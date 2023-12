"Natáčet videa nebyl dobrý nápad." Svědek střelby si neuvědomil závažnost situace

Ivo Havránek při střelbě na Filozofické fakultě UK zrovna vycházel z blízké budovy UMPRUM. "V momentě, kdy jsem viděl těžkooděnce, tak jsem si začal připadat jak v nějakém filmu," vylíčil svědek agentuře Associated Press s tím, že natáčení situace nebyl dobrý nápad. "Nebyl jsem vůbec krytý. Nenapadlo mě, že by tam mohl být někdo s puškou s optikou a mohl by střílet na dálku," řekl.

2:12 "Natáčení nebyl dobrý nápad," přiznal svědek střelby u Filozofické fakulty | Video: Reuters

Ke střelbě v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha v Praze došlo ve čtvrtek odpoledne. Policie nyní identifikovala 13 ze 14 obětí, dalších 25 lidí je zraněných. Zemřel i sám útočník. Tři ze zraněných při střelbě jsou cizinci, uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Čtvrteční útok v budově filozofické fakulty v centru Prahy je nejtragičtějším případem střelby v historii České republiky. K události se vyjádřili i světoví politici. "Mé srdce je s těmi, kteří přišli o život při nesmyslné střelbě v Praze, se zraněnými a s lidmi v Česku," napsal například na sociální síti X (dříve Twitter) americký prezident Joe Biden. O střelbě informují i zahraniční média. Vláda rozhodla o tom, že v sobotu 23. prosince bude k uctění památky obětí tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vyhlášen den státního smutku.

Sledujte také online přenos k tragické události.

