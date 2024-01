Ministryně Černochová a velvyslanec USA stvrdili podpisem nákup letounů F-35

Česko pořídí pro armádu 24 letounů páté generace F-35. Za stíhačky amerického výrobce Lockheed Martin zaplatí 150 miliard korun, jde o nejdražší český armádní nákup. Svým podpisem ho v pondělí v Praze stvrdili ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a americký velvyslanec v České republiky Bijan Sabet.

První stroje by do Česka měly přiletět v roce 2031, všechny zde budou do roku 2035. Americký bojový letoun nahradí švédské stíhačky gripen, které si Česko pronajímá za 1,7 miliardy korun ročně.

Pořízení 24 letounů F-35A Lightning II schválila vláda na konci loňského září. Částka 150 miliard korun podle dřívějších vyjádření Černochové obsahuje i veškeré výdaje na přípravu provozu v Česku. Celkové náklady na pořízení a provoz stíhaček F-35 do konce jejich životnosti v roce 2069 odhaduje ministerstvo obrany na 322 miliard korun. Pořizovací proces bude podle ministerstva rozložen na 11 let.

Součástí nákupu je 14 projektů průmyslové spolupráce, podle ministerstva byly smlouvy uzavřeny v minulém týdnu. Připraveno je 11 projektů se společností Lockheed Martin a tři projekty s firmou Pratt&Whitney. Podílet se na nich bude 13 českých podniků a univerzit. Celková hodnota projektů dosáhne 15,3 miliardy korun. České podniky se zapojí ve čtyřech oblastech spolupráce, do výroby komponent, výzkumu a vývoje, pilotního výcviku a údržby, servisu a oprav F-35.

Letouny F-35 nahradí 14 pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen a do budoucna i 24 letounů L-159.První stíhačky F-35 mají být hotové v roce 2029, čeští piloti na nich zahájí výcvik ve Spojených státech. Prvních 12 letounů bude podle vyjádření prezidenta Petra Pavla během loňské návštěvy Itálie vyrobeno v italském závodu Cameri. Česko zároveň jedná se Švédskem o prodloužení pronájmu 14 gripenů na přechodné období do roku 2035, jejich pronájem za 1,7 miliardy korun ročně končí v roce 2027.

Premiér Fiala: Důležitý krok ve strategickém projektu

"Podpis memoranda o pořízení stíhacích letounů F-35A Lightning II pro Armádu ČR je dalším důležitým krokem ve strategickém projektu, který dlouhodobě zajistí obranu Česka. Přesně tak, jak jsme slíbili před volbami. Plníme tím programové prohlášení vlády. Děláme, co je třeba," napsal na sociální síti X premiér Petr Fiala (ODS).

Předsedkyně Sněmovny a koaliční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že krok výrazným způsobem posiluje obranyschopnost země. "Nákup 24 stíhaček F-35 není rozmar. V současné době jde o nutnost, která významně modernizuje naši armádu a bude odstrašujícím prvkem pro potenciální agresory. Bezpečnost je naší zásadní prioritou," napsala.

Šéf hnutí SPD Tomio Okamura napsal, že SPD nákup od samého počátku odmítá. "Daňové poplatníky vyjde na stovky miliard korun. To vše za situace, kdy po nás NATO ani nikdo jiný tento nákup nepožadoval," dodal. Jde o politické rozhodnutí bez výběrového řízení, což podle něj vedlo k astronomické ceně. Pokračovat se dalo úspěšně a mnohem levněji na gripenech, uvedl Okamura. "Pokud bude hnutí SPD součástí příští vlády, tak od této smlouvy odstoupíme, pokud to bude možné," konstatoval.

Opoziční strany nákup kritizují dlouhodobě, podle zástupců hnutí ANO by se měla dál vést debata, jaká je nejvhodnější i ekonomicky nejpřijatelnější varianta pro zabezpečení vzdušného prostoru a plnění úkolů NATO. Rozhodnutí o nákupu by se podle nich mělo o rok nebo dva posunout.