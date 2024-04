Ministryně Langšádlová z TOP 09 skončí ve vládě, rozhodla se podat demisi

Ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09) se rozhodla podat demisi. Oznámila to ve čtvrtek TOP 09.

Podrobnosti sdělí Langšádlová společně s předsedkyní strany Markétou Pekarovou Adamovou a prvním místopředsedou TOP 09 Vlastimilem Válkem na briefingu, který se uskuteční ve 13:30 v Poslanecké sněmovně. O konci ministryně ve vládě se mluvilo už delší dobu.

Média spekulují, že by Langšádlovou mohl nahradit poslanec z Královéhradeckého kraje a místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

Premiér Petr Fiala (ODS) byl o změně informován, sdělil ředitel komunikace TOP 09 Jan Kocourek. Členy vlády odvolává a jmenuje prezident republiky na návrh ministerského předsedy. O nástupci Langšádlové chce TOP 09 nejprve jednat s premiérem Fialou a také s prezidentem Petrem Pavlem. Na jednání si chce rezervovat několik dní.

"Předsednictvo TOP 09 děkuje ministryni pro vědu, výzkum a inovace Heleně Langšádlové za její dosavadní cennou práci a bere na vědomí její rozhodnutí podat demisi na post ministryně vlády ČR," zní usnesení užšího vedení vládní strany, které se sešlo ve středu večer.

Langšádlová (TOP 09) před jednáním předsednictva sdělila, že cítí podporu vysokých škol, Akademie věd i Svazu průmyslu a dopravy. Za ní a jejím týmem je obrovský kus odvedené práce, uvedla. Odborníci z vědecké komunity, které tento týden oslovila ČTK, zvažovaný konec ministryně kritizovali. Podle nich za své působení ve funkci odvedla výsledky a její odvolání by přerušilo slibně započatou práci.

Fiala práci ministryně ocenil

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) práci ministryně ocenil. Posunula dopředu propojení výzkumu s praxí, řekl. O jejím nástupci by chtěl mít jasno příští týden.

"Helena Langšádlová mě v minulých dnech o celé situaci informovala. Paní ministryni se podařilo řadu věcí výrazně posunout dopředu, například v oblasti propojení výzkumu s praxí, a já ji za to děkuji. Jsem v kontaktu s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou, o nástupci paní ministryně bych chtěl mít jasno příští týden," uvedl Fiala.

Akademii demise překvapila

Ministryně Langšádlová dělala potřebné změny a Akademie věd ČR s ní měla dobrou spolupráci. Její demise je překvapením, řekla ve čtvrtek v ČT předsedkyně akademie Eva Zažímalová. Obává se, že by výměna na postu ministryně mohla přerušit kroky, které Langšádlová odvedla na přípravě nového zákona o výzkumu.

"S paní ministryní jsme měli velmi dobrou spolupráci, velice rychle se zorientovala v té problematice, což není jednoduchá záležitost. Měla snahu udělat potřebné změny. Pro mě je to překvapení a nemám z toho úplně radost," řekla Zažímalová. Předsedkyně doufá, že i s nástupcem Langšádlové bude spolupráce pokračovat na dobré úrovni.

Zažímalová ocenila mimo jiné legislativní kroky, o které se ministryně zasadila. Upozornila na to, že zatím není schválen nový zákon o výzkumu, který ministryně připravila. Zažímalová se obává toho, aby změna na ministerském postu práci na zákonu nepřerušila. Předsedkyně Akademie věd ČR vyzdvihla také to, jak se Langšádlová zasazovala o posouvání výsledků vědy do praxe.

TOP 09 je nejmenší vládní silou, v osmnáctičlenném kabinetu pětikoalice má dvě místa. Kromě končící Langšádlové ji tam reprezentuje ministr zdravotnictví Válek. Šest postů mají ve vládě občanští demokraté, Starostové čtyři a Piráti a lidovci shodně po třech křeslech.