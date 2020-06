Někteří Češi se přestávají bát koronaviru. Šíří ho kolem sebe, i když mají příznaky

Česko je podle epidemiologů v otázce koronaviru prozatím z nejhoršího venku, s obavami se však dívají na nezodpovědné Čechy, kteří způsobili několik posledních ohnisek nákazy. I přes příznaky se totiž vydali třeba na firemní oslavu, ze které se covid-19 rozšířil i přes hranice krajů. Ministr zdravotnictví varuje, že takové chování může celou epidemii zvrátit k horšímu.

Ve vstupní hale ministerstva zdravotnictví promítají vládní epidemiologové podle nich pozitivní mapu České republiky, rozdělené do jednotlivých okresů. Ty jsou různě vybarveny podle takzvaného rizikového skóre, a čím tmavší barva, tím horší koronavirová situace v dané lokalitě panuje.

Krvavě rudou barvou na mapě svítí zejména část Moravskoslezského kraje, kde v posledních dnech testy odhalují stovky nakažených pracovníků dolů OKD. "Svým způsobem je to pozitivní zpráva," překvapil přítomné novináře svým komentářem Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

"Znamená to totiž, že jsme ta ohniska nepřehlédli, dochází tam k masivnímu testování a díky tomu máme velký počet záchytů. Opačný scénář však mohl být takový, že bychom ohniska přehlédli a netestovali bychom. Nějakou dobu bychom sice měli velmi pozitivní celková čísla, ale pak bychom najednou zjistili, že se nám nemoc někde nekontrolovaně šíří," vysvětlil Dušek.

O poznání světlejší červenou barvou je na mapě zvýrazněna ještě Praha. Zbytek země je však šedivý, nebo dokonce bílý. "Celková epidemiologická situace v Česku je, troufnu si říct, velmi dobrá. Plošně nedochází k žádnému nekontrolovanému šíření nákazy," dodal Dušek. Propuknutí lokálních ohnisek na východě země podle něj ale současně dokazuje, že koronavirus nezmizí a lidé se s ním budou muset naučit žít.

Zatímco se tak od středy 1. července téměř v celé zemi opatření proti koronaviru uvolní, čímž přestane téměř všude platit povinnost nosit roušky a lidé budou moci zůstat v hospodách i po 23. hodině, v okresech Karviná a Frýdek-Místek naopak vláda už od úterý na opatřeních přitvrdí.

V obou okresech zakáže konání hromadných akcí, kterých by se mělo zúčastnit více než sto osob, a i na menších akcích budou muset lidé zachovat rozestup větší než dva metry. Zdejší hospody, restaurace a bary zůstanou zavřené mezi jedenáctou hodinou večerní a osmou hodinou ranní. Majitelé podniků budou navíc muset mezi stoly nechat mezeru o minimálně dvou metrech a ke každému stolu posadit maximálně čtyři lidi, a to ještě jen z jedné domácnosti.

Začne také platit zákaz návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Tyto instituce navíc budou muset od všech nových klientů a pacientů přijímaných k hospitalizaci vyžadovat negativní test na koronavirus mladší čtyř dní. Výjimkou bude v nemocnicích samozřejmě poskytnutí neodkladné péče.

Negativní test budou muset od pracovníků z ciziny požadovat také všichni zaměstnavatelé v Moravskoslezském kraji, kteří takovým lidem dávají práci. "To je velmi důležité. Protože v regionu jsou poměrně často zaměstnáváni přeshraniční pracovníci z mnoha zemí včetně Polska, a je tedy nutné i takto zamezit šíření nemoci," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

V celém kraji bude nadále platit povinnost nosit roušky na vnitřních akcích nad sto osob a také při vykonávání všech činností, kde dochází ke kontaktu mezi osobami na vzdálenost menší než 1,5 metru.

Roušky zcela neodloží ani obyvatelé hlavního města. Budou je muset nosit na všech akcích nad sto osob a také v metru. "Metro v Praze přepraví více než třetinu všech cestujících, navíc jsou tam klimatizované prostory. Šedesát procent pozemní MHD není klimatizováno," vysvětluje nedávno nově jmenovaná hlavní hygienička Jarmila Rážová, proč roušky budou povinné pouze v metru. Podle řady odborníků totiž klimatizace pomáhají tomu, aby se kapénky v uzavřených prostorách šířily na delší vzdálenost.

Lidé začínají brát virus na lehkou váhu

S výjimkou několika málo okresů tak odborníci hodnotí aktuální vývoj pandemie v Česku optimisticky. A i v těch nejzasaženějších lokalitách by podle nich mělo jít situaci při dodržení zvláštních opatření zvládnout. Těžkou hlavu jim ale začíná dělat zvyšující se netečnost Čechů k nemoci, která ještě nedávno takřka uvěznila většinu národa doma.

"Nárůst pozitivních případů v posledních dnech není dán jen masivním testováním horníků v OKD, ale také neukázněností některých našich spoluobčanů. Není výjimečné, že lidé, kteří mají příznaky daného onemocnění, navštěvují různé oslavy, jiné hromadné akce, firemní večírky a podobně. Hygienici jsou následně nuceni řešit stovky kontaktů potenciálně nakažených," říká Vojtěch.

Nezřídka jde podle něj také o firemní akce, na kterých se sejdou lidé z celé republiky. Jeden nakažený účastník takové oslavy tak velmi rychle nákazu rozšíří do mnoha krajů současně. "Takové chování skutečně významně ovlivňuje situaci v České republice. Je potřeba si uvědomit, že virus nezmizel, je tady stále s námi a je na každém z nás, abychom tu situaci zvládli," říká Vojtěch. Vláda podle něj přechází od plošných zákazů k individuální odpovědnosti každého člověka a lidé teď musí ukázat, že se podle toho dokážou chovat.

S tím souhlasí i hlavní hygienička. Situace je podle ní o to vážnější, že drtivá většina onemocnění v Česku probíhá jen se slabými příznaky. "To je dobré z hlediska zatíženosti nemocničního systému, ale není to dobré z hlediska možnosti šíření té infekce dále," říká Rážová.

Současně vyzvala zaměstnavatele, aby ani po ukončení vládních opatření nepolevovali v bezpečnostních pravidlech, která si nastavili. "Ať už jde o střídání směn a zajištění toho, aby se lidé z různých směn nestýkali, dodržování vyššího hygienického standardu i nepřijímání lidí s pozitivními testy. Je to velmi důležité," dodala Rážová. Zejména v open space pracovištích podle ní může jeden nakažený velmi rychle infikovat desítky dalších lidí.