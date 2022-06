Nejdůvěryhodnějšími politiky jsou Fiala a Babiš, nejméně pak Bartoš a Zeman

Zhruba polovina domácností v Česku nehlídá svou spotřebu energií a čeká až na roční vyúčtování. Každý měsíc spotřebované množství sleduje pětina domácností, čtvrtletní přehled má každá osmá domácnost. Tři pětiny uvedly, že pokud by znali svou měsíční spotřebu nejen v kilowatthodinách, ale i v korunách, dokázaly by spotřebu upravit či omezit. Ukázal to průzkum agentury PAQ Research pro Institut prevence a řešení předlužení. Informoval o tom zástupce institutu Filip Stowasser.

Výzkum podle něj navazuje na projekt "Česko 2022: Život k nezaplacení", na kterém spolupracují PAQ Research a Český rozhlas. Ten následuje po dlouhodobém výzkumu "Život během pandemie". V jednotlivých vlnách odpovídalo 1600 až 1800 lidí. Výsledky jsou reprezentativní.

V Česku je podle statistického úřadu asi 4,5 milionu domácností. Podle zjištění nynějšího výzkumu svou spotřebu sleduje měsíčně 19 procent domácností. Jednou za čtvrt roku roku ji kontroluje 12 procent domácností. Jsou to hlavně lidé, kteří bydlí ve vlastním. Celkem 51 procent domácností spotřebu nezjišťuje a čeká až na roční vyúčtování. Postupují tak hlavně lidé s příjmy nad mediánem mzdy, v nájmu, podnájmu či v družstevním bydlení.