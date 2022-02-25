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Návod pro uprchlíky z Ukrajiny. Do Česka mohou jen s pasem, vše vyřídí až po příjezdu
25. 2.  Liliana
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Návod pro uprchlíky z Ukrajiny. Do Česka mohou jen s pasem, vše vyřídí až po příjezdu

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před 15 minutami
Deník Aktuálně.cz přináší základní informace pro Ukrajince, kteří utíkají před válkou ve své zemi a míří do Česka. Zpátky na Ukrajinu se pak nemusí vracet ani ti, kteří zde již jsou a končí jim povolení k pobytu, které už nelze prodloužit. Ministerstvo vnitra jim umožňuje získat speciální dlouhodobé vízum.
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek. | Foto: Reuters

Jaké jsou podmínky pro vstup Ukrajinců do země?

Česko umožňuje přijet do země všem Ukrajincům bez víza v případě, že mají biometrický pas. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) prohlásil, že další náležitosti lze vyřešit až na území Česka a není nutné je mít vyřízené před příjezdem do země. Momentálně je možné přicestovat na maximální dobu 90 dní.

Co je nutné udělat před příjezdem z Ukrajiny do Česka?

Na dobu bezvízového styku je nutné si sjednat cestovní zdravotní pojištění, což lze i online. Povinností každého cizince je se do tří dnů po příjezdu do země zaregistrovat na oddělení pobytových agend cizinecké policie. Pokud jste ubytovaní v hotelu či jiném zařízení, má to za povinnost vyřídit ubytovatel. Ministerstvo vnitra nicméně doporučuje se přesvědčit, že to skutečně udělal.

Končí mi oprávnění k pobytu. Budu se muset vrátit na Ukrajinu?

Ministr vnitra oznámil, že se zastavuje jakékoliv vyhošťování na Ukrajinu. Pokud občanům Ukrajiny končí během následujících 14 dnů oprávnění k pobytu, které nelze prodloužit, mohou na pracovištích odboru azylové a migrační politiky požádat o speciální dlouhodobé vízum. Rakušan však upozornil, že pokud někdo bude mít několik dní neplatné povolení k pobytu, nemusí se obávat restrikcí ze strany policie ani úřadů.

Co je potřeba k vyřízení speciálního dlouhodobého víza?

Tuto žádost je nutné podat na území Česka na úředním tiskopisu "Žádost o dlouhodobé vízum". K podání této žádosti je nutné mít cestovní doklad, má-li ho žadatel, a fotografii. Dále je nutné přinést kolkové známky v hodnotě 300 korun.

Potřebuji poradit, kam se mohu obrátit?

Ministerstvo vnitra zřídilo speciální linky pro Ukrajince. Další informace jim úředníci poskytnou na infolince +420 974 801 802 nebo na e-mailové adrese [email protected].

Інформація для громадян України - Питання та відповіді

Чи є у вас дійсний дозвіл на довгострокове проживання в Чеській Республіці який можна продовжити?

При необхідності продовження дотримуйтесь дотримуйтесь стандартних правил.дотримуйтесь стандартних правил.стандартних правил.

Чи є у вас дійсний дозвіл на проживання в Чеській Республіці, який не може бути продовжений і термін дії якого закінчиться через короткий час?

Якщо ваш дозвіл на проживання (безвізова / шенгенська віза / сезонна віза / спеціальна робоча віза) закінчується менш ніж за 14 днів і ви не можете повернутися в Україну через конфлікт, вам необхідно прийти в офіс MV OAMP.

У зв'язку з триваючим конфліктом є можливість подати заяву на отримання особливого типу довгострокової візи. Якщо у вас є дозвіл на працевлаштування, ви можете продовжувати працювати.

Додаткову інформацію про робочі години можна знайти на цьому веб-сайті.

Важливо!!!

Чи обов'язково потрібно мати медичну страховку?

Так. Для перебування в Чехії, необхідно мати медичну страховку. Якщо ви працевлаштовані, ви маєте державне медичне страхування згідно із законом. Якщо ви не працевлаштовані в Чехії, ви повинні мати власну медичну страховку.

Чи є у вас члени сім’ї чи близькі в Україні, яким потрібно приїхати до Чехії, щоб побачити вас?

Громадяни України мають можливість прибути до Чехії без візи, але лише на підставі дійсного біометричного паспорта, максимум на 90 днів у будь-який 180-денний період.

Важливо!!!

  • Важливо оформити туристичне медичне страхування для безвізового перебування - це також можна оформити онлайн .
  • Обов’язок кожного іноземця, який приїжджає до Чеської Республіки, є зареєструватися в поліції Чеської Республіки - Відділ агенцій проживання Департаменту поліції у справах іноземців (у разі розміщення в готелях чи інших приміщеннях для розміщення, цим зобов’язанням займається орендодавець). Ми рекомендуємо вам переконатися, що орендодавець дійсно зробив це.

Я подав заяву на дозвіл на проживання в консульствi, що мені робити?

Якщо ви подали заяву на довгострокове проживання, ви можете завершити провадження в Чехії. Як тільки ваша процедура буде вирішена, ви зазвичай відвідаєте робоче місце MV OAMP і приймете рішення.

Якщо ви подали заяву на довгострокову візу, цю візу можна буде отримати у визначеному консульствi, яке буде доступне на момент закриття консульств в Україні.

Більш детальну інформацію можна знайти на веб-сайті посольства.

Потрібна додаткова інформація?

Ви можете зв'язатися:

  • Для громадян України створено інформаційну лінію:
  • Телефон: +420 974 801 802
  • Електронна пошта: [email protected]
     

Інформація на цьому веб-сайті буде поступово оновлюватися та доповнюватися. Дякуємо всім за терпіння. Ми намагаємося надати всю інформацію якомога швидше.

УВАГА!

Ми настійно рекомендуємо вам черпати інформацію з офіційних джерел, якими є державні органи Чеської Республіки. Також можна скористатися консультацією мережі з 18 центрів підтримки інтеграції іноземців та низки недержавних неприбуткових організацій орієнтованих на допомогу іноземцям. У переважній більшості випадків ці послуги надаються іноземцям безкоштовно. Напевно уникайте підозрілих платних посередницьких послуг, деякі можуть використовувати вашу вразливу ситуацію для власного збагачення.У Чехії для вас налаштована система допомоги, і ви, безсумнівно, з усім впораєтеся.

 

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domácí Aktuálně.cz Ukrajina Ruský útok na Ukrajinu 2022 návod otázky a odpovědi

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