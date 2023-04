Nejde nám o to nepřítele zabít, ale zpomalit ho, říká český velitel u hranic s Ruskem

Česká republika plní spojenecké závazky v rámci NATO na několika místech Evropy. Jedním z nich je vojenská základna v lotyšském městě Adaži ležícím půl hodiny jízdy vozem severovýchodně od metropole Riga. Od základny je to k ruským hranicím zhruba 270 kilometrů. Česká jednotka tu má s vojáky dalších zemí NATO úkol, aby Rusy v případě invaze do země zdrželi. Aktuálně.cz bylo na místě.

"Nám ani tak nejde o to ty lidi zabít, ale jde o to, že útočící jednotky zastavíme," říká kapitán Jan Kuthan, velitel české jednotky působící na základně v Adaži. Je pátek krátce po desáté dopoledne. Kapitán promlouvá v důstojnickém klubu, smysl působení svých lidí v Lotyšsku vysvětluje delegaci z ministerstva zahraničí v čele s jeho šéfem Janem Lipavským (Piráti).

Podrobně popisuje, jaké má mnohonárodnostní bojový útvar NATO díky jeho lidem k naplnění svého poslání hlavní nástroj. Jde o minový vrhač, jenž dokáže na dálku vytvořit minové pole. Miny prostřednictvím raket zvládne dopravit až na vzdálenost tří kilometrů. Tím vytvoří překážku pro případný postup Ruska na půdu aliance.

"Zkuste si představit, že sedíte v tanku, a tank vedle vás znehybní výbuch. Dojde vám, že jste v minovém poli. Ale nevíte, jak hluboko v něm jste. Nevíte, co se děje. Celá jednotka se zastaví. Chvíli jí trvá, než se rozhodne, jak chce postupovat dál," přednáší hypotetickou situaci Kuthan.

Odstrašit Rusy

Severoatlantická aliance má Evropě předsunuté bojové formace v osmi státech, všechny leží na východě NATO. Před ruskou invazí na Ukrajinu v únoru 2022 byly "jen" čtyři. Po začátku okupace se však aliance rozhodla bezpečnost na východě posílit a vytvořila nové skupiny na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku.

Mnohonárodnostní bojové uskupení v lotyšském Adaži je jedním ze čtyř, které na východním cípu aliance operovalo už před ruskou agresí. Další tři jsou v Litvě, Estonsku a Polsku. Základní mise všech je stejná. Dát najevo Rusům, že NATO to s obranou svého území myslí vážně. A odstrašit je jen od myšlenky, aby na něj vstoupili.

"Jsem rád, že máme své síly tradičně i v Pobaltí. Naše přítomnost tu trvá už pět let, pokaždé tu máme kvalitní profesionální jednotku. Významně to upevňuje vzájemné vztahy s Lotyšskem, proto mi přišlo navštívit vojáky logické. Seznámil jsem se s jejich prací a poděkoval za jejich službu," řekl Aktuálně.cz Lipavský.

Výjimečné postavení Čechů

Mnohonárodnostní skupinu NATO v Adaži vedle Čechů tvoří vojáci Kanady, Polska, Španělska, Itálie, Slovenska, Slovinska, Albánie, Černé Hory a Severní Makedonie. Každá země přispívá uskupení různou operační schopností. Poláci poskytli tankovou rotu, Španělé a Italové dorazili s mechanizovanou rotou a třeba Slováci nabízí dělostřelectvo.

Celé vojenské formaci velí Kanaďané, kteří také zajišťují nejpestřejší sadu bojových prostředků. Od dělostřelecké baterie, přes mechanizovanou rotu až po rotu bojové podpory. Mnohonárodnostní uskupení aliance v Adaži čítá celkem 1250 lidí a 750 kusů vojenské techniky.

Česká četa o síle 63 mužů spadá pod španělskou rotu. Obě země na místě spojuje to, že tam mají ženijní jednotku. Češi jsou však výjimeční nejen ve svazku se Španělskem, ale také v porovnání s celým zbytkem bojové formace. Jako jediní mají zmíněný minový vrhač. Přišli by první na řadu ve chvíli, kdy by zemi napadli Rusové.

"Náš prostředek je v Evropě dost nezvyklý. Když jsme sem přijeli, Kanaďané se na to dívali způsobem, co že s tím mají dělat," vypráví kapitán Kuthan. Vytvoření protitankového minového pole přibližuje jako proměnnou s potenciálem razantně změnit situaci v poli. "Uzavřete nepříteli cestu a svým jednotkám vytvoříte prostor, aby se připravily na další obranu."

Vítaná vojenská základna

"Musím říct, že to je komfortní téma. Díky tomu, že Riga je nějakých tři sta kilometrů od hranic s Ruskem, vojenská základna je v této zemi velice vítaná. Je to viditelná záruka toho, že NATO stojí při Lotyšsku a nenechá ho padnout," řekla Aktuálně.cz zástupkyně české velvyslankyně v Lotyšsku Marta Hušková.

Náladu v zemi vůči ruské okupaci Ukrajiny popisuje druhá dáma ambasády v Rize jako jednoznačnou. Prakticky celá země podle ní válečnou agresi režimu Vladimira Putina odsuzuje. V přepočtu na obyvatele patří dvoumilionové Lotyšsko mezi pět největších evropských dárců Ukrajině, poskytlo jí pomoc v přepočtu za 9 miliard korun.

"Podpora jde i ze strany rusky mluvící menšiny. Jen zanedbatelné procento si myslí něco jiného. Na začátku to byly jako všude silné emoce, ale tady ta nálada trvá dodnes. Lotyšsko je velice blízko Ruska, z toho plynou všechny postoje. Je to velmi osobní," vysvětluje diplomatka Hušková.