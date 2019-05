Město, kde dělníci létají do Karibiku. Po bonusech Škody zažila Boleslav druhé Vánoce

Minulý týden zaměstnance mladoboleslavské Škodovky potěšila výplata. V kolonce hrubý příjem měla většina částku vyšší než 100 tisíc korun. Kromě své mzdy totiž dostali také prémii ve výši 65 tisíc korun. Jak vypadá život ve městě, kde sídlí druhý největší zaměstnavatel v Česku, jehož dělníci mají průměrný plat téměř 54 tisíc?

V Mladé Boleslavi to minulý týden vypadalo tak trochu jako před Vánoci. Obchody hlásily i dvojnásobný počet zákazníků, prodávaly se ve velkém zájezdy i elektronika. Mohla za to květnová výplata zaměstnanců automobilky Škoda.

Jejich výplatní pásku by jim mohl leckdo závidět. Ke své standardní mzdě, která je v průměru 53 775 korun, obdrželi minulý týden ještě všichni bonus ve výši 65 tisíc. Velká část z 30 tisíc kmenových zaměstnanců tak obdržela přes 100 tisíc hrubého. A vyrazili nakupovat. Ve středočeském městě, kde má automobilka svůj největší závod, to obchody pocítily.

Podle oslovených zaměstnanců lidé nejčastěji peníze navíc využívají na nákup dovolené. "S manželkou za tyhle peníze jezdíme vždy na dovolenou. Třeba loni jsme za ně byli ve Spojených státech," říká čtyřicátník Marek. Není to poprvé, co škodováci obdrželi bonus. V různé výši ho dostávají dvakrát ročně podle toho, jak se automobilce daří.

To, že se škodováci v těchto dnech zajímají o nákup dovolené, potvrzují i cestovní agentury. Podle nich se nadstandardní platy zaměstnanců automobilky jednoznačně pozitivně projevují v jejich byznysu. Zvláště když v automobilce dělají oba partneři, dostane jejich domácnost navíc částku přes 100 tisíc, za což již lze pořídit lukrativní dovolenou.

"V Mladé Boleslavi jsou velmi poptávané i exotické destinace, což zřejmě velmi úzce souvisí právě s velmi dobrými podmínkami ve Škodě Auto," myslí si mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk. "Již koncem dubna jsme zaznamenali zvýšený zájem lidí, kteří věděli, že prémie dostanou, takže si k nám více chodili pro nabídku," říká mluvčí Alexandrie Petr Šatný.

Nové kolo i herní konzole

Ne každý ale využije prémie na dovolenou. Pro některé je to vítaná finanční injekce při stavbě či rekonstrukci domova, další se dostanou z minusu na svých kontokorentních účtech, jiní zase investují do svých koníčků - třeba do nákupu nového kola.

Za bonusy se nakupuje také elektronika. "Průměrná návštěvnost se na provozovně v Mladé Boleslavi zvýšila téměř dvojnásobně, obrat přímo na prodejně pak vzrostl o 100 procent," říká marketingový ředitel obchodu Alza.cz Jaroslav Kotápiš, když má porovnat čísla za předminulý a minulý týden, kdy se začaly objevovat stotisícové výplaty na účtech zaměstnanců Škodovky.

V konkurenčním obchodu CZC.cz vzrostly tržby o více než 70 procent, největší nárůst je znát v segmentu s herním vybavením. Lidé tak ve zvýšené míře kupovali třeba herní konzole nebo počítačové hry.

Škodovka přetahuje zaměstnance

V Boleslavi pochopitelně všichni nepracují v automobilovém průmyslu. Ostatní firmy či státní sektor mají v boji o zaměstnance, kterých je v dobách rekordně nízké nezaměstnanosti nedostatek, ve Škodovce velkou konkurenci. Nemálo lidí opouští své zaměstnání a míří do automobilky na méně kvalifikovaná místa, za která však dostanou lepší peníze.

"Konkurovat platovým podmínkám a benefitům zaměstnanců Škodovky je dost obtížné. Když si lidé mohou vybírat své zaměstnání, tak peníze samozřejmě hrají velkou roli," uznává náměstek primátora Jiří Bouška (Volba pro Mladou Boleslav).

Právě konkurence v podobě automobilky je jeden z důvodů, proč se například městské policii v Boleslavi nedaří dlouhodobě naplnit své stavy. Magistrát se proto snaží budoucí strážníky motivovat alespoň benefity v podobě ubytování nebo náborového příspěvku.

Vysoké platy, drahé bydlení

Nadstandardní mzdy ve Škodovce s sebou přináší také problémy s dostupností bydlení. I zde ceny výrazně rostou. Podle realitní kanceláře RE/MAX se v roce 2015 prodával metr čtverečný průměrně za 30 tisíc, loni už za 50 tisíc. "Vliv na stoupající ceny měla zejména stavba nových montážních hal a příliv nových zaměstnanců, zejména externích firem Škodovky," říká makléřka firmy Romana Pečenková.

Kdo v minulosti váhal s koupí domu v okolních vesnicích, musí si nyní připlatit. "Díky hladu lidí po bydlení jinde než v panelácích roste i výstavba nových bytových domů a rodinných domů. I proto ceny pozemků do 20 kilometrů od Mladé Boleslavi vzrostly za tři roky o 30 procent," říká Pečenková.

Ve Škodovce nepracují jen kmenoví zaměstnanci, automobilka využívá také služeb agenturních pracovníků, často z ciziny. Řada místních zde vytušila příležitost, jak zhodnotit své peníze. Pečenková tvrdí, že řada z nich se vystěhovala z bytů v panelácích do domů v okolí města a své původní bydlení pronajímá právě dělníkům. "Do kurzu minulý rok vstoupily i staré vybydlené činžovní domy, které investoři přestavují na ubytovny," dodává makléřka.

Škodovka láká i cizince

Problémy s agenturními pracovníky zaznamenala i policie, když podíl cizinců na kriminalitě meziročně vzrostl z 16 na 26 procent. Město proto hlídaly smíšené hlídky, ve kterých byli i zahraniční policisté ze Slovenska a Polska. Ty se do Boleslavi - podobně jako třeba do Plzně a Pardubic - znovu vrátily letos v květnu.

Magistrát se v této oblasti snaží dělat i další kroky. "Dáváme hodně peněz z rozpočtu na prevenci kriminality a podporu městské policie, podařilo se nám získat peníze z dotačního programu na asistenty prevence kriminality. Platíme také externí hlídací agentury. Využíváme to třeba v ubytovně v Čejetičkách a velmi se nám to osvědčilo na autobusovém nádraží," říká náměstek primátora Bouška.

Právě cizinci, kteří do Boleslavi míří za prací, byli loni tématem předvolební kampaně v komunálních a senátních volbách. Primátor Raduan Nwelati (ODS) na billboardech sliboval "nulovou toleranci cizincům" s tím, že "Boleslav je Boleslaváků", za což sklidil kritiku od opozice. Později tedy upřesnil, že se to týká jen těch cizinců, kteří nedodržují zákony.

Nwelati tehdy v rozhovoru pro Aktuálně.cz prohlásil, že 90 procent přestupků ve městě páchají cizinci. "Prakticky každá rvačka, každý větší opilecký mejdan jsou opravdu cizinci," řekl primátor loni v srpnu. Kampaň to nakonec byla úspěšná, Nwelati se stal opět primátorem, navíc přesvědčil voliče i v senátních volbách a nyní kromě práce na magistrátu zasedá také ve Valdštejnském paláci.