozí Marvanové žalobou

Zakázka na servis vlaků pražského metra za 15 miliard by mohla mít dohru v soudní síni. Překvapivě však ne kvůli jejímu zadání bez vypsání soutěže, ale kvůli nactiutrhání. Toho se podle ředitele dopravního podniku Petra Witowského dopouští radní Hana Kordová Marvanová, když naznačuje, že je vedení podniku zkorumpované a krade. Pokud nepřestane, je prý Witowski na radní připraven podat žalobu.

Marvanová se k zakázce, o které rozhodlo představenstvo pražského dopravního podniku, vyjadřuje kriticky už několik dní. Až její poslední výroky však ředitele dopravního podniku přiměly k hrozbě žalobou.

"Své jméno jsem si budoval celý život a odmítám si ho nechat kazit Vašimi nesmyslnými a nepodloženými obviněními. Považuji to za nejen nehorázné a nepřípustné, ale vzhledem k tomu, že jste politička a právnička, taky za neodpustitelné. Pokud budete nadále svými výroky poškozovat moje dobré jméno a dobré jméno dopravního podniku, budu věc řešit právní cestou," napsal Witowski Marvanové.

Radní totiž na Facebooku připomněla známý výrok T. G. Masaryka - "Nebát se a nekrást" - i to, že ho první československý prezident pronesl v reakci "na korupci, s níž se před více než sto lety potýkal pražský magistrát". A podle Marvanové se dodnes nic nezměnilo.

"Není tedy překvapující, že co chvíli musíme řešit podivné a netransparentní zakázky, naposledy zadání zakázky za 15 miliard korun dopravním podnikem za zády vedení města a dozorčí rady," napsala radní.

Marvanová kritizuje, že představenstvo společnosti o zakázce rozhodlo bez větší debaty s pražskými politiky. Největší městská firma naproti tomu poukazuje na to, že postupovala v souladu se zákonem a podle stanov společnosti a že jí údajně nic jiného nezbývalo.

Společnost Škoda Transportation, která zakázku bez soutěže získala, už totiž léta vlastní všechna práva k výrobní i údržbové dokumentaci souprav metra, na které se servis pro příštích patnáct let soutěžil. Podnik má podle ředitele řadu analýz, které potvrzují, že dopravní podnik jinak postupovat ani nemohl. Respektive, že jakákoliv jiná cesta, třeba vytvoření vlastního servisního oddělení, by vyšla o poznání dráž.

Jestli nepřestanete, obrátím se na právníky

Marvanová nicméně tvrdí, že o zakázce nebyla dostatečně informovaná dozorčí rada podniku, ve které jsou i zástupci politických stran. O podobně velké smlouvě podle ní nemůže rozhodovat samo představenstvo, ale musí žádat politiky o schválení. Nutno dodat, že dva členy pětičlenného představenstva, které o zakázce rozhodlo, do svých funkcí nominoval právě její klub, tedy Spojené síly pro Prahu.

I přesto Marvanová dodává, že je možné, že se vedení podniku pražské politiky pokusilo obejít zcela úmyslně. "Je to jen šlendrián, nebo se někdo bál takového schvalování?" ptá se radní.

Jenže tyto věty už si Witowski nenechal líbit. "Svým dnešním statusem naznačujete, že vedení dopravního podniku krade. Vaše poznámky o korupci, šlendriánu a netransparentnostech jsou za hranou. Z mého pohledu jste tím překročila meze slušnosti a korektnosti," napsal Witowski radní a vyzval jí, aby se zdržela dalších urážek a svá obvinění doložila konkrétními důkazy porušení zákona.

Napjaté vztahy mezi radní a ředitelem

Problémy mezi Marvanovou, která má v gesci legislativu, a ředitelem DPP však nezačaly až nyní se zakázkou na servis metra. Radní dává nelibost z působení Witowského najevo už několik měsíců. Nelíbí se jí i to, že svou pozici získal bez výběrového řízení, ač se souhlasem jejího klubu.

Zejména ho ale kritizuje za to, že podle ní podnik neočistil od vlivů minulosti. "Nejen já, ale i další dlouhodobě upozorňují na to, že se v dopravním podniku nic nezměnilo, že tam dál působí lidé dosazení z doby, kdy Praze vládla Krnáčová a Dolínek," napsala radní.

Velmi jí například vadí, že v dopravním podniku stále figurují právníci napojení na hnutí ANO, konkrétně Květoslav Hlína a jeho společnost HSP & Partners. Ten má velmi úzké vztahy s místopředsedou hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem i bývalým ředitelem dopravního podniku Martinem Gillarem. Toho dokonce zastupoval na jednání společnosti, za což Gillar sklidil značnou kritiku.

Přestože dopravní podnik za Witowského snížil počet smluv, které s tímto právníkem má, nezbavil se ho úplně. Hlína stále firmu v některých sporech zastupuje. A právě to se Marvanové nelíbí. Jenže Witowski argumentuje tím, že "kancelář doktora Hlíny byla dva roky zalezlá v archivech a hledala si ke sporu všechny podklady". Dopravnímu podniku by proto podle něj hrozilo, že kvůli výměně advokátů spory prohraje a současně by to sálo spoustu peněz.

I kvůli tomu Marvanová na dopravní podnik dlouhodobě útočí a tvrdí, že jeho vedení je stejně netransparentní, jako to předchozí. Witowski na to reaguje tím, že transparentnost si je podle něj třeba vykládat v mezích zákona. "Nejsme příspěvková organizace řízená městem, podléháme zákonu o obchodních korporacích," uvedl ředitel.