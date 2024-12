Pacovská: Pokora je ctnost pro digitální věk, zchlazuje zbytečný konflikt

Čím se vyznačuje pokorný člověk? Jak nakládat se svými úspěchy a neúspěchy? A lze to s pokorou přehnat? Moderátorka Josefína Formanová se v podcastu Mysli a žij! ptá filozofky Kamily Pacovské. Tento díl uzavírá první sérii filozofického podcastu, na niž naváže další série na jaře 2025.

Ctnostmi se po staletí označovaly rysy jednání, jež byly přijímány jako nejlepší možné. Někteří myslitelé měli za to, že je lze trénovat, jiní byli pesimističtější a připisovali je jen vybraným. Pokora málokdy patřila k takzvaným kardinálním ctnostem. Dodnes ji zastiňují ctnosti jako statečnost či moudrost na jedné straně a láska a naděje na druhé. V dalším dílu podcastu Mysli a žij! filozofka Kamila Pacovská přibližuje pokoru mimo jiné jako schopnost odhlédnout od sebe sama a povznést se nad vlastní nedostatky.

Etika ctností se vrací především k Aristotelově etice. Právě z ní si pojem ctnosti půjčují i mnozí současní badatelé. Představuje chvályhodnou vlastnost, která leccos prozrazuje o pravém charakteru nositele. Říkáme-li, ten člověk je laskavý či nesobecký, většinou víme, co čekat.

Kamila Pacovská ovšem upozorňuje, že pokora bývá mylně zaměňována za sklon k sebemrskačství. Zároveň jde o ctnost, po níž se při rozvoji komunikačních sítí začíná volat čím dál hlasitěji. Má se za to, že jsme-li vybaveni "intelektuální pokorou", snáze odlišujeme pravdu od lži a jsme ochotni vyslechnout názory, s nimiž se neztotožňujeme.

Pokora ovšem není jen "chladící systém", kterým se na sítích chráníme před vlastní vznětlivostí. Podle badatelky v oblasti anglosaské etiky jsme v pokoře schopni lépe snášet selhání a vystavovat se vlastním nezdarům, aniž bychom upadali do sebelítosti. A v neposlední řadě: coby pokorní se otevíráme okolí. Angličtina má pro tento aspekt pokory pojem open-mindedness, v němž pak otevřenost mysli zaznívá přímo.

"Člověku také v nějakém smyslu nezáleží na jeho statusu. Nehledí na to, jestli je okolím obdivován, nebo jím druzí naopak pohrdají. Netouží se zaskvět coby vítěz mezi poraženými."

Ale pozor: gesto pokory ještě není ctnost sama. "Napíši-li dobrou knihu, také to hned neznamená, že jsem dobrá spisovatelka," upozorňuje Pacovská v podcastu. Takové zkratky prý děláme běžně. A je to právě pokora, která nás nutí podobné soudy brát zpět a nadto se vystavovat možnosti, že jsme-li jednou úspěšní, podruhé se můžeme zmýlit.

"Člověk, který uspěje, je v pokušení chovat se nepokorně. Úspěch zkrátka stoupá do hlavy." Coby pokorní zvládáme přiznat vlastní selhání, poučeně se odrazit od svých chyb a posunout se dál. Ještě zajímavější je to však podle filozofky s úspěšnými. Ti se skrze pokoru učí nestavět se nad druhé.

Jak potom chápat častou formulku, co tě nezabije, to tě posílí? Pacovská bere nietzschovské doporučení s rezervou: "Co tě nezabije, to tě může posílit, ale také zmrzačit. To druhé je podle mých oblíbených autorek, Simone Weil a Iris Murdoch, pravděpodobná varianta. Obě filozofky poukazují na to, že utrpení se mnohdy uvádí v souvislost s osobním růstem. Má v tom prsty především křesťanství a jeho étos mučednictví, podle nějž nám utrpení má pomáhat duchovně se povznášet nad tělo."

Leckdy to platí, dodává filozofka, ale člověka může utrpení také zničit. Nejen fyzicky, ale i na duši. Neúspěch nevede k pokoře automaticky. Neplatí, že utrpení je zaručenou cestou ke zlepšení charakteru či snad duševní kondice.

A jak to máme s pokorou ve vztahu k druhým? "Když naše dítě provede něco hrozného, reagujeme hněvem, ale také je nám to líto. Pokora tu mírní vztek a částečně jej proměňuje ve smutek, v němž se ozývá láska. Neboli pokora zde nabývá podoby lásky," říká Pacovská. Současně je třeba říct, že na lásku se nelze vždy spolehnout. U cizího člověka bude coby prevence proti hněvu nebo dokonce odsudku zabírat hůř.

"V případech, kdy máme tendenci odsuzovat a moralizovat a láska nepomáhá, měla by nastoupit právě pokora." Raději než na lítost a lásku se tedy obracejme na pokoru. Tam máme podle filozofky větší šanci nesklouznout na jedné straně k pocitu nadřazenosti a na druhé k blahosklonné lítosti.

