Jednali s ministry, bez úspěchu. Mladí lékaři protestují, přesčasy navíc nechtějí

Mladí lékaři, kteří minulý týden pohrozili odmítnutím velkého množství přesčasů v nemocnicích, nemíní od své hrozby ustoupit. Na jejich odhodlání nic nezměnilo ani jednání s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a ministrem práce Marianem Jurečkou. Zároveň je naštvalo, že sněmovna v úterý v noci přijala novelu zákoníku práce, která legalizuje další přesčasy.

Lékaři, kteří bojují za menší počet přesčasů v nemocnicích, nemohli v úterý pozdně večerní jednání sněmovny pozorovat s nadšením. Poslanci před půlnocí schválili 101 hlasy vládní koalice předloženou novelu zákoníku práce. Pokud ji podepíše prezident Petr Pavel, bude smět být ve zdravotnictví do konce roku 2028 ještě více přesčasů.

"Bohužel se stalo to, proti čemu jsme bojovali a před čím jsme varovali. Přijetí tohoto návrhu není koncepčním řešením českého zdravotnictví. Jen odkládá nezbytné řešení přesčasů o dalších pět let," sdělil Aktuálně.cz předseda Sekce mladých lékařů České lékařské komory Jan Přáda.

V současnosti se přesčasová práce nad rámec povolených hodin řešila zejména v malých nemocnicích dohodami. To již nebude možné, naopak ale naroste počet přesčasových hodin, které zdravotníci budou smět sloužit. A to zhruba dvojnásobně.

Zaměstnanci ve zdravotnictví tak nově budou smět v průměru pracovat nad rámec běžných přesčasů navíc ještě dalších osm hodin týdně, u zdravotnické záchranné služby až 12 hodin. Do této práce však nesmí být nikdo nucen ani být za to postihován.

Přáda ovšem upozorňuje, že jedna věc je zákon a druhá realita. Zná prý hned několik příkladů, kdy si lékaři nemohou dovolit odmítnout přesčasy. Nedávný průzkum České lékařské komory ukázal, že v 97 procentech nemocnic se porušuje kvůli přesčasům zákoník práce.

"Víme o případech, kdy mladým lékařům hrozí, že se zastaví jejich profesní růst, když takové přesčasy svým nadřízeným odmítnou. Velkou roli hraje také to, že lékaři nechtějí přesčasy odmítnout, protože tím by zkomplikovali práci svým kolegům, kteří by ji museli udělat za ně. Situace je opravdu vážná a dotýká se samotné péče o pacienty, protože lékaři jsou mnohdy už na hranici vyčerpání," varuje Přáda.

Dobrovolnost přesčasů navíc v debatě ve sněmovně zpochybňovala i opozice. Podle poslankyně ANO Věry Adámkové, profesí lékařky, si mladí lékaři nedovolí přednostovi říct, že sloužit nebudou.

Mladí lékaři proti přijetí takového návrhu bojovali už před týdnem, kdy uspořádali tiskovou konferenci. Jejich předseda Přáda na ní kritizoval ministry Válka s Jurečkou, kteří podle něj neměli snahu přesčasy řešit a neuvědomovali si, jak je situace lékařů v nemocnicích vážná.

Zároveň představil kampaň s názvem Lékaři jsou jenom lidi a oznámil, že lékaři začnou od konce září podávat výpovědi z těch přesčasů, které budou nad limit. V úterý potvrdil, že na tomto se nic nemění.

Jinou možnost jsme neměli, brání se koalice

Ministři se nyní dušují, že budou hledat řešení, a zároveň ujišťují, že s přijatou novelou už nic dělat nemohli. "Pojďme ale pracovat na tom, abychom systém odměňování zdravotníků posunuli tak, jak je to běžné v západní Evropě," prohlásil ministr zdravotnictví Válek.

Novelu zákoníku práce poslanci už posuzovali ve verzi, která přišla ze Senátu. I v ní možnost dobrovolných přesčasů existovala. Jedinou možností tak bylo odmítnout celou novelu zákoníku práce, která řeší mimo jiné postavení lidí pracujících na dohody, práci na dálku či kratší úvazky. To se ale nestalo.

Podle ministrů Jurečky a Válka může problematiku přesčasů znovu upravit další novela zákoníku práce, kterou chystají příští rok. Za oběma ministry stojí také skupina šesti koaličních poslanců zdravotnického výboru, kteří návrh předložili.

Jeden z nich, poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský tvrdí, že se jen snaží pomoci dobré věci. Hledal řešení pro nemocnice, které kvůli evropským normám již nebudou smět jako dosud využívat s lékaři dohody o pracovní činnosti. "Některé nemocnice avizovaly velké obavy, že nebudou schopny zajistit v dosavadním rozsahu péči o pacienty," tvrdí poslanec.

"Rozhodně nikdo z nás nechtěl poškodit lékaře ani další zdravotníky. Naší jedinou motivací bylo zajištění péče o pacienty v pohotovostních službách i po novelizaci zákoníku práce," prohlašuje Kaňkovský, jehož míra zloby lékařů překvapila.

‼️ Společné prohlášení ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky k vyjádření Sekce mladých lékařů o včerejším jednání na téma přesčasů ‼️



Když jsme včera odcházeli z jednání se zástupci Sekce mladých lékařů ČLK na půdě… — Vlastimil Válek (@vlvalek) September 12, 2023

Sekce mladých lékařů ale trvá na svém, podle nich je nezbytné hledat způsoby, aby lékaři v nemocnicích nemuseli trávit tolik času, a ne tento stav pouze "zabetonovat".

Na setkání s ministry jsem viděl mlčení místo řešení, tvrdí lékař

Nespokojeni byli i ze setkání s ministry, které žádný posun nepřineslo. "Dokonce byly na této schůzce bagatelizovány problémy, které lékaři mají. Ať už jde o pracovní podmínky, nebo postgraduální vzdělávání. Slyšeli jsme, že nespokojených je prý jen několik jednotlivců," říká Přáda. Podle něj přitom jejich iniciativu podporuje už více než pět a půl tisíce lékařů.

Ze schůzky si navíc odnesl pocit, že ministerstva zatím žádná řešení vymyšlená nemají. "Nikdo mi nebyl schopný takové řešení říci. Následovalo jen mlčení, které je pro mě známkou toho, že to nikdo řešit nechce a nebude. Kdybych na schůzce toto řešení slyšel, odcházel bych spokojený," dodává.

Další setkání sekce mladých lékařů s ministry by se mělo uskutečnit do měsíce. Bez ohledu na to ale mladí lékaři pokračují ve své akci Lékaři jsou jenom lidi a připravují se na to, že přesčasy začnou odmítat.