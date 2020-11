Nejedlý v Moskvě jednal s poradcem Putina. Ten ocenil "konstruktivní přístup Zemana"

Zemanův poradce Martin Nejedlý se v Rusku sešel se zahraničněpolitickým poradcem prezidenta Putina Jurijem Ušakovem. Respekt a Aktuálně.cz získaly o schůzce zápis. Ušakov prý Zemana označil za poslední funkční oficiální kanál mezi oběma zeměmi. Zápis z jednání ale vznikl až zpětně na Pražském hradě. U schůzky před citlivým jaderným tendrem nebyl žádný český diplomat.

Zatímco Radiožurnál v pondělí informoval, že si prezident Miloš Zeman od BIS vyžádal jména ruských špionů operujících v Česku i detaily jejich činnosti - což dle expertů může ohrozit živé operace české kontrarozvědky -, jeho poradce Martin Nejedlý se vrátil z Moskvy. Vyrazil tam v době, kdy v Česku vrcholí citlivá debata kolem tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, z něhož BIS i další tajné služby doporučují Rusko kvůli bezpečnosti vyřadit.

Nejedlého cestu popsala redakce Respektu a Aktuálně.cz ve čtvrtek. O čem Nejedlý jednal a s kolika lidmi to bylo, ale i po jeho víkendovém návratu zůstává nejasné. Navzdory diplomatickým pravidlům totiž u jednání Nejedlého, který Zemanovi radí na ústní dohodu a nemá bezpečnostní prověrku, nebyl žádný diplomat české ambasády v Moskvě. Zápis tak nikdo nepořídil.

Redakce Respektu a Aktuálně.cz ovšem zjistily, že se Nejedlý setkal minimálně s Jurijem Ušakovem, zahraničněpolitickým poradcem prezidenta Vladimira Putina, který má k ruskému vládci přímý přístup. Informoval o tom i Deník N. S Nejedlým, který v Rusku deset let podnikal, se Ušakov dobře zná. Poradce prezidenta Zemana za ním vyrazil už v roce 2017, jak psal Respekt. Později uváděl, že cesta byla soukromá a účastnil se jeho sedmdesátých narozenin.

Že si setkání zopakovali, plyne ze záznamu, který vznikl na Pražském hradě na základě prohlášení Nejedlého po jeho návratu do Česka. To, co si oba muži údajně řekli, zapsal v neděli šéf zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák a dokument poslal i ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD). Ten, stejně jako vláda, dopředu o Nejedlého cestě neměl žádné informace.

A i když cestu Nejedlého do Ruska uprostřed pandemie musela schvalovat ruská vicepremiérka Taťjana Golikovová, záznam, který Nejedlý Jindrákovi nadiktoval, nepůsobí dojmem nutnosti urgentního setkání. Nejedlý se s Ušakovem - dle záznamu - na ničem konkrétním nedohodl.

Vysoce postavený představitel Putinova režimu - před jehož vlivovým působením BIS varuje jako před jednou z největších hrozeb pro Česko - na schůzce chválil českého prezidenta. "JU (Jurij Ušakov, pozn. red.) konstatoval, že ruská strana, jakož i osobně ruský prezident, dlouhodobě oceňuje konstruktivní přístup prezidenta Zemana obecně k česko-ruským vztahům. Ruský prezident je připraven i nadále zachovat živou česko-ruskou relaci na úrovni prezidentů," nadiktoval slova Ušakova Nejedlý.

"Zeman je pro vztahy s Ruskem klíčový"

Zeman je podle Nejedlého interpretace slov obou mužů pro vztahy s mocností klíčový. "MN (Martin Nejedlý, pozn. red) a JU se následně shodli na tom, že jsme se bohužel dostali do situace, kdy prezidentská úroveň (snad ještě vedle ministerstva průmyslu a obchodu) je posledním funkčním oficiálním komunikačním kanálem mezi oběma zeměmi," uvádí záznam. Mimochodem ministerstvo průmyslu v Česku odpovídá i za chystaný jaderný tendr. Nejedlý už dříve odmítl, že by jel jaderný tendr do Ruska řešit.

Nejedlý podle zápisu přijel také tlumočit opakované Zemanovo pozvání pro Putina do Prahy. Jeho komplikovaně zařizovaná návštěva ale k žádné dohodě nevedla. "JU odvětil, že ruská strana si pozvání váží a bude s ním dále pracovat. Vzhledem k současné situaci zejména kvůli koronaviru, ale také mezinárodnímu vývoji, je jakékoliv plánování stále obtížné," dozvěděl se dle dokumentu Nejedlý.

S Ušakovem se dle záznamu shodl jen na tom, že "obě strany mají zájem ve střednědobém horizontu setkání prezidentů uskutečnit" a "prezidentská úroveň je pro prohlubování vzájemných vztahů klíčová".

Poradce Putina si stěžoval na odstranění sochy Koněva

Ušakov si dle zápisu stěžoval také na odstranění sochy maršála Koněva a "zdůraznil, že pro českou stranu se jedná - vzhledem k válečným zkušenostem - o velmi důležité, niterné téma".

Rusko se proti odstranění Koněvovy sochy ohrazovalo a tlačilo na to, aby ji Česko Ruské federaci předalo. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, který ji nechal demontovat, i pražský primátor Zdeněk Hřib následně žili pod policejní ochranou. České tajné služby a policie měly informace, že jsou bezprostředně ohroženi příjezdem údajného ruského zpravodajce. Česko následně vyhostilo dva ruské diplomaty.

Bezpečnostní složky zároveň důrazně varují před tím, aby vláda zvala ruský Rosatom do jaderného tendru za minimálně 160 miliard, protože pak se vystavuje riziku, že bude stát vydíratelný.

Zápis z Hradu v tomto směru zdůrazňuje, že tendr na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany Nejedlý s Putinovým poradcem neprobíral. Přitom pověření k mezivládním konzultacím má od vlády Andreje Babiše právě autor citovaného záznamu a vedoucí zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák.

"MN nemá od prezidenta Zemana mandát řešit témata, která jsou obsahem mezivládních konzultací, ale po rozhovoru s prezidentem republiky může JU ujistit, že česká strana je připravena ruská problémová témata řešit," píše se v zápise.

Záznam schůzky Nejedlého v Rusku vznikl týden potom, co Andrej Babiš prohlásil, že deset měsíců před volbami by vláda neměla jaderný tendr už řešit. Oddaluje tak rozhodnutí, zda dopředu na rady bezpečnostní komunity vyloučit ruský Rosatom, který naopak Zeman prosazuje.

Bude o Nejedlého cestě jednat sněmovna?

Nejedlý měl v Rusku jednat i o obchodní spolupráci, kterou oslabil koronavirus. "I z tohoto důvodu má ČR zájem na tom, aby se uskutečnilo co nejdříve zasedání Česko-ruské mezivládní komise pro obchodní, hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci, která měla jednat už letos," uvádí zápis.

Zda trojstránkový dokument vypracovaný Hradem zůstane jediným dokladem toho, co Nejedlý v Rusku dělal, je nejasné. Opoziční lidovci už oznámili, že se budou záležitost snažit dostat na jednání sněmovny.

Související Prezident Zeman žádá po šéfovi BIS jména ruských špionů i detaily živých operací

"Považuji to za natolik zásadní věc. V úterý začíná jednání Poslanecké sněmovny a já budu chtít zařadit tento bod na jednání, protože mě zajímá, s jakým jel pan Nejedlý a tato delegace mandátem, jak vypadal protokol, s kým se měl pan Nejedlý setkat a kdo tu cestu platí," uvedl místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce.

Cesta podle Martina Nejedlého "nijak nezatíží státní rozpočet". Znamenalo by to, že si oficiální jednání na pověření prezidenta Zemana s Putinovým okolím buď platí sám, nebo mu ho hradí třetí strana. Hrad na dotazy ohledně toho dosud neodpověděl.

Předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek ovšem uvedl, že neví, zda se hnutí ANO přikloní k projednávání Nejedlého cesty ve sněmovně. Řekl, že dolní komora bude muset projednávat vrácené zákony ze Senátu či rozpočet. "Zeptám se v klubu kolegů, jestli to podpoří," dodal Faltýnek.