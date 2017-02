Kandidovat z posledního místa, jak chce Babiš? Zbytečně riskantní luxus, říká Stropnický

před 49 minutami

Není vůbec jisté, že se ministři hnutí ANO připojí k Andreji Babišovi a zkusí se ucházet o hlasy v parlamentních volbách až na konci kandidátek. Martina Stropnického i Richarda Brabce nápad předsedy ANO zaskočil. "Nevím, do jaké míry to bylo vážně, nebo na odlehčení debaty," komentoval výzvu Stropnický.

Praha - Andrej Babiš své kolegy překvapil a některé pobavil. Vyzval své ministry za hnutí ANO, aby v podzimních parlamentních volbách zvážili možnost nechat se napsat až na poslední místo kandidátky. On sám chce být až na konci seznamu ve Středočeském kraji.

"Rozhodl jsem se, že do parlamentních voleb budu ve Středočeském kraji kandidovat z posledního místa," prohlásil nečekaně Andrej Babiš. O jeho budoucnosti ve sněmovně tak mají rozhodnout preferenční hlasy voličů.

"To jsme nevěděli. Přišlo mi to jako fajn recese," reagoval na výzvu ministr obrany Martin Stropnický. Nově zvolený předseda ANO Babiš to podle něj nemyslel jako pokyn, ale spíše jako provokaci. "Nevím, do jaké míry to bylo vážně, nebo na odlehčení debaty. Nemyslím, že to bude centrální direktivní pokyn," dodal Stropnický. Sám prý na pozici jedničky netrvá, ale přijde mu zvláštní, aby faktický lídr ANO v regionu měl třeba číslo dvacet. "Ale uvidíme, budeme o tom hovořit," řekl.

Pokud by se hnutí skutečně rozhodlo, že své ministry zapíše až na poslední místa kandidátek, riskovalo by podle Stropnického, že přijde o dobré politiky. "Může to být kvalitní člověk, ale není okoukaný. Nehodnotím lidi podle mediální známosti a v případě některých kolegů by mi to přišlo jako zbytečně riskantní luxus," dodal ministr obrany.

Každý není známý jako Babiš

Jeho kolega ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) byl nápadem obdobně zaskočený. A i on jmenoval rizika, která by výzva do voleb přinesla. Například poukázal na praktickou situaci, kdy do různých televizních debat chodí právě jedničky kandidátek. Pokud by hnutí mělo faktické lídry až na konci, obtížně by podmínkám médií vyhovělo. "Každý není tak známý a populární jako pan Babiš. V parlamentních volbách voliči kroužkují méně než v těch komunálních," poukázal dále Brabec.

Hnutí původně chtělo Stropnického postavit do čela kandidátky v Praze a Brabec by měl vést ANO v Ústeckém kraji. O pořadí a jménu lídra v obou městech ještě není definitivně rozhodnuto. Babiš má kandidovat za Středočeský kraj stejně jako například šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. "Pokud se bojí jít se mnou do debat lídrů kandidátek ve Středočeském kraji, tak holt jako lídr kandidovat nebude.To je jeho věc, bojí se panicky," reagoval Kalousek. Babiš jeho komentář jen suše glosoval tím, že "i pan Kalousek může kandidovat z posledního místa".

A ačkoli je výzva Andreje Babiše nezvyklá, je možné, že někteří jeho kolegové poslanci nápad uskuteční. Uvažuje nad tím kupříkladu Martin Komárek. "Bral jsem jako frajeřinu kandidovat z posledního místa a já o ní vážně uvažuji, protože to je test, zda vás lidé mají rádi," odpověděl na dotaz Komárek. Podle něj se tak zabrání politikaření v hnutí, kdy o čelných osobnostech uskupení rozhoduje to, kdo si sežene větší podporu u řadových kolegů. "Je to spiknutí podržtašků a vyližmisků, kterých je vždy více než osobností. A pak parlament vypadá, jak vypadá," dodal poslanec.

autoři: Kateřina Frouzová, Veronika Neprašová