Národní galerie se dohodla na spolupráci s Centre Pompidou, Babiš chce českou pobočku

Zástupci slavné pařížské výstavní a sbírkové instituce Centre Pompidou a Národní galerie Praha (NGP) v pondělí v Paříži podepsali memorandum o spolupráci. Její součástí by měla být výměna uměleckých děl, odborníků a umělců mezi oběma institucemi. Premiér Andrej Babiš, který se v navázání spolupráce angažuje, by rád dosáhl otevření pobočky Centre Pompidou v Praze.

V dokumentu nejsou uvedeny termíny ani konkrétní jména a způsoby financování. "Uvádí se v něm především to, že do konce roku podepíšeme smlouvu," řekl ředitel NGP Jiří Fajt, který memorandum za českou stranu podepsal. S Fajtem dokument podepsal prezident francouzské instituce Serge Lasvignes.

První prezentací sbírek Centre Pompidou v NGP bude podle Fajta v Salmovském paláci v roce 2021 výstava asi šesti desítek pařížských "highlightů", tedy uměleckých děl, která patří k ozdobám sbírky.

"Je to letter of intent (smlouva o smlouvě budoucí)… Jsou tam formulované základní formáty naší spolupráce, je tam formulováno, že vzniká partnerství, které je reciproční, že se vytváří osa mezi Prahou a Paříží a po ní budou oběma směry běhat nejrůznější projekty, od výstav po semináře, konference, rozhovory s umělci, performativní aktivity," řekl Fajt. Smlouva o spolupráci bude podle něj uzavřena do konce roku. V ní budou konkrétní projekty včetně logistiky, termínů a finančního zajištění.

V Paříži se dohodly také týmy, které se budou na spolupráci podílet. "Za Česko to bude ředitel Sbírky moderního a současného umění NGP Michal Novotný, který si přizve kurátory a kolegy, na straně Centre Pompidou už jsou známi také dva kolegové," řekl Fajt.

"Chystáme naši spolupráci okořenit konkrétními projekty už od příštího roku, budou to ale spíše věci drobnější povahy, performativní, chceme svolat do Prahy setkání ředitelů muzeí a odborníků z akademické sféry, kteří se zabývají moderním a současným uměním z regionu středovýchodní Evropy, protože - a to je v letter of intent zmíněno - francouzská strana nás vnímá jako hlavní referenční instituci pro celý tento evropský region," popsal ředitel NGP nejbližší plány.

NGP s Centre Pompidou již spolupracuje, výsledkem byla třeba loňská velká přehlídka děl Františka Kupky. Partnerství, které se nyní vyjednává, zakotvuje užší spolupráci. Mělo by umožnit prezentaci pařížských sbírek v Praze i možnost vystavování českého umění ve Francii.

O úzké spolupráci mezi oběma galerijními institucemi opakovaně hovoří český premiér Andrej Babiš, který o tom jednal i loni v Praze s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. V Praze byl nedávno také šéf Centre Pompidou Lasvignes.

Odborníci na galerijní a muzejní provoz ale upozorňují, že získat licenci Centre Pompidou je velmi obtížné; usiluje o to mnoho světových muzeí a galerií. Otevření pobočky většinou předchází mnohaletá vyjednávání a několikaletý zkušební provoz. Ministr kultury Antonín Staněk při své březnové návštěvě Paříže řekl, že pobočka Centre Pompidou by mohla být v Praze otevřena v letech 2020 až 2021.