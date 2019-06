Pomohli jí k dosažení "intimních cílů", napsal soud o zpravodajcích v kauze Nagyová

Tři důstojníci Vojenského zpravodajství Ondrej Páleník, Milan Kovanda a Jan Pohůnek pomohli milence tehdejšího premiéra Petra Nečase Janě Nečasové (dříve Nagyové) k dosažení jejích intimních cílů, když vyhověli její žádosti o sledování tehdejší premiérovy manželky. Nebýt jí, zpravodajci by zůstali bezúhonní, napsal v odvolacím rozsudku pražský městský soud, jak upozornil server iRozhlas.cz. Ten si plné znění rozsudku z března vyžádal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

"(Nečasová) je osobou, od které se trestná činnost všech ostatních obžalovaných odvíjí, která byla organizátorkou veškeré trestné činnosti, bez jejíž účasti by spoluobžalovaní i nadále zůstali bezúhonnými," napsal do rozsudku soudce Richard Petrásek.

Upozornil, že není pochyb o tom, že Jana Nečasová sledování premiérovy tehdejší manželky požadovala. Přestože šlo o jasné porušení zákona, zpravodajci její žádosti vyhověli. "Závěr obvodního soudu, že spoluobžalovaní se nechali najmout tehdejší Nečasovou milenkou za účelem dosažení jejích intimních cílů, je podle odvolacího soudu sice poněkud expresivní vyjádření, avšak v zásadě vyplývající z provedených důkazů," poukázal podle serveru iRozhlas.cz soudce Petrásek.

Jana Nečasová, která byla premiérovou milenkou a blízkou spolupracovnicí, chtěla za pomoci zpravodajců uspíšit rozchod s jeho tehdejší manželkou. Kartářka ji totiž namluvila, že jeho manželka má milence.

Odvolací soud jí a třem důstojníkům za to zpřísnil tresty, které si původně odnesli od obvodního soudu. Nečasové jako organizátorce uložil pravomocně tříletou podmínky a maximální desetiletý zákaz působení ve vedoucích funkcích státní správy. Zpravodajci Páleník, Kovanda a Pohůnek dostali podmínky v délce 2,5 let, dvou let a 20 měsíců a zákazy činnosti ve zpravodajských službách a bezpečnostních sborech na osm, sedm a šest let.

Soud tak nevyhověl odvolání Jany Nečasové, které se nelíbilo, že prvoinstanční soud nevzal v potaz klíčový důkaz, který mluvil v její prospěch. Petr Nečas před soudem prohlásil, že prvotní podnět ke sledování dal on, aby nechal prověřit nebezpečí, které mohlo hrozit jeho rodině. Předtím přitom po zásahu policie na úřadu vlády novinářům řekl, že o sledování své tehdejší manželky nerozhodl a ani o něm nic neví.

Podle městského soudu Nečas jinak mluvil před novináři a jinak pak později před soudem proto, aby pomohl Janě Nečasové vyhnout se odsouzení. Jeho prohlášení označil za "zcela nevěrohodné a účelové".

"Z hlediska důkazní hodnoty má oproti výpovědi svědka před obvodním soudem logicky výhodu v tom, že v době vydání tiskového prohlášení svědek netušil, že bude v budoucnu sloužit jako důkaz proti Nečasové, a na rozdíl od své výpovědi před obvodním soudem neměl možnost jeho obsah předem konzultovat s ní ani dalšími obžalovanými," vysvětlil odvolací soud.

Verdikt městského soudu je pravomocný, Nečasová i zpravodajci však mohou proti verdiktu podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Ani jeden z nich však tak zatím neučinil.

Ačkoliv Nečasová odešla od soudu z podmínkou, nakonec může skončit ve vězení. Před soudem totiž stojí také kvůli údajnému vyzrazení utajované informace Bezpečnostní informační služby lobbistu Ivu Rittigovi, podplácení poslanců příslibem lukrativních funkcí a také krácení daní z dárků. Kdyby se jí jeden z těchto činů prokázal, znamenalo by to pro ni vězení.

