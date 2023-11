Prezident Pavel zdůraznil význam partnerství s Itálií, vyzval k další pomoci Ukrajině

V době bezpečnostních, hospodářských či sociálních nejistot je důležité navazovat nová partnerství a přátelství, právě Itálie je pro to velice vhodnou zemí. Při návštěvě českého velvyslanectví v Římě to v krátké zdravici řekl prezident Petr Pavel. Na ambasádě se setkal s honorárními konzuly i zástupci krajanské komunity.

Hlava státu připomněla, že se jedná o první z hlediska delegace tak početnou návštěvu do spojenecké země. Do Itálie s ním totiž přijela také zhruba třicítka zástupců firem a různých organizací. Itálii a Českou republiku podle Pavla pojí nejen historické a kulturní vztahy, ale také významná obchodní výměna a shoda na řadě témat včetně zahraničněpolitických a ekonomických.

Každé takové příležitosti k navazování nových vztahů je podle prezidenta potřeba využít. "Může nastat období, kdy bude složitější vztahy navazovat, protože budeme mít na některé věci rozdílnější názory," řekl. V současnosti podle něj ale panuje mezi Českem a Itálií až vzácná shoda.

S prezidentem Pavlem a první dámou Evou se na ambasádě setkal například Jan Janda, velitel kontingentu zapojeného do unijní vojenské mise Irini, který nyní čítá pět příslušníků české armády. Mezi hosty byli také třeba český římskokatolický kněz polského původu Roman Czudek, ředitelka České školy Řím Kateřina Di Paola Zoufalová, sochař Ivan Theimer, básník a spisovatel Miloš Doležal nebo podnikatelka Lenka Košíková.

V poledne Pavla přivítal jeho protějšek Sergio Mattarella v Kvirinálském paláci, který je oficiální rezidencí italského prezidenta. Po slavnostním ceremoniálu, při kterém zazněly hymny obou států, se odebrali k jednání. O několik hodin později se Pavel setká s premiérkou Giorgiou Meloniovou, s níž už jednal letos v květnu při její návštěvě Prahy.

Tématy schůzek s vrcholnými italskými představiteli budou ekonomické, unijní, zahraničněpolitické i bezpečnostní otázky. Jednání český prezident ve vyjádření pro média zhodnotí až po setkání s Meloniovou.

Odpoledne Pavel také zavěsí věnec k pamětní desce spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika a československých legionářů, vystoupí také s přednáškou ve škole NATO Defense College.

Pomoc Ukrajině je klíčová

Pavel se v rozhovoru s italským deníkem Corriere della Sera vrátil také k vojenské pomoci Ukrajině. Zdůraznil, že jako prezident posuzuje situaci ohledně války na Ukrajině nejen z perspektivy bojiště, ale i z hlediska principů. "Nemáme jinou možnost než dát Ukrajině všechno, co potřebuje pro svůj úkol obnovit suverenitu a kontrolu nad svými hranicemi: Cokoli menšího by bylo naším neúspěchem," řekl Pavel.

Vítězství Ruska by posílilo myšlenku, že jiné režimy mohou dosahovat svých cílů silou a že se mohou spoléhat na slabost západních demokracií, domnívá se Pavel.

Příští rok bude podle české hlavy státu pro Ukrajinu ještě obtížnější a nadcházející zima mimořádně náročná. Pavel poukázal na to, že většina ukrajinské infrastruktury je zničena a ani se západní pomocí ji nelze zcela obnovit. "Pro obyvatelstvo to bude těžké a s váháním zemí, které nyní podporují Ukrajinu, poroste pocit frustrace. A přirozeně to vytváří situaci, která není příliš příznivá pro pokračování protiofenzivních operací," upozornil Pavel.

Zima podle něj poskytne Rusku, které už dokázalo svůj průmysl převést do válečného režimu, čas na obnovu. "Vyrábějí mnohem více velkorážné munice, více tanků, nabírají více vojáků. Jednají s několika zeměmi o dodávkách," připomněl prezident. "Pokud promeškáme příležitost zachovat naši podporu Ukrajině, příští rok by mohl být pro Moskvu ještě příznivější. Tento rok je klíčový pro položení základů úspěchu, příští rok bude složitější," dodal.

Pavel kritizoval nedostatečné dodávky vojenského materiálu Ukrajině, která tak nemůže pokračovat ve vysoce intenzivní operaci. "Nedodrželi jsme sliby zásobovat Ukrajince dělostřeleckou municí, výcvik na F-16 neprobíhá tak rychle, jak by měl," řekl Pavel a poukázal například na váhání Berlína ohledně dodávek střel s dlouhým doletem Taurus.