Pro Koštu jsme nejdřív makali, ale nekomunikoval. Vedení kraje není žádná výhra, říká nový hejtman

Dnes už bývalý hejtman Olomouckého kraje Oto Košta (ANO) vydržel na svém postu pouze několik týdnů. Loni v listopadu byl zvolen a už letos v lednu mu hnutí ANO oznámilo, že ho chce vyměnit. A tento týden jej zastupitelé skutečně odvolali. O hejtmanův konec v úřadu se zasadil především poslanec a šéf ANO na Olomoucku Ladislav Okleštěk - ten také Koštu v čele kraje nahradil. "Neměli jsme jinou možnost, spolupráce s ním nebude možná," tvrdí Okleštěk v rozhovoru po Aktuálně.cz a odmítá, že by ANO postavilo Koštu do voleb jen jako známou tvář na "polapení" voličů. Do rozhovoru se mu příliš nechtělo, nakonec ale kývl a odpovídal na otázky téměř hodinu.

Najít si lídra pro krajské volby, udělat z něj hejtmana a za pár týdnů už mluvit o jeho odvolání působí velmi podivně. Vypadá to, že jste hledali známou a váženou regionální tvář, jíž lékař Oto Košta byl. A když vám pomohl výrazným způsobem volby vyhrát, přestali jste ho potřebovat.

To není pravda.

Ale je to mimořádná věc, aby hejtman skončil po tak velmi krátké době.

Je to mimořádná věc. Pokud jste ale sledoval krajské zastupitelstvo, kde pan hejtman čtyřicet minut exhiboval a jeho předchůdce za ČSSD ho podporoval, tak jste musel vidět, že změna na místě hejtmana je nutná.

Proč jste ale potom pana Koštu udělali svým lídrem do krajské volby? Nebylo to tak, že předseda ANO Andrej Babiš chtěl k vaší nelibosti pana Koštu jako známou tvář a vy jste se ho nyní při první příležitosti zbavili?

Pane redaktore, tak to nebylo. Já jsem se soustředil na práci ve sněmovně, která mě bavila a baví. Zkuste se na mě zeptat ve sněmovně, ve výborech, na ministerstvech. Uslyšíte, jak moc práce dělám, na kolika zákonných normách jsem pracoval. Takže když se tvořila krajská kandidátka a já měl možnost být lídrem, řekl jsem, že mou prioritou je sněmovna.

Takže eurokomisařka Věra Jourová doporučila lékaře Otu Koštu, Andrej Babiš se s ním sešel a jako lídra ho podpořil. Jak jste reagoval vy - byl tehdejší Oto Košta jiný než ten, kterého jste nyní odvolali?

Kolegové na kraji pro pana Koštu moc nebyli. Ale přesvědčil jsem je, říkal jsem jim, že s panem Koštou budeme spolupracovat, pomáhat mu.

A navrhli jste jeho odvolání.

My jsme pro něj nejdříve makali. Pracovali jsme na něm, aby byl na místo hejtmana připravený. Tehdy působil jinak než nyní, zdálo se, že spolupráce s ním je možná. Dnes působí úplně jinak.

On šel úplně jinou cestou než my

Krajské volby ale ukázaly, že svou kvalitu musí mít, získal přes dva tisíce preferenčních hlasů, kandidátka na čele s ním jasně v Olomouckém kraji vyhrála.

Z prvního místa kandidátky, navíc za ANO, není přes dva tisíce hlasů až taková hitparáda. Pokud vím, pan doktor navíc tvrdil, že má tři tisíce pacientů a budou ho volit oni i jeho rodiny. Mohli bychom se ptát, kde jsou? Ale pozor, já nesnižuji nijak jeho kvalitu a práci, určitě je jako lékař dobrý.

Proč tedy podle vás nebyl dobrý hejtman, jaký je nejzásadnější argument?

Bod číslo jedna je absolutní nespolupráce.

To znamená?

My jsme nějak nastavili naši kandidátku i celou koalici. První náměstek je komunální politik, poslanec druhé volební období, muž s velkými zkušenostmi. Druhý náměstek dělal deset let šéfa interního auditu na kraji, čtyři roky ředitele finančního úřadu a druhé období starostu. Tak bych mohl pokračovat.

Co z toho plyne?

Že jsme panu Koštovi poskytli dostatečné zázemí k tomu, aby měl s kým spolupracovat a jít společnou cestou.

A nespolupracovali jste?

On se s námi přestal bavit. Začal se bavit s bývalým hejtmanem za ČSSD panem Rozbořilem, kterého si vzal jako poradce na kraj. Pan Košta šel úplně jinou cestou, než jsme měli volební program.

V čem šel jinou cestou?

Například jsme v koaliční smlouvě měli jeden ze zásadních bodů, že zahájíme kroky k revizi struktury úřadu. On ty kroky ani nezahájil. My jsme za ním chodili, nejdříve říkal, že se na to podívá, pak tvrdil, že je všechno v pořádku. Já mu vysvětloval: "Oto, je tady odbor řízení příspěvkových organizací, který hospodaří s miliardou korun. Ale náměstci a příspěvkové organizace se dozvídají informace z toho toku pozdě, což je špatně, odbory kraje se musí podílet na řízení příspěvkových organizací." On na to, že ne, že je všechno v pořádku.

Ale stačilo to k tak rychlému odvolání? Vždyť už 30. ledna jste ho navštívili s prvním místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem a oznámili jste mu, že chcete, aby skončil. Oto Košta se stal hejtmanem loni na začátku listopadu, do toho byly Vánoce, ve funkci tak byl pár dnů…

My jsme s ním poprvé mluvili už v půlce prosince. Dávali jsme mu dopředu signály, že s námi musí komunikovat.

A co dalšího jste řešili kromě revize chodu krajského úřadu?

Já jsem se s ním bavil o krocích, které měly k revizi směřovat. Místo toho se najednou v lednu zjevil na kraji jeho nový tajemník.

Nemohl si ho vybrat?

Ale mohl, bylo to jeho rozhodnutí. Já bych také nechtěl, aby mi někdo instaloval tajemníka. Na druhé straně nám o tomto svém úmyslu neřekl ani slovíčko. Nekritizuji to.

Ale vzpomínáte to jako kritickou připomínku k jeho práci.

Protože to bylo součástí jeho nekomunikace. Vezměte si, že já jsem nyní mluvil s několika lidmi na kraji a zjistil jsem, že on nekomunikoval ani se šéfy odborů. Ptal jsem se, jestli se s nimi hejtman scházel a ptal se, jak to na odborech chodí, a dozvěděl jsem se, že se s nimi nescházel. Já se chci s nimi scházet a zajímat se o jejich názory. Za tři měsíce nic. A to je pro mě úplně nepředstavitelné.

Pak Košta tvrdí, že hodně pracoval na rozpočtu kraje.

Ten jsem dělal já s náměstky, ne pan Košta. My jsme na tom seděli o víkendech, pan Košta rozpočtu bohužel nerozuměl a neměl jsem pocit, že by mu vadilo, že jsme ho stavěli bez něj.

Žádné kamarády jsem nikam netlačil

Podle pana Košty jste za ním chodil a říkal mu, koho má kde přijmout, koho má propustit, fakticky jste se ho snažil řídit. Dělal jste to?

Podívejte, jestli toto říká, tak je to fakt smutné.

Dělal jste to, nebo ne?

Já jsem s koaličními partnery sestavoval personální obsazení výborů a komisí na kraji. Ale to nebylo o trafikách, to bylo o práci, snažil jsem se, aby obsazení bylo co nejkvalitnější a co nejprospěšnější pro kraj. Nešlo o nic tajného, komunikoval jsem o tom s koalicí i opozicí. Vycházel jsem přitom vstříc i opozici, zeptejte se.

Působíte jako výrazná postava, která se snaží být u všeho důležitého. Ale přece jen, on byl jednička na kandidátce, bral jste ohled i na jeho názory a postavení?

Já jsem krajský předseda ANO. Nesu zodpovědnost za to, jakou politiku pro lidi v kraji děláme. Chtěl jsem, aby kraj fungoval. Říkal jsem mu, ty si dělej své věci, já budu dělat své, určitě se domluvíme.

Co se ale změnilo od listopadu, kdy jste souhlasil s tím, aby byl jedničkou ANO v kraji, a lednem, kdy už jste ho nechtěli?

V předvolební kampani s námi normálně spolupracoval, následně se ale začal chovat jako velký individualista.

Škodilo jeho chování kraji, nebyl pro kraj prospěšný? Nebyl problém v tom, že jste se snažil dosazovat na nějaká místa "kamarády", on byl proti, a proto vám musel uvolnit cestu?

Je to jednoduché jak facka. Nikdy mně nešlo o nějaké kamarády, vždy šlo v těchto personálních věcech jen a jen o práci a schopnosti lidí. V případě ANO dávaly místní organizace návrhy na obsazení míst, které mělo ANO získat. Poté zasedlo krajské předsednictvo a rozhodli jsme, kde kdo bude. Stejné návrhy dali koaliční a opoziční partneři. A vše jsem akceptoval. Zeptejte se. Nikoho jsem osobně neprosazoval.

Ale vy jste pana Koštu nahradil a jste hejtmanem.

Ale věřte, že celá situace je nejhorší pro mě. Není to pro mě žádná výhra.

Neříkejte, že nejste rád hejtmanem.

Splnil jsem slib, který jsem dal lidem v ANO, že když dojde k nejhoršímu, tak do toho půjdu.

Takže se vám nechtělo do výměny hejtmana?

To si pište, že ne.

Za panem Babišem jsem nešel, abych byl lídr

Ale neměl jste v tom případě zkusit ještě s panem Koštou spolupracovat? Pořád se mi zdá, že jste nenesl lehce, že on je lídr a potom hejtman.

Ale já jsem lídrem mohl být, stačilo zajít za panem Babišem a říci mu, že se mi jeho kandidát Oto Košta nelíbí. Mohl jsem to udělat, protože jsem měl podporu členů ANO v kraji. Neudělal jsem to, naopak jsem byl rád, že máme lídra zvenčí, mimo ANO, že nedojde k možnému vnitrostranickému pnutí. I když k tomu by asi nedošlo, protože já opravdu podporu měl. Ale jak jsem řekl, chtěl jsem se věnovat sněmovně.

Ale zároveň jste chtěl silně mluvit do řízení kraje.

Když přivedete jediného člověka, který vám řekne, že moje vize byla vést krajskou kandidátku a být hejtmanem, tak se budu divit. Vůbec jsem něco takového neměl v plánu. Rozhodnutí o odvolání pana Košty bylo rozhodnutí krajského předsednictva a klubu zastupitelů. S výjimkou pana Košty byli všichni zastupitelé a celé předsednictvo pro jeho odchod.

Bylo od první chvíle jasné, že ho nahradíte vy?

Sám jsem členům ANO v kraji navrhl, jestli by neměl post hejtmana obsadit někdo z našich náměstků. Nikdo z náměstků o to ale nestál. Naopak mi říkali, ty jsi kraj odmakal, ty nás celou dobu řídíš, Oto Košta nás neposlouchal, logicky bys to měl být ty. Ta jednoznačná podpora pro mě byla zásadní.

Byl jste tedy tento týden na krajském zastupitelstvu zvolen hejtmanem. Proč jste neschválili online přenos ze zasedání, který se plánoval? Dali byste lidem možnost, aby si na debatu kolem odvolání udělali svůj vlastní názor. Politika se má dělat transparentně.

Určitě by bylo lepší, aby online přenos byl.

A proč nebyl?

Počítali jsme s ním, ale bylo třeba schválit jednací řád. Jenže přišel návrh paní senátorky Seitlové, která navrhovala schválit změnu jednacího řádu nejen s online přenosem, ale také tajnou volbou nového hejtmana.

Což jste nechtěl?

Neměl jsem s tím osobně problém, ale říkal jsem jí, že v našem kraji se vždy volilo veřejně, aklamací.

Solární park jsem prodal kvůli vstupu do ANO

Když jsem se díval na vaše dřívější podnikání, všiml jsem si, že jste měl s manželkou solární park. Jak jste se k tomu dostal?

Bylo to tak, že jsme měli v obci, kde jsem starostoval, průmyslovou zónu. Nikdo na ní nechtěl nic dělat. Takže když přišli zájemci, že na ní postaví solární park, a předložili všechny potřebné dokumenty včetně výhod po obec, tak jsme jim to schválili. To byla ještě doba, kdy se o solární energii mluvilo jen pozitivně a nápady na využití sluneční energie byly vítány.

Ale to ještě nebyl váš solární park. Jak jste se dostal k vlastnímu?

Vedle průmyslové zóny jsem měl pozemek od rodičů. A přímo na něm stál sloup vysokého napětí. Byla na něm volná kapacita, takže jsem ji využil a postavil na pozemku také solární panely.

Nevyužil jste v tom svou pozici starosty?

Nezneužil.

Jak to bylo s kolaudací? Stihl jste to přibližně dva měsíce před termínem. Jak víte, některé kolaudace, které proběhly na poslední chvíli, provázejí pochybnosti i soudy…

U mě to bylo čisté jako slovo boží.

Proč jste park nakonec prodal?

Protože se začalo o solárních parcích mluvit negativně, bylo kolem toho mnoho řečí. A já v té době podepsal výzvu pana Babiše, který v roce 2011 žádal o pomoc se změnou politických poměrů v České republice. Říkal jsem si, že bych tím mohl ANO poškodit, a firmu jsem prodal.

Já myslel, že vás do ANO přivedl Jaroslav Faltýnek.

S ním se znám ještě z dob, kdy jsme oba dělali v zemědělských družstvech. Je pravda, že mě oslovil a ptal se mě, jestli bych nechtěl kandidovat za ANO. Nejdříve jsem to odmítl, ale nakonec jsem souhlasil. Najednou byly předčasné volby, já se objevil na kandidátce ANO a byl zvolený poslancem.

Zůstanete poslancem, když nyní budete pracovat i jako hejtman?

Musím si vyzkoušet, co to obnáší být poslancem a hejtmanem.

To vypadá, že chcete dělat obě práce.

Může si o mně myslet každý, co chce, ale myslím, že umím pracovat. Zkusím to sladit. Za chvíli mi končí mandát poslance, a když jsem se ptal lidí v pořadí za mnou, zda by vzali mandát poslance, nechtějí o tom ani slyšet.

Lze ale stíhat dvě tak náročné práce?

Uvidím. Fakt nevím, teď to nedokážu říct. Může se stát, že za měsíc jako poslanec skončím, protože nebudu vše stíhat. Ale také se může stát, že to do konce volebního období tady ve sněmovně dojedu.

