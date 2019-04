Můj úřad rozhoduje nestranně, řekl Rafaj o ÚOHS na schůzce s Babišem a Hamáčkem

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj v pátek na úřadu vlády premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a vicepremiérovi Janu Hamáčkovi (ČSSD) k tendru na mýtné řekl, že jeho úřad rozhoduje nestranně a nezávisle. Rafaj sdělil po zhruba půlhodinovém jednání ve Strakově akademii. Na dalším termínu jednání se s představiteli vlády nedomluvili, uvedl.

Schůzky Rafaje s místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem, o které se zajímá policie, neměly podle šéfa ÚOHS vliv na rozhodování jeho úřadu v otázce tendru na mýtné. "Nebyla žádná otočka. Takováto rozhodnutí, kde rušíme (rozhodnutí) prvního stupně, je jedna čtvrtina, třetina," konstatoval Rafaj.

Rafaj neřekl, zda cítil od Babiše a Hamáčka podporu. "To nejsem schopen říci. Diskutovali jsme o nezávislém rozhodování a je to na jejich úvaze," uvedl.

Policie 7. března zasahovala na ÚOHS či v sídle firmy Kapsch, která provozuje mýtný systém. Nikoho neobvinila. Server Novinky.cz napsal, že vyšetřovatelé podezírají Rafaje a šéfa Kapsche Karla Feixe z korupce. Policisté byli i u Faltýnka, který se s Rafajem i Feixem kvůli mýtnému scházel. Deník Právo napsal, že podle policejních důkazů na schůzce s Feixem dohodl, že u Rafaje zařídí ovlivnění soutěže ve prospěch firmy Kapsch.

Rafaj odmítl, že by schůzky měly vliv na činnost úřadu. "To můžete odvodit i z mých minulých rozhovorů, kde jsem říkal, že se považuji za hromosvod, který vše svede bokem mimo úřad. A na úřad se nic nedostane, to platí," uvedl. Schůzky nepovažuje ani za nestandardní. "Když jsem začínal, tak média a novináři mě kritizovali, že uzavírám úřad, že úřad nekomunikuje ven, že se nechce s nikým bavit. Teď mě kritizujete, že se bavím," řekl.

Rafaj při příchodu na jednání s premiérem potvrdil, že podal stížnost proti březnovému policejnímu zásahu v sídle úřadu nejvyššímu státnímu zástupci a také u Ústavního soudu. Jeho advokát David Kojzar ve čtvrtek řekl televizi Prima, že příkazy soudu neobsahují téměř žádné odůvodnění a policie zabavila více listin, než soud povolil.

Podle protokolu o provedení prohlídky policisté Rafajovi na několik hodin zabavili mobilní telefon, vzali mu stovky stran dokumentů, desítky flash disků a také 200 000 Kč v hotovosti. U prohlídky byl šéf olomouckých vrchních žalobců Ivo Ištvan.