Jakub Čech upozornil na střet zájmů radních, ti po něm chtěli odškodné. Úřad ale uznal, že pochybili

Trojice prostějovských radních musí zaplatit pokutu pět tisíc korun každý za to, že při hlasování o dotaci pro místní tělovýchovnou jednotu loni v únoru neoznámila střet zájmů, protože jsou jejími členy. Na jejich pochybení poukázal šestnáctiletý aktivista Jakub Čech. Úřady se původně radních zastaly, verdikt otočily až poté, co jim případ vrátil krajský úřad k novému rozhodnutí. Dva z radních přitom po Čechových rodičích chtěli loni na podzim více než deset tisíc korun, protože si kvůli jeho "neoprávněnému" nařčení museli zaplatit právníky.

Prostějov - Loni na podzim vyhrožovala trojice prostějovských radních místnímu šestnáctiletému aktivistovi Jakubovi Čechovi za to, že upozornil na jejich možný střet zájmů, když při schvalování čtvrtmilionové dotace pro místní Dělnickou tělovýchovnou jednotu neoznámili, že jsou jejími členy. Poté, co případ odložila přestupková komise, hrozili, že po něm - respektive jeho rodičích - budou chtít více než deset tisíc za své právníky.

"Přestupková komise konstatovala, že k žádnému přestupku nedošlo. Na základě těchto skutečností jsem se rozhodl vás vyzvat k úhradě nákladů, které mi tímto vznikly, protože celou skutečnost považuji za škodu, kterou mi nezletilý Jakub Čech způsobil svým jednáním," napsal loni v září jeden z nich, Pavel Smetana, Čechovým rodičům. On sám požadoval 7 831 korun, jeho kolega Zdeněk Fišer pak 2420.

Teď ale budou muset platit oni sami. Přerovský magistrát (ten případ převzal kvůli tomu, že se prostějovští úředníci označili za podjaté) totiž takřka po roce rozhodl, že pochybili. A každému z trojice politiků udělil pokutu 5 tisíc korun a přikázal zaplatit i náklady na řízení.

Nejdřív ne, potom ano

Přestupková komise sice loni v červenci konstatovala, že se trojice porušení zákona nedopustila. Poté, co se Čech proti tomuto verdiktu odvolal, ale Krajský úřad rozhodnutí magistrátu zrušil. A ten musel rozhodnout znovu.

A v novém rozhodnutí dal přerovský magistrát Čechovi zapravdu. "Prokazatelně se dostali do kolize pravomoci veřejného funkcionáře, tj. dlouhodobě uvolněného zastupitele města Prostějova, s právy a povinnostmi člena DTJ Prostějov," stojí v rozhodnutí oddělení přestupků ze 6. března.

Trojice radních sice tvrdila, že na dotaz opozičního zastupitele, kdo je v sále členem tělovýchovné jednoty, zvedla ruku, ale podle přestupkové komise to není dostatečné. "Zákon o střetu zájmů ukládá, jakou formou má být oznámení učiněno, což obviněný prokazatelně nesplnil," stojí v rozhodnutí přerovského magistrátu.

Sám Čech verdikt kvituje. "Dokonale se radní střelili do kolene, když na jednu stranu tvrdili, že v žádném střetu nejsou, neboť se akcí tělocvičné jednoty neúčastní, a poté řekli, že oznámení o střetu zájmů učinili tím, že zvedli ruku, když se jich opoziční zastupitel Jan Navrátil zeptal, kdo je v tělocvičné jednotě," uvedl Čech.

Kvůli sporům se nechal zplnoletnit

Šestnáctiletý student obchodní akademie Jakub Čech podal již desítky podnětů na prošetření nešvarů, které se dějí v jeho rodném Prostějově. Za svou občanskou angažovanost získal ocenění, je zván do televizních pořadů i na diskuse se studenty.

Kvůli sporu s prostějovskými radními také požádal o to, aby jej úřady mimořádně zplnoletnily. A letos počátkem února mu Okresní soud v Prostějově vyhověl.

"Má to minimálně tu výhodu, že až bude mít někdo jako místní náměstci Smetana a Fišer chuť mě zažalovat, tak zažaluje přímo mě a nebude tím šikanovat rodiče," uvedl Čech. Upřesnil, že se nejedná o plnohodnotné nabytí plnoletosti, nezískal tak například volební právo, může však uzavřít sňatek, začít podnikat nebo si založit datovou schránku.

Soudu musel mimo jiné prokázat, že se dokáže sám uživit a také si dokáže vyřídit běžné záležitosti. S udělením svéprávnosti museli také souhlasit rodiče.

Je nekomfortní být nezletilý

"Už se těším, až mi bude osmnáct let - získám možnost vystupovat na zastupitelstvu, debatovat s nimi, podávat návrhy. Já bych se s nimi nepáral tolik jako zdejší opozice. Zákon o obcích přiznává všechny tyto pravomoci až od osmnácti let. Člověk může dělat spoustu věcí i jako nezletilý, ale je to dost nekomfortní. Pořád musí do nějakých kroků přesvědčovat ty dospělé - zastupitele a podobně," řekl Jakub nedávno v rozhovoru pro DVTV.

autor: Marek Pokorný

