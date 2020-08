Na Bílé hoře bude stát smírčí kříž. Benediktinky jím připomenou náboženské spory

Vedle kontroverzní napodobeniny mariánského sloupu bude v Praze brzy instalována další připomínka historických událostí z první poloviny 17. století. V den 400. výročí bitvy, která se v českých zemích stala symbolem náboženské a národnostní intolerance, vztyčí sestry kláštera benediktinek na Bílé hoře společně s Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví smírčí kříž.

Inspiraci benediktinky našly v Německu, kde předobraz vznikajícího uměleckého díla vytvořil benediktýn Abraham Fischer k výročí reformátora Martina Luthera. Na instalaci kříže, jehož ramena budou mít tři metry, se benediktinky domluvily s městskou částí Praha 6.

"Umístěn bude v Aleji exulantů, takže v přírodním prostředí. Domluvily jsme se, že to bude přímo v trávníku a květinové louce, mezi stromy. Jedno rameno bude ukazovat průhledem na letohrádek Hvězda, druhé k nám, ke klášteru. Myslím si, že to bude splývat s přírodou, harmonizovat, nebude to nějaká strašně provokativní, masivní nebo rušivá věc kontrastující s okolím," popsala záměr benediktinka Francesca Šimuniová.

Malý model kříže si v sobotu mohli v klášteře na poutním místě ze 17. století prohlédnout návštěvníci mariánské pouti. Na akci, jejíž součástí byly přednášky, koncert, či možnost posezení v bylinkové zahradě, přišly během prvních hodin zhruba dvě stovky lidí.

V den výročí bitvy 8. listopadu benediktinky nechystají slavnost. "Nechceme nic slavit. Ten záměr nemá ani Česká biskupská kancelář. Nejde o oslavu, ale připomínku události, kterou všichni nějak znají a nějak interpretují. Tam chceme všichni ukázat, že stojíme o to společné, o to co nás spojuje, ne rozděluje, a to je naše víra v Boha a Krista," uvedla Šimuniová.

Válečné a duchovní střety i východisko z nich bude připomínat i nový pomník. Původní kříž pro německé výročí Luthera ukazující do všech stran jeho autor rozšířil pro Bílou Horu o další tři. Z nich dvě rezavá budou symbolizovat znesvářené strany. Podle Šimuniové bude ukazovat na minulost, bolest a nesmíření.

"Na nevyjasněné věci i to, co už je pokryto rzí, co už pro současnou mladou generaci není důležité, a přesto je to bodem sváru, který se stále vrací v různých událostech. Jako teď s mariánským sloupem," odkázala na spory ohledně soch na Staroměstském náměstí. Třetí rameno sochy na Bílé hoře bude z titanu, tedy čisté a modré. Odkazovat bude na smíření.

Mariánský sloup stržený po pádu habsburské monarchie a na počátku Československé republiky se na Staroměstské náměstí na jaře vrátil po 102 letech. Kardinál Dominik Duka v sobotu zopakoval, že památník není výrazem zpupnosti katolické církve, ale vděčnosti za pomoc ve válkách. Za symbolické považuje to, že sloup stojí naproti pomníku Jana Husa. Dnešní žehnání i následné projevy doprovázely hlasité protesty odpůrců sloupu.