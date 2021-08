Muž se v Praze během hodiny pokusil o dvě znásilnění, hledá ho policie

Kriminalisté hledají muže, který se před dvěma týdny v Praze pokusil během jedné hodiny znásilnit dvě ženy. Sexuálně napadl prodavačku v obchodě s erotickými potřebami a brzy poté ženu v parku. Hledanému pachateli hrozí za trestný čin znásilnění až desetiletý pobyt za mřížemi. Na webu pražské policie to oznámil její mluvčí Richard Hrdina.

Útočníka zachytila místní kamera, policie žádá veřejnost o spolupráci. Muž by mohl být velmi nebezpečný, lidé by se ho proto neměli pokoušet zadržet sami. | Video: Policie ČR

Policie s využitím kamerových záznamů, které zveřejnila, hledá česky hovořícího muže světlé pleti ve věku 28 až 35 let, vysokého 185 až 190 centimetrů, střední postavy, který nosí dioptrické brýle. Má delší světle hnědé vlasy, kolem uší vyholené a stažené do culíku. V době obou útoků měl modré tričko s obrázkem zmrzliny stylizované do podoby lebek a nápisem Ice Scream, kostkované kraťasy a černé boty. V pravé botě měl žlutozelenou reflexní tkaničku. Na místě druhého útoku zanechal tričko a béžovou tašku.

Prodejnu erotických potřeb muž navštívil 11. srpna večer v Praze 1. Na prodavačku zaútočil, když mu nabídla pomoc s výběrem zboží. Ženu zatlačil do zázemí prodejny, povalil ji na zem, dusil respirátorem a osahával ji na intimních partiích, uvedl mluvčí. "Napadená žena užila lsti, předstírala těhotenství a požadovala po útočníkovi použití kondomu, což ho zaskočilo. Tohoto momentu zaváhání žena využila k útěku pryč z prodejny," doplnil Hrdina.

Muž z prodejny utekl, po necelé půlhodině pak v parku Na Fidlovačce v Praze 4 zezadu zaútočil na ženu na procházce. Zaklekl ji na zemi a osahával na hrudníku, znovu ale utekl, když se přiblížil jiný muž, uvedl mluvčí. Informace k hledanému muži mohou lidé oznámit na tísňovou telefonní linku 158 nebo na policejní služebně. Muž by podle Hrdiny mohl být velmi nebezpečný, lidé by se ho proto neměli pokoušet zadržet sami.