Černochová otevřeně: Evropa řeší pakárny a "greendealy". A pak se divíme

“Riziko je určitě větší než před dvěma lety,” vypočítává ministryně obrany Jana Černochová (ODS), jak se Evropa blíží tomu, aby se válečný konflikt s Putinovým režimem rozšířil mimo Ukrajinu. Modernizace české armády podle ní přichází pět minut po dvanácté a do nohy by se svými výdaji na obranu neměla střílet ani Evropa. “Jsme ve válečném stavu jako kontinent, musíme se podle toho chovat,” říká.

"Musíme vybalancovat, abychom lidem říkali pravdu, ale na druhou stranu nešířili paniku, aby nezačali skupovat potraviny a stavět bunkry," říká ministryně obrany Jana Černochová k tomu, jak by lidem vláda měla vysvětlovat, že je nutné přemýšlet nad možnou obranou země.

Podle ní není namístě válkou "strašit", ale je potřeba si uvědomit, že je jednou z možných alternativ vývoje. "Bezpečnostní situace je vážná a my se musíme připravit na všechny scénáře," dodává poslankyně ODS k tomu, že "úplně příznivé" není dění ani na Blízkém východě.

Podle Černochové je "pakárna", že je na sebe Evropská unie v některých ohledech přísnější, než by měla. Naráží například na případy bank, které odmítají financovat výrobu zbraní a munice s odkazem na vnitřní pravidla a kodexy. "Pak se divíme tomu, že nejsme schopni posílat tolik munice na Ukrajinu, jak rychle dokáže zásoby obnovovat Rusko," kritizuje ministryně s tím, že kdyby se "neřešily taxonomie a greendealy", některé věci by v unii mohly jít rychleji.

Ministryně obrany v rozhovoru se Světlanou Witowskou mluví také o tom, jak by se mohla po prosincové střelbě na Filozofické fakultě UK v Praze změnit zbraňová legislativa. Přivítala by prověřování případů, kdy si zájemce pořídí větší množství střelných zbraní, zvláště pokud má nízký věk.

Černochová naopak nevidí cestu v psychotestech, které by podle ní neměly kýžený výsledek. Přesto by informace o psychickém stavu například zájemců o zbrojní průkazy mohli sdílet i praktičtí lékaři. "Také by měla být možnost přezkumu, kdy lékaři ani nevědí o tom, že někdo se léčil s nějakou závažnou psychickou poruchou," dodává Černochová.

