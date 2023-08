Prázdninové lásky zvedaly za komunismu porodnost. Nyní se nejvíc dětí plodí v říjnu

Léto bylo v době první republiky i za komunismu obdobím plození dětí. Češky tak v minulosti otěhotněly mnohem častěji mezi červnem a srpnem než v jiných měsících v roce. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Počínaje novým tisíciletím je nejvíce dětí počato v říjnu. Vliv má větší plánování dětí i antikoncepce.

Ve dvacátých letech minulého století bylo v letních měsících počato v průměru 20 tisíc dětí, v únoru pravidelně o tři tisíce méně. Tento trend pokračoval až do konce devadesátých let. Během tří letních měsíců tak docházelo k početí bezmála 30 procent všech dětí za daný rok.

Vysoké počty početí během letních měsíců podle demografky Jitky Slabé z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ovlivňovala neplánovaná otěhotnění za komunismu. "Od padesátých let až do poloviny devadesátých let otěhotněly ženy velmi často s prvním dítětem neplánovaně. V osmdesátých letech byla více než polovina prvorozených dětí počata mimo manželství, narodila se ale už sezdanému páru," vysvětluje.

Slabá tvrdí, že ženy často otěhotněly v létě kvůli teplotně příznivému období, které je příjemné pro různé společenské akce a navazování vztahů s muži. V osmdesátých letech se podle dat průměrný počet počatých dětí v červnu, červenci nebo v srpnu pohyboval okolo 12 tisíc, v lednu či únoru to bylo přes deset tisíc.

S koncem devadesátých let ale přišel zlom. Od začátku nového tisíciletí je nejvíce dětí počato hlavně v říjnu. V nultých letech to bylo průměrně 9575 dětí, přes 300 více než v srpnu. Slabá za změnou vidí větší plánování početí. Rozšířilo se také užívání antikoncepce. "Protože se tradičně páry berou často v létě, nabízí se naplánovat otěhotnění až po svatbě, což vychází na podzimní měsíce," říká demografka.

Od poloviny nultých let 21. století také začíná být na početí nejslabší květen místo tradičního února. Po osm dekád během něj bylo počato minimálně o dva tisíce dětí méně než v srpnu. Obecně v posledních letech nejsou mezi jednotlivými měsíci takové výkyvy jako v minulém století.

Porodnost v Česku ale obecně klesá. Loni se narodilo 99 834 dětí, což je nejméně od roku 2004. V roce 2020 se narodilo 110 tisíc dětí. O sto let dříve to bylo přitom více než jednou tolik.

Rodičky také stárnou. V porovnání s předchozími desetiletími mají ženy děti o několik let později. Například v roce 1969 se takřka dvě třetiny dětí narodily ženám, kterým bylo 24 a méně let. Jen každá desátá rodička byla starší 30 let. Nyní je situace zcela jiná. Více než polovina dětí se rodí třicátnicím. Naopak mladých matek, které za socialismu tvořily většinu, každoročně ubývá.