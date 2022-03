Mluvíš rusky, takže jsi Putin. Rusové v Česku odnáší zlobu a nenávist za válku Kremlu

Krátce po vypuknutí invaze ruských vojsk na Ukrajinu se Rusové žijící v Česku začali setkávat s nenávistí a diskriminací. Lidé jim nadávají, vyhrožují nebo třeba posprejují fasádu domu. Přestože jde o ojedinělé případy, přibývá jich. Rusové cítí, že je lidé viní za rozhodnutí prezidenta Vladimira Putina. Většina z nich přitom s válkou nesouhlasí.

Na jedné z hlavních ulic v Českých Budějovicích se v sobotu ráno objevil černým sprejem nastříkaný nápis: "Zde Rusové KGB". Velkými písmeny se vyjímal na domě Andreje Krooa, Rusa, který v Česku žije a podniká. Ze země, kde se narodil, odešel podle svých slov proto, že nesouhlasil s režimem a chtěl chránit svoji rodinu. Teď hlásil policii vandalský útok na svůj dům.

"Samozřejmě mě to pobouřilo, ale dokážu situaci pochopit. Když Rusko vede válku v Evropě, každý rozumný člověk by měl vyjádřit svůj protest. Jen hloupý člověk ho ale vyjádří takovým způsobem," říká Kroo. "Je třeba chránit nejen Ukrajince, ale i Rusy, kteří zůstávají v Rusku a staví se proti Vladimiru Putinovi a jeho zločinné moci," poukazuje na prezidenta v Moskvě.

Českobudějovický podnikatel není z Rusů jediným, kdo se v posledních dnech setkal v Česku s agresí. Marketingový specialista Igor Suvorov se v neděli večer účastnil protiválečné demonstrace před ruským velvyslanectvím v Praze. Když se demonstranti přesouvali na Václavské náměstí, snažil se akci fotit. Najednou mu někdo zaklepal na rameno.

"Byla to slušně vypadající žena. Otočil jsem se a ona spustila: ‘Ty ču*áku, přečti si o válce víc a pak něco foť!' " líčí Suvorov, který v Česku žije osm let. Nadávkám kvůli tomu, že je Rus, už čelil mnohokrát. "Je to následek roku 1968. I když jsem tehdy ještě nebyl na světě, pořád se to lidem jako já vyčítá," odkazuje na invazi sovětských vojsk do Československa, která v srpnu 1968 násilně ukončila období uvolňování komunistického režimu.

Podle údajů ministerstva vnitra žije nyní v Česku 46 tisíc občanů Ruska. "Mnoho jich tu je právě proto, že nesouhlasí s Putinovým režimem. Neměli by být obětí jakékoli agrese. Pomáhejme Ukrajincům, ale nešikanujme Rusy, kteří žijí v Česku," vyzval v České televizi ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Protiruské příspěvky přesto zaplnily internet. "Rusákům nelze věřit, ať jsou, kde jsou," objevilo se například na sociálních sítích. "Bylo by dobré ruské občany nějak označit, třeba rudou hvězdou," zní další z náhodně vybraných projevů, které jsou v těchto dnech na sítích běžně k vidění.

"Po třech dnech jsem si z mobilu odinstaloval Facebook i Instagram. V příspěvcích i novinových článcích se pravidelně objevují tyto stereotypy, generalizace a agresivní hlášky. Beru si to osobně," popisuje jednatřicetiletý Ivan Kobelev, který v Česku žije již dvaadvacátým rokem.

Připomíná ale, že od mnoha českých přátel cítí naopak podporu. "Pravidelně píšou příspěvky, aby lidé oddělovali normální Rusy od jednání ruské vlády a nebyli rusofobní," vysvětluje. Napadení Ukrajiny hodnotí jako hrůzostrašný a nepřípustný krok.

Mluvíš Rusky, takže jsi Putin

Na pražském sídlišti Hůrka, kde bydlí mnoho lidí z postsovětských zemí, stojí obchod s jídlem typickým pro východní Evropu. Nabízí výrobky z Ruska, Ukrajiny, Bulharska nebo Estonska. V neděli našli jeho majitelé rozbité sklo ve dveřích. Někdo jimi v noci prohodil kámen. "Zboží je popsané azbukou, i na obchodě je nápis v azbuce. Někomu to zjevně ke vzteku a nenávisti stačilo," domnívá se spolumajitel prodejny Jiří Klamert.

Spolumajitelem obchodu je Kazachstánec, prodavačky pocházejí například z Gruzie, Kazachstánu nebo Ukrajiny. "Někteří teď chodí do práce s obavami. Nejsou ani z Ruska. V Česku to ale lidé nerozlišují, všechno, co bývalo součástí Sovětského svazu, je pro ně automaticky Rusko," stěžuje si sestra spolumajitele Olga.

Sama mluví dobře česky, přepnout do ruštiny jí ale nedělá problém. V Kazachstánu je ruština jedním ze dvou úředních jazyků, navíc tak mluví se svým malým dítětem. "V poslední době mě kamarádi varují, ať na veřejnosti rusky nemluvím, že by to mohlo někoho provokovat," vypráví. "V Česku je to většinou pro každého automaticky: Mluvíš rusky? Jsi Putin," říká s tím, že se nyní obává o desetiletého synovce, který je ve třídě jediný rusky mluvící.

Omluva studentům VŠE

Na nenávistné chování dětí kvůli jejich národnosti už Aktuálně.cz upozornilo dříve. V pátek prohlásil ministr školství Petr Gazdík (STAN), že má informace o konfliktech na některých základních školách, které navštěvují žáci ukrajinské či ruské národnosti. Ministerstvo proto připravuje pro učitele návod, jak by měli se svými žáky o válce na Ukrajině mluvit.

Válečný konflikt na Ukrajině vzbuzuje mnoho negativních emocí. Chtěl bych ale apelovat na všechny žáky, studenty, ale i pedagožky a pedagogy, že slovní či fyzické útoky, šikana nebo snad lynčování kohokoliv za příslušnost k národnosti do škol nepatří. https://t.co/aSvFykwQ7m — Petr Gazdík (@petrgazdik) February 25, 2022

Ruská invaze se odrazila i na českých vysokých školách. Krátce po útoku napsal profesor Martin Dlouhý z Vysoké školy ekonomické na Facebook, že ruské studenty nebude učit ani jim vést závěrečné práce. Ruští studenti také hlásili slovní útoky od vyučujících. Škola i Dlouhý se později omluvili. Výuku budou zajišťovat jiní pedagogové, napsalo vedení v prohlášení.

Přestože mluvčí VŠE Martina Mlynářová pro Aktuálně.cz řekla, že škola považuje incidenty za selhání jednotlivců, mezi studenty panuje nejistota. Někteří se obávají, že kvůli diskriminaci nebudou moct školu dokončit, potvrdily pod podmínkou anonymity dvě studentky původem z Ruska.

