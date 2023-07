Oddech před bouří. Ministři míří na dovolenou, pak je čekají nové spory o rozpočet

Za nejtěžší období své kariéry označil poslední týdny ministr financí Zbyněk Stanjura. Se svým stranickým šéfem, premiérem Petrem Fialou, řešil dlouholetý politik ODS škrty v rozpočtu a snižování státního dluhu. Na odpor naráželi i uvnitř koalice, především u hnutí STAN. Napjatou situaci uklidnil Stanjura oznámením optimistického vývoje veřejných financí. Po prázdninách ale spory hrozí znovu.

"Voliči občas zapomínají, že jsme také jenom lidé," popisoval ministr financí Zbyněk Stanjura v čerstvém rozhovoru pro Aktuálně.cz napjaté poslední týdny. Čelit musel velkému tlaku. Vývoj státního rozpočtu naznačoval, že se nepodaří udržet plánovaný schodek 295 miliard korun. A Stanjurovy schopnosti kritizovala nejen opozice, ale i někteří zástupci vládních stran. Ti se také lišily v představách, jak postupovat v době ekonomické krize.

"Je to zoufalý pohled," prohlašoval místopředseda STAN Jan Farský. "Kam se to žene, bylo jasné už před koncem roku. Pořád jsme ale slyšeli, že se nic neděje a není potřeba nic moc připravovat. Teď přestávám věřit, že to má ministerstvo financí promyšlené a ví, co se děje," opřel se do Stanjury minulý měsíc.

Kritický byl i předseda rozpočtového výboru sněmovny Josef Bernard, který je nezávislým poslancem za STAN. "Stanjura to má jistě těžké, ale já už se rozhodl, že nebudeme spoléhat na expertní aparát ministerstva financí, ve který nemám důvěru," řekl politik a bývalý generální ředitel společnosti Škoda Transportation.

Aktuálně.cz nyní v kuloárech zjišťovalo, jak pevná je koaliční spolupráce a jaké ekonomické problémy bude muset vláda řešit po prázdninách, které pro politiky právě začínají. Sněmovna se znovu sejde koncem srpna, na dovolených se vystřídají i ministři. Premiér Petr Fiala plánuje dva týdny volna.

"Teď se situace v koalici výrazně zklidnila," uvedl místopředseda vlády Marian Jurečka, který je zároveň předsedou KDU-ČSL. Napětí mezi kabinetními stranami polevilo poté, co Stanjura na začátku července zveřejnil výsledky plnění státního rozpočtu. Díky zvýšení příjmů se podle něj plánovaný schodek udržet podaří.

Novým zdramatizováním situace hrozí hned po prázdninách projednávání změn v úsporném balíčku, který vláda navrhla pro ozdravení veřejných financí. Rozpočet má v příštím roce vylepšit téměř o 98 miliard korun, ve dvou následujících letech o 150,7 miliardy. Během podzimu pak vláda musí sněmovnou protlačit zákon o státním rozpočtu na příští rok. Nejprve se na něm ale potřebuje shodnout. Vzhledem k tomu, že se příští rok budou konat krajské volby, nebude shoda snadná.

Občanští demokraté premiéra Fialy chtějí přesouvat co nejvíce peněz ze státní pokladny do kapes občanů, proto navrhují mnohem více šetřit na státních výdajích než další strany. Lidovci jsou naopak pro velkorysejší sociální politiku, nebránili by se vyššímu zdanění vysokopříjmových občanů či firem. Starostové prosazují decentralizaci a více peněz pro obce či města, Piráti a TOP 09 se staví za výraznější boj proti korupci a střetu zájmů.

"Zajímalo by mě, jestli se Stanjurovi omluví někteří z těch, kteří proti němu vystupovali," prohlásil vicepremiér Jurečka s odkazem na vyhrocenou debatu, kterou uklidnilo až oznámení vývoje rozpočtu. "Od některých politiků koalice to bylo za čarou," upozornil.

Další z místopředsedů, šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan ale tvrdý postup svého hnutí hájí. Říká, že se jeho členové snažili o věcnou diskusi. "Myslím, že tato snaha byla zřejmá. Dál budeme diskutovat a určitě se neshodneme na všech věcech. Ale to je v naší pětikoalici normální. Situaci bych nedramatizoval," uvedl. Na otázku, zda hnutí důvěřuje Stanjurovým schopnostem, odpověděl stručně: "Myslím, že ministr financí dělá maximum."

Starostové byli nervózní z vývoje státních financí a proto se ozývali, zdůvodnil ostřejší vystupování poslanec STAN Viktor Vojtko. "Podle nejnovějších čísel to vypadá, že situace nebude tak kritická. Zůstáváme ale ostražití, rozpočet si velkou pozornost zaslouží. Navíc je zřejmé, že ohledně rozpočtu tady problémy i chyby byly. Nicméně jsme si to vyjasnili," řekl.

Jak na inflaci a reformu důchodů

Velkým problémem zůstává inflace. V červnu sice v meziročním srovnání klesla pod deset procent, i tak je ale růst spotřebitelských cen podle analytiků vysoký. Česko navíc patří do desítky zemí s největší inflací v Evropské unii. Zpomalení inflace přičítá premiér Fiala i krokům vlády. Zmiňuje například zastropování cen energií, vládní úspory a tlak na dodavatele potravin a pohonných hmot.

S tím ale nesouhlasí ekonomové, například David Marek, člen Národní ekonomické rady vlády, poradce prezidenta Petra Pavla a hlavní ekonom společnosti Deloitte. "Nechci být kritický vůči vládě, ale toto je trošku přehnaná rétorika," uvedl v nedávném rozhovoru pro Český rozhlas. "Zásluhy vlády značně omezené," dodal k jednání o cenách potravin.

Při hledání shody na přesné podobě úsporného balíčku i rozpočtu na příští rok se v koalici čekají náročné debaty. Podle informací Aktuálně.cz je ministr Stanjura často rozladěný, jak zástupci vládních stran mění stanoviska, kde ušetřit, a kde peníze naopak vynaložit. Často spory řeší až premiér Fiala se slovy: "Teď už se musíte rozhodnout, co chcete a nechcete."

Když dostal šéf lidovců Jurečka otázku, co může čerstvě nabytý klid mezi vládními partnery narušit, okamžitě zmínil tvorbu rozpočtu na příští rok. "Bude to klíčové, budeme muset jít kapitolu po kapitole," sdělil s tím, že věří v jednotu pětikoalice do řádných voleb v roce 2025.

Fialův kabinet má na stole i reformu důchodového systému. Zatím provedl několik dílčích úprav, ať už snížení valorizace důchodů, či úpravu předčasného odchodu do penze. Opozice kvůli tomu spustila ve sněmovně obstrukce. Někteří koaliční poslanci, nejhlasitěji opět Starostové, ale žádají výraznější změnu.

"Je třeba přenastavit důchodový systém tak, aby pro generace čtyřicátníků a mladších fungovalo spoření na důchod a zlepšila se výkonnost penzijních fondů," prohlásil zmiňovaný poslanec Vojtko. Tempo změn mu přijde pomalé. "Některé věci se daří, ale aby důchodový systém v budoucnosti skutečně fungoval, musí se udělat změny ve spořícím pilíři. Bude na tom nutné na podzim zapracovat," předeslal, na co bude STAN tlačit.

Blíží se ale volby do krajů a Evropského parlamentu, k urnám půjdou lidé ve druhé polovině příštího roku. Na otázku Aktuálně.cz, zda už někteří koaliční politici nemyslí hlavně na volby, odpověděl ministr Stanjura s úsměvem: "Zatím ještě ne, to nastane tak půl roku před nimi." Na podstatné změny tak má vláda posledních pár měsíců.

Video: Teď je hodně špatně. A o moc lépe dlouho nebude, varuje expremiér Jiří Rusnok (12. 7. 2023)