Na kytaru ještě nehraju, oznámila nová šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová

Poslanecká sněmovna zvolila ve středu večer novou předsedkyní sněmovny šéfku TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Ve volbě neměla protikandidáta. Hnutí ANO proti ní sice postavilo svého ministra Karla Havlíčka, ten se ale nakonec volby neúčastnil. Právníci sněmovny tvrdili, že ústava neumožňuje kumulace funkcí ve vládě a ve vedení sněmovny a většina poslanců je podpořila.

I když hlasování o předsedkyni Poslanecké sněmovny bylo tajné, z počtu hlasů je zřejmé, že ve sněmovně funguje nová většina. Tuto většinu tvoří poslanci ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a Starostů a nezávislých. Ve sněmovně mají celkem 108 poslanců, někteří z nich se ale na středu omluvili.

Nová předsedkyně získala 102 ze 122 odevzdaných hlasů. Ke zvolení jich bylo nutných jen 98. Hlasovací lístek neodevzdalo 72 poslanců. Takový počet členů má sněmovní klub ANO.

"Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážená veřejnosti, já vám velice děkuji a s velkou pokorou, a myslím to zcela vážně a upřímně, přijímám tuto odpovědnost. Opravdu si toho vážím," oznamovala Markéta Pekarová Adamová, teprve druhá žena v čele Poslanecké sněmovny po roce 1989. První byla v letech 2010 až 2013 nynější senátorka ODS Miroslava Němcová.

Ráda bych poděkovala poslancům za vyjádření podpory a děkuji také Vám, protože jde o odraz Vaší vůle.



Zvolení předsedkyní PS přijímám s velkou pokorou. Udělám vše pro to, aby tato ústavní instituce byla oporou naší demokracie a opět si získala důvěru občanů.✌️ pic.twitter.com/WyshNPY5jg — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) November 10, 2021

"Myslím si, že náš zákonodárný sbor by měl v první řadě hledět na to, aby důstojně reprezentoval občany České republiky, a to i ty, kteří nevolí. Zkrátka celou veřejnost a obyvatele naší země. Je naší povinností, zejména v klíčových věcech, abychom působili semknutě a hájili zájmy všech občanů," avizovala nová předsedkyně.

Slibovala, že se bude snažit ze všech sil, aby důvěru ve sněmovnu zvyšovala. "Je to úkol náš všech, ale já se budu snažit být v tomto v čele těch, kteří se o to snaží. Budu moc ráda, když mě v tom budete všichni následovat," podotkla.

Hned po zvolení Pekarová Adamová poděkovala končícímu předsedovi Radku Vondráčkovi za jeho práci. "Byť můžeme mít jiné názory, můžeme se v některých věcech lišit, tak si od nás všech zaslouží velký potlesk za to, jak sněmovnu vedl," prohlásila. Následně se Vondráček dočkal potlesku, který zejména v případě poslanců ANO trval desítky sekund.

Hnutí ANO navrhlo na předsedu sněmovny ministra průmyslu a obchodu a zároveň i ministra dopravy Karla Havlíčka, s jehož kandidaturou ale nesouhlasili právníci sněmovny. Poukazovali na to, že není možné, aby politik zastával funkci ve vládě a zároveň i ve vedení sněmovny. Nakonec o tom, zda Havlíček vůbec může jít do voleb předsedy, hlasovali sami poslanci. Ti se ve většině přiklonili k názoru právníků.

Poslanci ANO Havlíčka vyzdvihovali

Řada poslanců ANO během středečního jednání ve sněmovně u řečnického pultu tvrdila, že Havlíček by byl nejlepším možným předsedou sněmovny.

"Nejlepším kandidátem pro funkci předsedy Poslanecké sněmovny je docent Havlíček. Své odborné a manažerské dovednosti nám naprosto a přesvědčivě prokázal nejen při vedení dvou ministerstev," prohlašoval například ministr obrany za ANO Lubomír Metnar, podle kterého je jen málo tak schopných manažerů a energických lidí, kteří si umí rozdělit svůj čas.

Gratuluji paní Markétě Pekarové Adamové k zvolení předsedkyní @snemovna.Nezpochybňuji její vítězství, zůstává ale pachuť z toho, že náš kandidát @KarelHavlicek_ byl nedemokraticky předem vyřazen z boje.Nevolitelnost ministra do vedení PS je jedním z mnoha právních výkladů Ústavy! pic.twitter.com/AlbldPdirs — Alena Schillerová (@alenaschillerov) November 10, 2021

Promluvil i samotný Havlíček. Argumentoval, že ANO jako nejpočetnější klub by mělo sněmovnu vést. "Členové vlády budou - podobně jako jsme byli my - pod mimořádným tlakem, včetně tlaku zájmových skupin a podobně. A o to více bude potřeba parlamentní kontrola. Jsem toho názoru, že zodpovědná vláda by o ni měla sama stát," uvedl mimo jiné Havlíček, kterého následně chválili někteří kolegové z vlády.

Někteří poslanci a poslankyně ANO kromě chvály Havlíčka kritizovali Markétu Pekarovou Adamovou s tím, že prý na takovou funkci nemá schopnosti. To naštvalo například poslankyni ODS Janu Černochovou, která ji emotivně hájila.

"Víte, mě tady fascinuje, že tato sněmovna má v tomto volebním období největší zastoupení žen, které kdy měla, ale některé ženské kolegyně tady naprosto nepřijatelným způsobem útočí na moji kolegyni," stěžovala si a poukazovala na to, že Markéta Pekarová Adamová je předsedkyní strany a byla součástí vítězné volební koalice. "Proto naše dvě koalice tuto ženu, které vy nesaháte ani po kotníky, nominuje na předsedkyni Poslanecké sněmovny!" rozčilovala se Černochová.

Co tě nezabije, to tě posílí, říká Pekarová Adamová

Nová předsedkyně sněmovny vystoupila až v závěru debaty. "Diskuse tady si nesmírně vážím, byť se někdy může jevit až příliš osobní, vyhrocená a někdy podle mého názoru je to až trošku zbytečné. Ale co tě nezabije, to tě posílí, to je heslo, kterým se dlouhodobě řídím," uvedla Pekarová Adamová.

Poukazovala na své zkušenosti. Například na to, že počátcích politické kariéry působila v komunální politice. Na Praze 8 čtyři roky pracovala jako radní. "Pak jsem byla zvolena poslankyní a teď začínám své třetí volební období v této sněmovně. A musím říct, že ty zkušenosti, které tady člověk nabírá - a pro vás, kteří jste tady třeba teď právě teprve na svém prvním zasedání, na ustavující schůzi, tak věřte mi, že jsou neocenitelné," pokračovala.

Za důležitou označila otevřenost Poslanecké sněmovny vůči veřejnosti. Mluvila také o tom, že České republika musí od druhé poloviny příštího roku zvládnout předsednictví EU. Podotkla, že důležitější než množství zákonů je pro ni jejich kvalita. "Já myslím, že není měřítkem naší úspěšnosti to, kolik zákonů tady schválíme, že ta kvantita skutečně není tím, podle čeho se má posuzovat naše práce, ale má to být kvalita," řekla.

Svými posledními slovy nepřímo reagovala na aktivity svého předchůdce Radka Vondráčka, který se v minulosti ještě jako řadový poslanec mimo zasedání sněmovny postavil v jednací síni na stůl a hrál na kytaru. Za své chování se později omluvil a podotkl, že být to na něm, poslanci by si mohli někdy ve sněmovně společně zazpívat. "Na odlehčenou. Zpívat umím. Zpívala jsem v několika sborech, ale na kytaru - na kytaru bohužel ještě nehraju! Mějte se hezky a děkuji vám za pozornost," končila svou řeč Markéta Pekarová Adamová.

Po zvolení Markéty Pekarové Adamové předsedkyní sněmovny se končící šéf Radek Vondráček posadil mezi řadové poslance. Nyní se rozhoduje mimo jiné o tom, jestli mezi nimi zůstane, nebo bude zvolený místopředsedou sněmovny. Nové šéfka mu děkovala a tleskala. Jak dopadne hlasování? pic.twitter.com/3PBUKyJm2v — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 10, 2021

Po volbě předsedkyně se poslanci pustili do volby místopředsedů, kde nebylo do poslední chvíle jasné, zda bude mezi nimi i bývalý šéf sněmovny Radek Vondráček. Hnutí ANO ho sice navrhlo, ale zástupci pěti stran budoucí vlády v minulosti avizovali, že ho volit nebudou. V debatě se ozvali také poslanci SPD, kteří se snažili sněmovnu přesvědčit, aby volila za místopředsedu jejich šéfa Tomio Okamuru.