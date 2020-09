Nejlepším místem pro život v Česku je Praha, poslední skončil Ústecký kraj

Nejlepším místem pro život v Česku je Praha. Vítězem ankety projektu Místo pro život se stala již počtvrté. Na druhém místě je Královéhradecký kraj a na třetím Jihočeský kraj. Mezi pozitiva Prahy patří například dostupnost lékařské péče a mezi nedostatky špatné životní prostředí. Poslední místo obsadil Ústecký kraj a předposlední byl Moravskoslezský.

Praha se umísťuje na předních místech ve většině sledovaných oblastí. Na úplné špici je podle organizátorů v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, má nejvyšší počet lékařů, zubařů i kapacitu v nemocnicích na počet obyvatel, nejnižší průměrnou nemocnost a obyvatelé se zde dožívají nejvyššího věku. Mezi další pozitiva v hlavním městě patří také nejlepší možnosti na pracovním trhu a výše mezd. Na vysoké úrovni je rovněž možnost kulturního vyžití.

Naopak negativy jsou špatné životní prostředí, bezpečnost a vysoká kriminalita. V případě ekologie za to může například velmi vysoká produkce podnikového odpadu či odpadních vod. V metropoli také zůstává nejvyšší kriminalita a nejnižší objasněnost trestných činů.

Na Královéhradeckém kraji, který v anketě zvítězil minulý rok, autoři ocenili například dobrý stav zdravotnictví a sociálních služeb nebo nízkou kriminalitu. Dobře je na tom v oblasti volnočasových aktivit a turismu. Stojí za tím zejména nadprůměrný počet kulturních institucí a dostatečný počet ubytovacích kapacit. Naopak nemá příliš aktivních obyvatel u voleb nebo nižší úspěšnost studentů u maturit. Zlepšit by měl kraj také spolkový život a chybí dobrovolní hasiči.

Třetí místo obsadil Jihočeský kraj. Mezi jeho kladné stránky patří například bezpečnost, kdy se v této kategorii umístil na prvním místě. V kraji je dobře rozvinutá infrastruktura inženýrských sítí. Na cestě do práce zde lidé nestráví při srovnání s ostatními kraji příliš času a na poštu je to tu při srovnání vůbec nejblíže. Zlepšit by měl kraj například péči o děti a dostupnost zubařů.

V anketě dopadl nejhůře Ústecký kraj. Předposlední příčku potom obsadil Moravskoslezský kraj a třetí od konce byl Karlovarský kraj. Spokojeni nejsou ani obyvatelé Olomouckého kraje na 11. příčce.

Aktivitou roku je projekt Hackathon

Srovnávací výzkum Místo pro život mapuje kvalitu života obyvatel krajů desátým rokem, podle autorů projektu nabízí možnost dlouhodobě sledovat stav obyvatel regionu a jeho vývoj. Data agentura získala průzkumem mezi 1250 obyvateli. Zkoumali například bezpečnost, volnočasové aktivity, ekologie, stav životního prostředí, vzdělávání, zdravotnictví, pracovní podmínky

Organizátoři letos poprvé vyhlásili vítěze kategorie aktivita roku, která přispěla ke zlepšení života obyvatel. Vítězem se stal projekt Hackathon, jehož cílem bylo rychle a s minimálními náklady vytvořit e-shop na prodej dálničních známek.

Pořadí krajů v roce 2020:

Umístění Kraj 1. Hlavní město Praha 2. Královéhradecký kraj 3. Jihočeský kraj 4. Plzeňský kraj 5. Zlínský kraj 6. Pardubický kraj 7. Jihomoravský kraj 8. Liberecký kraj 9. Středočeský kraj 10. Kraj Vysočina 11. Olomoucký kraj 12. Karlovarský kraj 13. Moravskoslezský kraj 14. Ústecký kraj

Zdroj: Místo pro život