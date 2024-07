Nefunkční digitalizace ohrožuje existenci některých ateliérů, tvrdí architekt Kasl

Nedostatečně připravená a nefungující digitalizace stavebního řízení ohrožuje existenci architektonických ateliérů, které nemají peníze na pokrytí delšího období bez příjmu za projednané projekty. Přestože na vyčíslení škod je ještě brzy, problémy by se mohly stupňovat. Uvedl to předseda České komory architektů Jan Kasl. Po měsíci od zavedení digitalizace je podle něj stavební řízení v chaosu.

Zásadní vadou podle Kasla například je, že systém stále není propojen s katastrem nemovitostí. Chyb je v systému podle něj ale mnohem více, třeba to, že do systému nelze vkládat budovy či vyplňovat informace o dodavateli. Za koncepčně nepřijatelné také považuje přihlašování do portálu stavebníka na identitu konkrétní osoby, nikoliv v zastoupení. "Autorizované osoby zde jsou identifikovány občanským průkazem či pasem, místo jednoznačného čísla autorizace. Stavebník můj občanský průkaz vůbec nemá znát," řekl Kasl.

O vnitřním propojení systémů ve stavebním řízení má Česká komora architektů od úřadů zprostředkované spíše negativní informace. Úřady zavalené písemnými žádostmi o stavební povolení podanými do 30. června nestíhají řešit žádosti podané přes portál stavebníka a podle Kaslových odhadů je budou zřejmě odbavovat do konce roku. Důvodem podle něj je, že se hned přestoupilo z používání starých systémů na nové, které nejsou funkční. I když je podle Kasla stále možné podat žádosti přes papírové formuláře a nechat je naskenovat na úřadě, dokumentace se musí posílat přes portál stavebníka.

Minulý týden komora zveřejnila otevřený dopis vicepremiérovi a ministrovi pro místní rozvoj Ivanovi Bartošovi (Piráti). Podle dopisu systémy nefungovaly ve slibovaném rozsahu ani v základních funkcionalitách. Česká komora architektů měla také problém zkontaktovat se s ředitelem odboru digitalizace na ministerstvu pro místní rozvoj Petrem Klánem. Ani technická podpora podle architektů nefungovala příliš efektivně. V dopise Kasl Bartoše vyzval, aby zajistil fungování portálu stavebníka v co nejkratší době a aby ministerstvo zřídilo další sérii školení.

Ministerstvo pro místní rozvoj v posledních dnech uvedlo, že chystá další úpravy systémů stavebního řízení, třeba umožnění hromadného vkládání údajů. Systémy se pak aktualizují zhruba každé dva týdny. Poprvé je ministerstvo aktualizovalo o uplynulém víkendu. Přibyla mimo jiné možnost stornovat dokumenty a odpadla nutnost ručně doplňovat oprávněné osoby. Ministerstvo také vypsalo harmonogram, ve kterém uvádí, jaké změny plánuje do konce letošního roku v systémech zavést.

Lhůty na zavedení úprav jsou podle Kasla nepřijatelně dlouhé. Důležitější podle něj je zatím opravit nefungují části systémů, nikoliv přidávat nové funkce. O změnách chce komora ve čtvrtek jednat na ministerstvu s dodavateli systému portálu stavebníka.

Na špatné fungování systémů, chybějící funkce či nedostatečné školení na nový režim řízení si stěžují stavební úřady ode dne spuštění nových systémů 1. července.