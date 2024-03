Za černý kašel nemůžou Ukrajinci, ale rodiče, kteří neočkují své děti, řekl Válek

V Česku přibývá potvrzených případů černého kašle, situace je nejhorší od roku 1963. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek pro Aktuálně.cz řekl, že ale není důvod k panice. Rodiče vyzval k tomu, aby nechali své děti naočkovat. Právě nižší proočkovanost je podle ministra důvodem, proč počet nakažených černým kašlem roste.

Ačkoliv je očkování proti černému kašli u dětí povinné, někteří rodiče se mu vyhýbají. První dávku by měly děti dostat ve druhém měsíci života, v následujících měsících další dvě. Čtvrtá a pátá dávka se pak očkuje v pěti a deseti letech. "Čtvrtou a pátou dávkou máme naočkovaných pod 90 procent dětí. To vysvětluje, proč černý kašel mají nejvíce dospívají děti nad 16 let," stěžuje si ministr Válek. Děti mezi 15 a 19 lety tvoří až třetinu případů.

Podle ministra je nedůvěra lidí k očkování dlouhodobě celosvětovým problémem, který ještě narostl v době covidu. V některých zemích klesá proočkovanost dokonce pod 80 procent. "Opravdu všem doporučuji, aby první dávkou své dítě nechali očkovat co nejdříve. Nesmí ale zapomenout ani na přeočkování," vyzval Válek.

Kromě nízké proočkovanosti za nárůstem případů černého kašle stojí podle Válka tak slabší sociální kontakty, které lidé měli v době koronavirové epidemie. "Lidé se moc nepotkávali. Dva roky jsme nebyli vystaveni chřipce, rýmě, kašli i běžným nachlazením. Tím pádem imunita lidí klesala, a když k tomu přidáte nízkou proočkovanost, výsledkem je, že se objevuje řada virových onemocnění včetně černého kašle," řekl ministr zdravotnictví.

Naopak odmítl některé informace o tom, že za vysokým počtem případů mohou uprchlíci z Ukrajiny, kde je obecně proočkovanost nižší. "Není to pravda, je to nesmysl, naprostá blbost," reagoval rezolutně. Argumentoval situací v Austrálii, která se brání přílivu jakýchkoliv emigrantů a přitom je v ní nejvíce případů černého kašle. "Kdyby chtěl někdo obviňovat Ukrajince, může se podívat také do Anglie. Opět mnoho případů černého kašle a Ukrajinců tam moc není," prohlásil.

Válek zároveň doporučil těhotným ženám, aby konzultovaly očkování se svým gynekologem. Pokud si nechají dát vakcínu v poslední trimestru, dítě se narodí s potřebnou dávkou protilátek. Právě novorozenci patří mezi nejohroženější skupinu.

Přestože Česko letos registruje už více než 3000 potvrzených případů černého kašle a jedno úmrtí přibližně šedesátiletého pacienta, situace není podle Válka nijak kritická. "Jestliže je 3100 nakažených černým kašlem a zemřel jeden člověk, tak z toho už je zřejmé, že panika není na místě," řekl a připomněl, že na covid i chřipku umírá podstatně více lidí.

Pokud mají lidé příznaky černého kašle, mezi které patří zejména dávivý kašel, měli by jít podle ministra okamžitě k lékaři. "Máme velmi účinné léky, kterých máme dostatek. A po jejich užívání se nemocný člověk po pěti až sedmi dnech stává neinfekčním a uzdraví se," ujišťuje ministr.

Ministr Válek se zmínil také o mobilní aplikaci eZKarta, která se fakticky mění na očkovací průkaz občanů. Rodiče v ní například najdou informaci o očkování svých dětí, zatím ale musí používat také papírový průkaz. Aplikace se rozjela v pondělí a stáhlo si ji přes 800 tisíc lidí.