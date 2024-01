Poslanec Richter kritizuje policii, mezi zraněnými na fakultě byla i jeho dcera

Poslanec ANO Jan Richter vytkl policii i vedení fakulty styl komunikace s poškozenými v případě střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Richter to tento čtvrtek uvedl při jednání sněmovního bezpečnostního výboru. Mezi zraněnými byla i jeho dcera, která je stále v péči lékařů ve fakultní nemocnici v pražském Motole.

Richter v emotivním vystoupení uvedl, že střelec, který byl studentem fakulty, jeho dceru zasáhl při druhém ze tří proniknutí do učebny, kde střílel. Dcera podle poslance poté ležela v učebně vedle umírající kamarádky. Stěžoval si, že policisté po poskytnutí první pomoci jeho dceru nechali nějaký čas v přepravním vaku ležet na chodníku před fakultou. Uvedl, že jeho dcera byla převezena do nemocnice až po hodině a 40 minutách od útoku.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) slíbil prošetření a uvedl, že vybízel k citlivé komunikaci s oběťmi a jejich blízkými.

Poslanci vadilo to, že nechal intervenujícím policistům na sebe kontakty na čtyřech různých místech, nikdo se mu ale neozval s nabídkou pomoci. Policie jeho dceru, pro kterou musel zajistit psychologickou pomoc, pouze druhý den po útoku přijela vyslechnout a zajímala ji pouze osoba střelce, řekl Richter. Nedostal ani informaci o tom, kde skončily dceřiny osobní věci. "Nikdo se mi neozval ani z fakulty," dodal poslanec.

Policie k prodlevě uvedla, že musela nejprve prověřit, zda je budova po sebevraždě střelce bezpečná a zda v ní není nástražný výbušný systém. Teprve poté mohla ke zraněným vpustit záchranáře.

Poslanec ANO Jiří Mašek uvedl, že policie podle některých informací věděla, že střelec je psychicky narušený a může být nebezpečný. Pozastavil se nad tím, že policisté nevyklidili nebo nezajistili všechny budovy fakulty v Praze.

Pražský policejní ředitel Petr Matějček se hájil tím, že policisté měli informaci, že střelec chce spáchat sebevraždu. "My jsme opravdu pracovali s tím, že je to člověk, který jede do Prahy spáchat sebevraždu," uvedl. Upozornil na různorodost informací o možném výskytu střelce a v místě pozdější střelby ho v době příjezdu první hlídky nikdo neviděl.

Matějček také upozornil na to, že ani po tom, co byl pachatel na fakultě zneškodněn, nebylo jisté, zda neměl spolupachatele. Policie navíc podle něho obdržela během zásahu informace o dalších dvou místech, kde se údajně mělo střílet. V jednom případě se až později zjistilo, že šlo o postřelený pár cizinců, jenž vystoupil z tramvaje u Karlových lázní, odkud se vrátil k Palachovu náměstí, kde se mu dostalo pomoci.

Matějček poslancům také řekl, že první na fakultě byla řadová hlídka, která pátrala po osobě se sebevražednými úmysly. "Když jsme začali zasahovat, měl jsem na místě 264 policistů. Dalších 226 jsem tam pak navelel," uvedl. Je přesvědčen o tom, že policie udělala v dané době maximum možného.

Informování o vyšetřování si vyhradilo pražské státní zastupitelství. Dozorující státní zástupkyně uvedla, že se k detailům skutku a jednání pachatele nemůže vyjadřovat kvůli možnému ohrožení trestního řízení. "Sama jsem byla na místě činu, viděla jsem průběh událostí na místě a musím říct, že způsob, jakým policie pracovala, byl excelentní," řekla.

