Kritizoval jsem jen politiky, tvrdí Richter, který prosadil sněmovní debatu o střelbě

Poslanecká sněmovna se začala v úterý odpoledne zabývat střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Návrh na zařazení bodu podal poslanec ANO Jan Richter, jehož dcera byla při střelbě vážně zraněna. Poslanec vystoupil na schůzi sněmovny v obsáhlým projevem, ve kterém tvrdil, že si váží postupu policie i záchranářů. Poukázal ale na některé nejasnosti, které si chce nechat vysvětlit.

"Nepředstupuji před vás jako politik, který si honí politické tričko, nikdy jsem to nedělal a nikdy to dělat nebudu," začal svůj proslov poslanec ANO Jan Richter, který minulý týden na jednání výboru pro bezpečnost poprvé upozornil na to, že mezi vážně zraněnými na filozofické fakultě byla i jeho dvacetiletá dcera. "Mluvím tady jako otec dcery, která 21. prosince 2023 téměř zemřela," uvedl.

Následně Richter několikrát zopakoval, že v žádném případě nechce policii či záchranáře kritizovat. Podle svých slov to nedělal ani na jednání výboru, byť to média tak interpretovala.

Poslanec tvrdí, že chce jen poukázat na některé problémy, se kterými se jako příbuzný jedné ze zraněných setkal, a považuje za nezbytné, aby to sněmovna projednala. "Myslím, že to obětem této střelby dlužíme," uvedl s tím, že podle něj je třeba o celé události konkrétně hovořit.

"Je jasné, že takový policejní zásah nemůže proběhnout bez chyb. Sám jsem byl do roku 1998 policista. Vím, že to není jednoduchá práce, je to složité rozhodování během okamžiku. Ale je třeba se z toho poučovat a připravit zákony k tomu, aby se takové situace neopakovaly nebo abychom je eliminovali," prohlásil Richter.

Pokud jde o jeho výtky, trvá na tom, že když přišel k fakultě a požádal jednu z přítomných policistek, aby mu případně zavolala ohledně jeho dcery, tak už se nikdy neozvala. "Poprvé jsem dorazil na místo neštěstí v 16:49, jedna z policistek si zapsala můj telefon. Odcházel jsem s tím, že mě budou informovat o tom, co se stalo. Trvám na tom, že mě nekontaktovali," uvedl s tím, že se nikdo neozval další tři týdny.

Nakonec svou dceru našel v nemocnici, kde ji zachraňovali lékaři. "Říkali, že přežila zázrakem. Šlo doslova o minuty," prohlásil. Stejně jako na výboru si stěžoval na to, že dcera dlouho čekala na odvoz do nemocnice. "Nechci nic kritizovat, ale rád bych, aby se to vysvětlilo a předešlo se podobným situacím," řekl.

Během svého projevu nejostřeji vystoupil proti politikům vládní koalice za to, že se fotili na pietním setkání při příležitosti uctění památky zastřelených. "Ti jsou jediní, které jsem kritizoval a budu kritizovat i nadále. Dva dny po tragédii se šli vyfotit se svíčkou na pietní místo. To nebyla z jejich strany pieta, bylo to strašně odporné. Toto není místo a příběh na focení politiků," řekl Richter, který i některé vládní politiky jmenoval.