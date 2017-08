Na stavbu nového kostela v Třinci dá pojišťovna 20 milionů korun, ve sbírce je přes šest set tisíc

před 25 minutami

Pojišťovna na stavbu nového kostela v Třinci-Gutech, který vznikne do dvou let na místě vyhořelé památky z 16. století, poskytne 20 milionů korun. Na tuto částku jsou pojištěné budovy Ostravsko-opavského biskupství. Pojistka kryje také interiér, na jeho obnovu ale půjdou i peníze z vyhlášené veřejné sbírky. Celkem už dárci poskytli 630 tisíc korun. "První jednání s pojišťovnou už bylo. Nic nenasvědčuje tomu, že by se pojišťovna zdráhala škodu uhradit. Potvrdili jsme si, že objekt byl pojištěný. Nyní se musí přesně stanovit škoda," řekl pracovník stavebního odboru Ostravsko-opavské diecéze Miroslav Hurník. Podle odhadů by stavba nového kostela měla stát právě 20 milionů.

