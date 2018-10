Most na Vltavské se musí zbourat, uvedla Technická správa komunikací

Technická správa komunikací plánuje zbourat severní předmostí Hlávkova mostu (most nad stanicí metra Vltavská). | Foto: ČTK

Most na Vltavské, který je od půlnoci kvůli havarijnímu stavu uzavřen, bude nutné zbourat, řekla mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková. Společně s ním správa zbourá i paralelní most, po kterém vede komunikace Bubenská v opačném směru. Podle Liškové je konstrukce mostů podobná loni zhroucené Trojské lávce a mostu v Janově.

Správa komunikací už vybrala firmu, která v následujícím týdnu uzavřený most podepře, aby se mohl otevřít dopravě. Zároveň začne pracovat na projektu zbourání a stavby nových mostů, což nějakou dobu potrvá.

"Bohužel se potvrzují má slova z konce září letošního roku, kdy jsem upozornil na špatný technický stav Hlávkova mostu. Obávám se totiž, že uzavření části mostu na Vltavské je pouze začátek situace, která může vyústit v úplné uzavření Hlávkova mostu. To by znamenalo absolutní kolaps dopravy v Praze. Původní žert s výstavbou pontonového mostu z Karlína do Holešovic se bohužel začíná stávat realitou," komentoval zprávu o špatném stavu mostu předseda TOP 09 a pražský lídr strany Jiří Pospíšil, který nyní vyjednává s piráty a Prahou sobě o nové koalici.

Na zhoršení stavu mostu nad stanicí metra Vltavská v úterý v podvečer upozornila technickou správu společnost, která dělala jeho diagnostiku. Správa poté musela z bezpečnostních důvodů uzavřít část komunikace Bubenská navazující na magistrálu ve směru z centra na Výstaviště, která po mostě vede. Provoz je uzavřen i pod konstrukcí, takže nejedou tramvaje na Vltavské. Provizorní podepření mostu zabere nejméně týden, poté se provoz na mostě i pod ním obnoví.

Řešením bude nicméně oba mosty nad Vltavskou zbourat a postavit nové, protože jejich úplná oprava už podle Liškové není možná. Mosty jsou z roku 1980 a stavěly je Vojenské stavby. "Jedná se o podobný typ konstrukce, jako byl most v Janově nebo Trojská lávka," uvedla mluvčí. Tento typ konstrukce využívá nosná upínací lana. Lávka v Troji se zřítila loni v prosinci, zranili se při tom čtyři lidé. Dálniční most v italském Janově se zřítil v srpnu, tragédie si vyžádala desítky obětí.