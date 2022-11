Můžeme svítit i desetkrát méně. Uznejme, že světlo škodí, žádá Česko Evropu

Rakouská vláda prodlouží kontroly na hranicích se Slovenskem nejméně do 12. prosince. S Maďarskem a Slovinskem zůstanou v platnosti přinejmenším do poloviny května. Agentuře APA to sdělil ministr vnitra Gerhard Karner, podle nějž je opatření nutné pro boj proti převaděčům. Rakouské ministerstvo v odůvodnění svého rozhodnutí zmínilo, že kontroly na hranicích se Slovenskem prodloužilo kvůli zvýšené migraci také Česko.

Podle ministerstva vnitra ve Vídni jsou všechny hraniční kontroly prováděny "v úzké koordinaci s ministerstvy vnitra sousedních zemí". Slovenští představitelé ovšem kontroly v uplynulých dnech ostře kritizovali. Slovenský premiér Eduard Heger uvedl, že současná situace nemůže pokračovat, policejní prezident Štefan Hamran má opatření za neúčinné a podle ministra vnitra Romana Mikulce navíc odporuje schengenskému kodexu. To Vídeň i Praha odmítají.

Česká vláda rozhodla o prodloužení kontrol opakovaně. Kabinet je naposledy prodloužil o 15 dní, tedy do 12. listopadu, podle části evropského nařízení, které umožňuje zavést ochranu hranic neprodleně. Dalších 30 dní budou kontroly fungovat podle jiné části nařízení, pokud k tomu nebude mít námitky Evropská komise. Podle českého ministra vnitra Víta Rakušana kontroly zavedené kvůli převážně syrským migrantům proudícím přes Slovensko a ČR do Německa zůstanou i po 12. prosinci, o jejich dalším prodloužení ale budou jednat experti obou zemí.