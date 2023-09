Ministr Válek mezi naštvanými zdravotníky. Za přesčasy nemůžu, to Jurečka, hájil se

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) přijal pozvání mezi zdravotnické odboráře, kteří jsou rozzlobení na vládu. Musel tak čelit kritickým dotazům a vysvětlovat, proč vláda prosadila další navyšování přesčasů nebo proč se nezvedají platy zdravotníků. Válek sliboval pomoc a některé problémy svedl na kolegu z vlády Mariana Jurečku (KDU-ČSL).

Nedávné rozhodnutí poslanců a senátorů o dalším zvýšení přesčasů pro zdravotníky už tak zvýšilo jejich velkou nespokojenost. Jasně to ukázalo odborářské setkání, na které dorazil debatovat i ministr Vlastimil Válek. Z něho si odnesl seznam požadavků, které je potřeba splnit, aby se situace ve zdravotnictví zlepšila.

"Zdravotnictví stojí na našem entuziasmu, na naší chuti něco pro lidi dělat. Jenže chuť je už pryč. Než vy možná uděláte nějaké systematické kroky, tak už žádné zdravotnictví nebudete mít. Nevyhrožuji, jen konstatuji, protože to, co zažívám, se nedá popsat," prohlásila směrem k ministrovi vrchní sestra urgentního příjmu Nemocnice Znojmo Jana Procházková.

S podobnými názory vystoupily i další ženy pracující ve zdravotnictví. Také ony varovaly, že situace je stále vážnější, platy nízké a lékaři a sestry stárnou. "Staří lékaři mi řekli, že sloužili navíc osm a půl roku. Jenže dnešní mladí nechtějí strávit život v práci. Je to šílené, nemají za to ani výsluhy ani se to nepřipočítává k důchodu. Jen si zničí zdraví," přidala se další zdravotní sestra.

Zároveň dodala, že její kolegyně dnes nemají ani šanci dosáhnout s platem na hypotéku pro pořízení bytu. Mediánový plat všeobecných sester bez specializace byl loni podle Českého statistického úřadu 44 tisíc hrubého. Zahrnuje veškeré odměny a příplatky za přesčasy.

Že mladší generace nechtějí sloužit velké množství přesčasů, se ukázalo při nedávném protestu Sekce mladých lékařů České lékařské komory. Jak už Aktuálně.cz upozorňovalo, tito lékaři se chystají odmítat dělat další porci práce navíc. I když sněmovna schválila v pozměňovacím návrhu koaličních poslanců kromě navýšení přesčasů i možnost, že tyto přesčasy budou dobrovolné, lékaři tvrdí, že je často není možné odmítnout dělat.

"Je nutné si uvědomit, že zdravotnictví není perpetuum mobile. Když v něm nebudou peníze, tak se nebude vyvíjet k lepšímu. Práce ve zdravotnictví musí být atraktivní a adekvátně zaplacená, aby nikdo nebyl nucen přivydělávat si tím, že má další pracovní úvazek, kterému se familiárně říká přesčasy," řekl prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Základní platy označil za mrzácké. "Za ně nikdo prostě dělat nebude. Mladí lidé nejsou hloupí. Středoškoláci dobře vědí, že se mají raději zdravotnictví vyhnout, protože je to obrovské množství práce, která je špatně zaplacená," dodal Kubek.

Za porušení zákoníku práce vyhazov, hrozil Válek

Ministrovi Válkovi se chvílemi dařilo držet rozzlobené zdravotníky v poklidu. To když jim například líčil, jak moc situaci rozumí, protože ještě před čtyřmi lety ve Fakultní nemocnici Brno sloužil mnohé přesčasy včetně víkendů. Když ale neměl pro zdravotníky připravené žádné rychlé řešení, dávali najevo svou naštvanost. Opakovaně mu vysvětlovali, že často nedostávají ani peníze, které jim byli přislíbeny k platům, a ztrácí tak chuť do další práce.

"Já vám naprosto rozumím. Velmi dobře vím, jak to v reálu funguje" uklidňoval je Válek a stěžoval si na to, že v Česku chybí dohoda všech politických stran na tom, jak a kam by mělo zdravotnictví směřovat. "Závidím kolegům v Rakousku, Belgii, Holandsku, Portugalsku či Dánsku, kde se v minulosti dohodli, že zdravotnictví a školství nebude součástí politického boje a budou hledat společnou cestu," uvedl Válek.

Novelu zákoníku práce, která podle kritiků může až dvojnásobně zvednout přesčasy ve zdravotnictví, odmítal vzít na sebe. "Ten nešťastný pozměňovací návrh jsem já nepředkládal a nehlasoval jsem pro něj. Je to zákon ministerstva práce a sociálních věcí," bránil se Válek s odkazem na resort, který vede lidovecký předseda Marian Jurečka.

Přítomným sliboval, že má řešení problému, které však nechtěl prozradit. Nejprve ho chce sdělit Jurečkovi. Tím ale zdravotníky spíše popudil. Pustili se do něj kvůli tomu, že odmítá odpovědnost, přestože neudělal nic pro to, aby pozměňovací návrh o přesčasech neprošel.

"Vy jste měli šanci podpořit náš návrh, ale neudělali jste to. Navíc jste o celé věci s námi dopředu vůbec nediskutovali. Proč jste to pokoutně za zády naší komory a odborů prosadili? Ve sněmovně jste vůbec nebyl, když se to projednávalo," vyčetl ministrovi šéf lékařské komory Kubek.

Válek se nakonec loučil se zdravotníky s tím, že se v říjnu potkají na jednání, kde budou v debatách a hledání řešení pokračovat. Zároveň jim přislíbil, že bude co nejvíce dbát o to, aby nemocnice dodržovaly zákoník práce ohledně přesčasů. "Je pro mě absolutně neakceptovatelné, aby nemocnice přímo řízení ministerstvem nedodržovaly zákoník práce. To si nedovedu představit. Pokud se někde nedodržuje, tak je to pro mě důvod pro odvolání ředitele. Toto chci bezesporu velmi tvrdě vymáhat," prohlásil.

Zdravotníci ovšem s jeho vystoupením spokojeni nebyli. "Choval se jako každý politik, který se snaží spotřebovat většinu času na floskule a fráze, a nejde adresně k věci," řekl předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel. Podobně jeho vystoupení hodnotila také předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková i předseda Sekce mladých lékařů Jan Přáda.

Zdravotnické odbory a České lékařská komory pak předaly ministrovi seznam svých požadavků. V nich se vyslovovaly pro zrušení zmiňovaného paragrafu o přesčasech, zrušení zákazu 24hodinových pracovních směn, přijetí samostatného zákona o odměňování zdravotníků a lékařů, schválení benefitů v podobě výsluh, lázeňské péče či dřívějšího odchodu do důchodu, nebo navýšení tabulkových platů.

VIDEO: Posíláte zdravotnictví ke dnu, vyčítaly zdravotní sestry ministru Válkovi