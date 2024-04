Je to ostuda. Zemanův křest knihy na arcibiskupství naštval věřící i biskupa

Slavnostní křest knihy Spiknutí exprezidentem Milošem Zemanem v Arcibiskupském paláci s účastí osobností, jako je kardinál Dominik Duka, předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, bývalý kancléř Vratislav Mynář nebo Jaroslav Foldyna, sklidil kritiku u mnoha věřících, biskupa Václava Malého či provinciála řádu dominikánů. Arcibiskupství se hájí, že šlo o komerční pronájem prostor.

Akce v sále kardinála Berana zaskočila i některé zaměstnance arcibiskupství, kteří o jejím konání vůbec nevěděli. Nesouhlas s ní vyjádřil například pomocný biskup pražský Václav Malý, který se angažoval v sametové revoluci a byl přítelem Václava Havla.

"O akci jsem se dozvěděl až ze sdělovacích prostředků. Jsem přesvědčen, že se toto setkání nemělo v prostorách arcibiskupství konat," napsal na svém Facebooku.

Zuzana a Jan Horákovi, kteří působí jako pastorační asistenti farnosti v Roudnici nad Labem, se ozvali v otevřeném dopise. "Jsme přesvědčeni, že Arcibiskupský palác nesmí být místem pro konspiraci a dezinformace. Jako zaměstnanci arcibiskupství nechceme být v žádné spojitosti s tou částí české politické scény, která nereprezentuje demokratické a morální hodnoty," uvedli v něm.

Autorce dopisu se podle jejích slov po jeho zveřejnění dostalo mnoha reakcí ze strany dalších katolíků, kteří by se rádi připojili k nějaké formě nesouhlasu vůči akci.

Katolíkům vadí zejména účast předsedkyně komunistů Kateřiny Konečné, odsouzeného exšéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka, bývalého kancléře Vratislava Mynáře, poslance za SPD Jaroslava Foldyny či Jany Bobošíkové, která v posledních sněmovních volbách kandidovala za Volný blok.

Kniha Spiknutí má popisovat údajnou "hru lékařů, médií, politiků a veřejných osobností, které si přejí, aby byl Miloš Zeman odstraněn. Aby nepřekážel při formování nové vlády a aby zaplatil za vše, čím jako prezident vadil". Popisuje události při Zemanově hospitalizaci po volbách v roce 2021, kdy Hrad o stavu prezidenta neinformoval.

Doslov knize napsal kardinál Dominik Duka, který knize při křtu požehnal. Distancoval se od něj provinciál řádu dominikánů, jehož je Duka členem. "Nemám žádný církevně-právní vliv na emeritního pražského arcibiskupa Dominika kardinála Duku. Mám nicméně zvláště nyní potřebu vyjádřit svůj nesouhlas s jeho angažováním ve věci publikace knihy Spiknutí," napsal Lukáš Fošum.

Za zvláště nevhodné, až skandální označil dvě skutečnosti. "Kardinál Duka spojil celou událost, o které kniha píše, s morálním úpadkem naší společnosti. Nebyl sám prezident Zeman ztělesněním tohoto úpadku? Za ještě nevhodnější, ba skandální považuji spojení prezentace této knihy, na jejíž osobní morální podporu má samozřejmě kardinál Duka právo, s Arcibiskupstvím pražským, a tím pádem s katolickou církví v České republice," uvedl ve svém prohlášení na webu provincie.

Rozhněvaným katolíkům vadí také to, že se akce konala v sále pojmenovaném po Josefu Beranovi, který rovněž působil jako pražský arcibiskup. Velkou část života strávil jako vězeň nacismu a komunismu a po své cestě do Říma kvůli jmenování kardinálem v roce 1965 se již nemohl vrátit do vlasti. Ve Vatikánu žil v exilu a zemřel tam v roce 1969. K repatriaci jeho ostatků došlo až v roce 2018, čímž bylo po téměř půlstoletí splněno jeho poslední přání.

Nepřímo na událost reagoval na svém facebookovém profilu také řád jezuitů, který zveřejnil fotografii kardinála Berana s citátem z jeho pastýřského listu reagujícího na komunistický převrat. "Vzpamatujte se! Věřím, že nechcete rozdmychovat bratrovražedné boje, ale takto se jim nevyhnete. Zamyslete se nad svou odpovědností," citoval profil Beranova slova.

Ve facebookové skupině Katolíci, sdružující více než 7,5 tisíce věřících, vznikla anketa, v níž 82 procent členů označilo akci za ostudnou a rozvířila se pod ní diskuse obou táborů. Někteří si všímají účasti představitelů komunistické strany, které ve své předrevoluční podobě představitele církví i věřící perzekvovala, jiní poukazují na účast emeritního arcibiskupa.

Pražské arcibiskupství se hájí tím, že prostory pronajalo ke komerčním účelům. "Prezentace se zúčastnil i emeritní pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, jehož s bývalým prezidentem pojí letité přátelství. Arcibiskupství tuto skutečnost respektuje. Kardinál Dominik Duka je člověkem, který zůstává svým přátelům věrný bez ohledu na jejich momentální popularitu. Od počátku patří k tradici církve být otevřený každému," uvedlo arcibiskupství.