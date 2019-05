Tata Bojs a David Koller zahráli na rozloučenou ministrovi kultury. Přišlo 2000 lidí

Kapela Tata Bojs, písničkář Jan Spálený, sestava Kollerband rockového hudebníka Davida Kollera nebo operní pěvkyně Dagmar Pecková v pondělí večer vystoupili na koncertu, který se v Olomouci konal na protest proti ministrovi kultury za ČSSD Antonínu Staňkovi.

Odhadem dva tisíce lidí, které neodradil ani déšť, navštívilo akci nazvanou Sbohem, pane ministře. Uskutečnila se v místech, kde má stát Středoevropské fórum, jehož několik let chystaná stavba se nedávno stala důvodem odvolání ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Kromě něj ministr odvolal také ředitele Národní galerie Jiřího Fajta.

Ministr Antonín Staněk se nakonec po tlaku kulturní veřejnosti rozhodl ke konci května odstoupit, zatím ale není jasné, zda jeho rezignaci přijme prezident Miloš Zeman.

Na pondělním koncertu v Olomouci promluvil bývalý ministr kultury za KDU-ČSL Daniel Herman. "Měl jsem tu čest čtyři roky spolupracovat s panem ředitelem Soukupem i panem ředitelem Fajtem," řekl Herman, podle nějž oba zastupovali prestižní instituce ministerstva kultury a ty si "nezaslouží takovou šikanu, které se jim dostává," řekl Herman.

Podle něj Muzeum umění Olomouc i Národní galerie dělají čest české kultuře. "A pokud lidem, kteří stáli nebo stojí v jejich čele, někdo háže klacky pod nohy, je to hanba a je třeba tomu říci jasné ne," dodal Herman a na závěr svého vystoupení zopakoval heslo někdejšího prezidenta Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.

Operní pěvkyně Dagmar Pecková zazpívala čtvrtou z Dvořákových Biblických písní. "Je to tichá modlitba a je to poselství tam seshora pro nás, abychom se nad sebou zamysleli a měli lásku k bližnímu," vysvětlila.

Za iniciátory petice nekulturniministr.cz, jež žádá odstoupení ministra kultury Antonína Staňka a kterou již podepsalo přes 8000 lidí, promluvili Leoš Válka z pražského Centra současného umění DOX a Pavel Zatloukal, bývalý ředitel Muzea umění Olomouc.

"Hlavním posláním ministra kultury a jeho ministerstva je pomáhat vytvářet kulturní prostředí. To pan Staněk nevěděl a nevěděl, že to neví. Nikdo mu neporadil," uvedl Válka. "Všichni, co jsou spojeni s kulturou, to ví, všichni kromě Antonína Staňka. Sbohem, pane ministře!" vzkázal Válka a sklidil aplaus.

Obecenstvo tleskalo také Pavlu Zatloukalovi. Ten nejprve vyřídil pozdravy od Staňkem odvolaného ředitele olomouckého muzea Michala Soukupa. Za sebe pak poděkoval "čtrnácti statečným občanům Olomouce", kteří letos v únoru iniciovali začátek akce, na jejímž konci je petice s více než 8000 podpisy a přislíbená rezignace ministra kultury.

Později večer na jeviště dorazil také výtvarník Jiří David. Do Olomouce přivezl transparent, který před dvěma týdny rozvinul na Benátském bienále při otevření českého pavilonu. Šlo o vzkaz žádající ministra Antonína Staňka, aby rezignoval.

"Měl jsem nepříjemný psychický stres, protože ti čeští diváci, kteří kolem ministra stáli, to torzo Národní galerie, bez Jiřího Fajta, který tam pozván nebyl, zarytě mlčelo a zabíjelo nás pohledy," popsal David a posteskl si, jak málo zaměstnanců Národní galerie se za odvolaného Jiřího Fajta postavilo.

Jiří David se později na pódium vrátil ještě jako host kapely Tata Bojs, jejíž bubeník Milan Cais je zároveň výtvarník a dva roky studoval právě v Davidově ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze.

K publiku před svým vystoupením krátce promluvil také bubeník a zpěvák David Koller, další z účinkujících. Připomněl, že se blíží volby do Evropského parlamentu, a tak zřejmě nikoho z účastníků nemusí přesvědčovat. "Ale řeknu to, pro dobrý pocit, že člověk by třeba náhodou někoho přesvědčit mohl, aby nevolil nějaké dementy," dodal Koller.

"Jsme tu adresně. Víme, kde jsme a proč tu jsme," podotkl také bluesman a zakladatel kapely ASPM Jan Spálený.

Zástupci olomouckého muzea koncert naplánovali ještě předtím, než ministr kultury ohlásil svou rezignaci. Ani poté však pořadatelé necouvli. Sběr podpisů pod peticí žádající ministrův odchod dál pokračuje. "Skutečně úspěšnou tečkou za požadavkem této petice bude až reálný odchod ministra Staňka k 31. květnu," vzkazují organizátoři petice.

Podle jednoho z pořadatelů pondělní akce, Davida Hrbka z Muzea umění Olomouc, je koncert tak trochu oslavou ministrova odchodu. "Název může zůstat a bude to nedůstojné loučení s ministrem," avizoval Hrbek.

Koncert se uskutečnil v proluce Muzea umění, v prostoru, který byl přes půl století uzavřen veřejnosti. Je to přitom na pozemcích, jejichž výkup kvůli stavbě Středoevropského fóra byl podle ministra Antonína Staňka předražený, a stal se tak jedním z důvodů odvolání šéfa olomouckého muzea Michala Soukupa.

Zástupci Muzea umění proti ministrovi kultury a bývalému olomouckému primátorovi Staňkovi protestují již mnoho týdnů. Zaměstnanci vyzvali ministra k odchodu z vlády už 21. března, nevole poté nabrala na síle v polovině dubna, kdy Staněk náhle odvolal z funkce Michala Soukupa a ředitele pražské Národní galerie Jiřího Fajta. Zdůvodnil to údajnými pochybeními v jejich hospodaření a ztrátou důvěry.

Minulý týden Antonín Staněk oznámil, že koncem května opustí funkci. V rezignačním dopise jakákoliv pochybení odmítl, za svými kroky si stojí a hovoří o štvavé kampani. "Dostávám řadu osobních reakcí. Veřejně vystoupili odboráři Národní galerie. Komentáře pod články stále více reflektují, že se někdo konečně postavil elitám," řekl ministr kultury pro deník MF DNES.

Záznam koncertu Sbohem, pane ministře